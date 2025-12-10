México

El sencillo truco para aplicar el corrector de ojos y lucir una mirada más joven al instante

Se ha consagrado como una de las técnicas más eficaces para tener una piel visiblemente firme

Guardar
El uso adecuado del corrector
El uso adecuado del corrector de ojos puede transformar la apariencia del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación adecuada del corrector de ojos puede transformar la apariencia del rostro, aportando luminosidad y juventud a la mirada, por lo que se ha consagrado como la técnica ideal para lograr un efecto rejuvenecedor.

Dicha tendencia, impulsada principalmente en TikTok, no solo disimula las ojeras, sino que redefine los contornos del rostro, aportando un efecto lifting al instante.

Una técnica sencilla de maquillaje
Una técnica sencilla de maquillaje puede transformar el rostro y resaltar los contornos de forma natural. }(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se debe elegir correctamente el corrector de ojos

De acuerdo con la maquilladora Sara Tanno, directora artística global de Haus Labs, uno de los detalles más importantes es identificar el tono de la decoloración bajo los ojos antes de seleccionar el corrector.

“Si tus ojeras se inclinan hacia el azul o el morado, un tono melocotón funciona de maravilla para devolver esa calidez y suavizar la sombra. Si tus ojeras tienen un tono más verdoso o cetrino, un tono rosado levanta suavemente la zona y añade un toque de frescura”, explica la maquilladora.

Además, en los últimos meses, la aplicación del corrector ha evolucionado más allá de cubrir simplemente la zona oscura bajo los ojos.

Unos simples pasos pueden ayudarte
Unos simples pasos pueden ayudarte a disimular imperfecciones y lograr un efecto lifting inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar correctamente el corrector de ojos

La técnica que ha ganado popularidad en redes sociales, principalmente en TikTok, consiste en dibujar pequeñas rayas con el producto.

Lo primero que se debe hacer es dibujar pequeñas rayas, una bajo el lagrimal, otra ascendente desde el extremo del ojo hacia la sien, una más en la aleta de la nariz y una línea discontinua que parte de la comisura del labio y recorre por debajo del pómulo hasta casi la oreja.

Después de difuminar cuidadosamente, el resultado es una mirada más despierta y unos contornos faciales definidos. De esa forma, el corrector podrá iluminar la mirada, levantarla y darle una apariencia súper firme con contornos muy bien definidos.

La técnica viral de aplicar
La técnica viral de aplicar corrector con pequeñas rayas bajo el ojo, la nariz y el pómulo define los contornos y despierta la mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una técnica más sofisticada y con mejores resultados

Para potenciar aún más el efecto, la técnica puede ampliarse añadiendo trazos bajo el arco de la ceja y por encima de ella; extendiéndose hacia el inicio del cabello sobre la sien.

Mientras que la línea de la aleta de la nariz también se dibuja en dirección ascendente, y todo el producto se difumina siguiendo esa misma orientación. Es muy importante mantener el pómulo libre de corrector para que sobresalga de manera natural.

Además, se recomienda complementar el resultado con colorete para acentuar los contornos.

La elección de un corrector
La elección de un corrector con aplicador en esponja y punta fina garantiza precisión y un acabado profesional en la zona de las ojeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir correctamente el aplicador también es fundamental

Como se mencionó anteriormente, la elección del corrector también influye en la facilidad de aplicación y el acabado. Por lo que resulta fundamental saber que los productos con aplicador en esponja, especialmente aquellos que terminan en punta, permiten mayor precisión al trazar las líneas.

Además, es importante diferenciar entre los correctores diseñados para granos y los específicos para ojeras. Según la maquilladora Mai Quynh, la piel bajo los ojos es más fina y delicada, y un producto inadecuado puede acentuar las líneas finas.

Temas Relacionados

MaquillajeOjerasRostroCorector de ojosBellezaModaTruco de bellezaTendenciasmexico-noticias

Más Noticias

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Durante el cateo también fueron incautadas pastillas de fentanilo

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro

Alito Moreno se “burla” por revocación de visa de políticos de Morena: “Negociaciones del T-MEC será por Zoom”

El líder del PRI acusó al partido oficialista de usar “distractores” para que la ciudadanía olvide sus escándalos

Alito Moreno se “burla” por

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La venezolana ganadora de Miss Universo mandó un mensaje a la mexicana, quien no deja de ser la protagonista de controversias

Fátima Bosch recibe consejo de

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Los cementeros se medirán ante el actual campeón del Brasileirao este miércoles

Cruz Azul vs Flamengo en

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público mexicano en Spotify

La Cotorrisa recupera su popularidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

Cae Jacobo “N”, objetivo prioritario y presunto miembro del CJNG, en Yucatán

Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

FBI revela nueva foto de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recibe consejo de

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Zootopia sigue conquistando a la audiencia mexicana a través de esta plataforma de streaming

Lalo Mora ya se prepara para morir a los 78 años y lanza crudo mensaje: “La muerte bailó conmigo”

Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”