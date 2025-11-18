México

Rusa critica suspensión de clases en México por frente frío y desata fuerte debate: “Vete a tu país”

La creadora viral reclamó que en México suspendan actividades por el frente frío 13, provocando cientos de respuestas en defensa del contexto nacional

Guardar
La mujer aseguró que en
La mujer aseguró que en su país los niños asisten a clases con temperaturas extremas, mientras usuarios respondieron con humor, críticas y sarcasmo.

El frente frío número 13 continúa dejando temperaturas muy bajas en distintas regiones del país, especialmente en zonas montañosas conocidas como “La Suiza Mexicana”, como Mazamitla, Jalisco, y Arteaga, Coahuila. En medio de este ambiente gélido, las autoridades educativas de varios estados han decidido suspender clases para evitar riesgos en la salud de estudiantes de educación básica. Sin embargo, esta medida generó una inesperada polémica internacional, luego de que una tiktoker rusa viralizara su inconformidad.

La usuaria identificada como rusa_habla compartió un video donde explicó que las escuelas donde estudian sus hijos en México cancelaron actividades debido al descenso de temperaturas. Con evidente molestia relató su sorpresa al ver que la suspensión ocurría con pronósticos de apenas cinco o siete grados.

“¿Qué les puedo decir? En Rusia se cancelan las clases en primaria desde menos veinticinco, en secundaria menos treinta y en prepa desde menos treinta y cinco”, afirmó.
Su video comparando a México
Su video comparando a México con Siberia se volvió viral y desató comentarios que defendieron las condiciones locales de infraestructura y salud.

La creadora continuó su comparación asegurando que en Siberia cada escuela tiene libertad para suspender clases, pero solo cuando los termómetros bajan de –40°C. “En México desde cinco grados”, agregó con tono crítico, gesto que encendió las redes mexicanas.

En pocos minutos, los comentarios comenzaron a dividirse, aunque la mayoría respondió con humor e indignación. Uno de los mensajes más compartidos decía: “Amigaaaaa, ya revisé y hay un vuelo a Moscú hoy a las 7:40 pm por si quieres regresarte”. Otros usuarios apelaron a la sensibilidad cultural y al contexto: “Si vas a quedarte en México, te recomiendo entender el contexto social, climático, político y económico antes de compararnos con otro país”.

También hubo quienes recordaron que el clima extremo en México suele presentarse en el lado contrario del termómetro. “En Mexicali llegamos a 52°C y no se cancelan clases… ¿en Rusia qué tanto calor aguantan?”, escribió un internauta.

Una tiktoker acusó exageración por cancelar clases con 5 grados, comparando a México con Rusia, donde las escuelas cierran hasta con –25°C. Crédito: TikTok / @rusa_habla

Las respuestas siguieron acumulándose, algunas con recomendaciones y otras con molestias más directas, como: “Yo te sugiero que regreses a Rusia, para que estés más tranquila”. El video continúa generando debate, evidenciando cómo las diferencias climáticas y culturales pueden detonar discusiones en redes sociales, especialmente cuando se trata de la educación y la seguridad de los niños.

Temas Relacionados

Rusaclasesfrente frioMéxicoviralextranjeramexico-virales

Más Noticias

Cuál es el porcentaje de peso corporal que debes bajar para evitar desarrollar hígado graso o revertirlo

La pérdida de peso moderada puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento de esta afección

Cuál es el porcentaje de

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 18 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

El atacante aseguró que el vestuario del Tri está abierto a jugadores que eleven la competitividad

Berterame ve a Fidalgo listo

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Los primeros reportes apuntan dos líneas de investigación: infarto en horario laboral o feminicidio

Reportan muerte de una mujer

Gobierno de CDMX extiende plazo a 2026 para tramitar la licencia permanente de conducir

La demanda alta de la ciudadana motiva la prórroga para obtener la licencia permanente en la capital mexicana

Gobierno de CDMX extiende plazo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan muerte de una mujer

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Vinculan a proceso a segundo implicado en atentado contra expresidenta municipal de Oaxaca

Procesan a segundo implicado en ataque armado contra expresidenta municipal de La Pe, en Oaxaca

Sujetos armados incendiaron dos colegios en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda y el dilema

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

Colibrís y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

Alejandro González Iñárritu le da a Tom Cruise el primer Oscar de su carrera: “Yo lo llamo Tomás Cruz, es mexicano”

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de noviembre: Manola le pide perdón a Teo tras amenaza de mandarlo a golpear

DEPORTES

Costa Rica vs Honduras: a

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway

“La idea que tengo de Mora es positiva”: DT de Uruguay destaca la madurez del juvenil mexicano

Leyenda Azul 2025: prepara edición histórica con tres eliminatorias en la Arena México y Coliseo

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”