Comisión especial del Congreso de CDMX indagará hechos violentos en protesta de la ‘Generación Z’

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento para investigar los actos violentos registrados durante la marcha del sábado 15 de noviembre, convocada por la autonombrada Generación Z, en el Centro Histórico.

La medida surge tras el saldo de 100 policías y 20 civiles heridos, además de daños a inmuebles públicos y privados. La violencia desatada ese día detonó una controversia sobre quién organizó la movilización, quiénes participaron en los grupos de choque y qué actores políticos podrían estar involucrados.

Morena acusa a figuras de oposición

Desde semanas atrás, legisladores de Morena habían impulsado la creación de esta comisión ante señalamientos dirigidos a:

PAN y PRI , como partidos presuntamente vinculados a la organización de la marcha.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, acusados por Morena de ser presuntos organizadores y financiadores; se ha solicitado que dejen su cargo mientras se realizan las investigaciones.

Un tercer actor político señalado como posible coordinador de grupos de choque durante la jornada, es Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las acusaciones generaron un enfrentamiento político que terminó por presionar al Congreso para abrir una investigación formal.

¿Qué investigará la Comisión Especial?

La Junta de Coordinación Política acordó integrar este órgano, que tendrá a su cargo dar seguimiento puntual a todas las indagatorias. Sus líneas de trabajo incluyen:

Actos de violencia y operativo policial : Quién dio las órdenes Medidas de contención Uso de la fuerza aplicado

Identificación del bloque negro : Identidad de participantes Forma de organización Posibles responsables

Presuntas responsabilidades políticas ligadas a la organización de la marcha.

La Comisión deberá actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia. Además, presentará informes periódicos ante la Junta de Coordinación Política.

¿Quiénes integran la Comisión?

La Comisión Especial quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Xóchitl Bravo Espinosa (Morena)

Vicepresidente: Manuel Talayero Pariente (PVEM)

Secretario: Andrés Atayde Rubiolo (PAN)

Integrantes:

Ernesto Villareal Cantú (PT)

Royfid Torres González (MC)

Tania Janet Larios Pérez (PRI)

Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras (PRD)

Alejandro Carvajal González (APPT)

Diana Sánchez Barrios (APMPCFI)

