El sencillo truco para aplicar el corrector de ojos y lucir una mirada más joven al instante

El uso adecuado del corrector de ojos puede transformar la apariencia del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación adecuada del corrector de ojos puede transformar la apariencia del rostro, aportando luminosidad y juventud a la mirada, por lo que se ha consagrado como la técnica ideal para lograr un efecto rejuvenecedor.

Dicha tendencia, impulsada principalmente en TikTok, no solo disimula las ojeras, sino que redefine los contornos del rostro, aportando un efecto lifting al instante.

Una técnica sencilla de maquillaje puede transformar el rostro y resaltar los contornos de forma natural. }(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se debe elegir correctamente el corrector de ojos

De acuerdo con la maquilladora Sara Tanno, directora artística global de Haus Labs, uno de los detalles más importantes es identificar el tono de la decoloración bajo los ojos antes de seleccionar el corrector.

“Si tus ojeras se inclinan hacia el azul o el morado, un tono melocotón funciona de maravilla para devolver esa calidez y suavizar la sombra. Si tus ojeras tienen un tono más verdoso o cetrino, un tono rosado levanta suavemente la zona y añade un toque de frescura”, explica la maquilladora.

Además, en los últimos meses, la aplicación del corrector ha evolucionado más allá de cubrir simplemente la zona oscura bajo los ojos.

Unos simples pasos pueden ayudarte a disimular imperfecciones y lograr un efecto lifting inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar correctamente el corrector de ojos

La técnica que ha ganado popularidad en redes sociales, principalmente en TikTok, consiste en dibujar pequeñas rayas con el producto.

Lo primero que se debe hacer es dibujar pequeñas rayas, una bajo el lagrimal, otra ascendente desde el extremo del ojo hacia la sien, una más en la aleta de la nariz y una línea discontinua que parte de la comisura del labio y recorre por debajo del pómulo hasta casi la oreja.

Después de difuminar cuidadosamente, el resultado es una mirada más despierta y unos contornos faciales definidos. De esa forma, el corrector podrá iluminar la mirada, levantarla y darle una apariencia súper firme con contornos muy bien definidos.

La técnica viral de aplicar corrector con pequeñas rayas bajo el ojo, la nariz y el pómulo define los contornos y despierta la mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una técnica más sofisticada y con mejores resultados

Para potenciar aún más el efecto, la técnica puede ampliarse añadiendo trazos bajo el arco de la ceja y por encima de ella; extendiéndose hacia el inicio del cabello sobre la sien.

Mientras que la línea de la aleta de la nariz también se dibuja en dirección ascendente, y todo el producto se difumina siguiendo esa misma orientación. Es muy importante mantener el pómulo libre de corrector para que sobresalga de manera natural.

Además, se recomienda complementar el resultado con colorete para acentuar los contornos.

La elección de un corrector con aplicador en esponja y punta fina garantiza precisión y un acabado profesional en la zona de las ojeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir correctamente el aplicador también es fundamental

Como se mencionó anteriormente, la elección del corrector también influye en la facilidad de aplicación y el acabado. Por lo que resulta fundamental saber que los productos con aplicador en esponja, especialmente aquellos que terminan en punta, permiten mayor precisión al trazar las líneas.

Además, es importante diferenciar entre los correctores diseñados para granos y los específicos para ojeras. Según la maquilladora Mai Quynh, la piel bajo los ojos es más fina y delicada, y un producto inadecuado puede acentuar las líneas finas.