Rusa critica suspensión de clases en México por frente frío y desata fuerte debate: “Vete a tu país”

La mujer aseguró que en su país los niños asisten a clases con temperaturas extremas, mientras usuarios respondieron con humor, críticas y sarcasmo.

El frente frío número 13 continúa dejando temperaturas muy bajas en distintas regiones del país, especialmente en zonas montañosas conocidas como “La Suiza Mexicana”, como Mazamitla, Jalisco, y Arteaga, Coahuila. En medio de este ambiente gélido, las autoridades educativas de varios estados han decidido suspender clases para evitar riesgos en la salud de estudiantes de educación básica. Sin embargo, esta medida generó una inesperada polémica internacional, luego de que una tiktoker rusa viralizara su inconformidad.

La usuaria identificada como rusa_habla compartió un video donde explicó que las escuelas donde estudian sus hijos en México cancelaron actividades debido al descenso de temperaturas. Con evidente molestia relató su sorpresa al ver que la suspensión ocurría con pronósticos de apenas cinco o siete grados.

“¿Qué les puedo decir? En Rusia se cancelan las clases en primaria desde menos veinticinco, en secundaria menos treinta y en prepa desde menos treinta y cinco”, afirmó.

Su video comparando a México con Siberia se volvió viral y desató comentarios que defendieron las condiciones locales de infraestructura y salud.

La creadora continuó su comparación asegurando que en Siberia cada escuela tiene libertad para suspender clases, pero solo cuando los termómetros bajan de –40°C. “En México desde cinco grados”, agregó con tono crítico, gesto que encendió las redes mexicanas.

En pocos minutos, los comentarios comenzaron a dividirse, aunque la mayoría respondió con humor e indignación. Uno de los mensajes más compartidos decía: “Amigaaaaa, ya revisé y hay un vuelo a Moscú hoy a las 7:40 pm por si quieres regresarte”. Otros usuarios apelaron a la sensibilidad cultural y al contexto: “Si vas a quedarte en México, te recomiendo entender el contexto social, climático, político y económico antes de compararnos con otro país”.

También hubo quienes recordaron que el clima extremo en México suele presentarse en el lado contrario del termómetro. “En Mexicali llegamos a 52°C y no se cancelan clases… ¿en Rusia qué tanto calor aguantan?”, escribió un internauta.

Una tiktoker acusó exageración por cancelar clases con 5 grados, comparando a México con Rusia, donde las escuelas cierran hasta con –25°C. Crédito: TikTok / @rusa_habla

Las respuestas siguieron acumulándose, algunas con recomendaciones y otras con molestias más directas, como: “Yo te sugiero que regreses a Rusia, para que estés más tranquila”. El video continúa generando debate, evidenciando cómo las diferencias climáticas y culturales pueden detonar discusiones en redes sociales, especialmente cuando se trata de la educación y la seguridad de los niños.