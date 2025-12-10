México

Comisión especial del Congreso de CDMX indagará hechos violentos en protesta de la ‘Generación Z’

El informe de la Comisión deberá cumplir principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos

Guardar
La Comisión Especial analizará la
La Comisión Especial analizará la actuación policial, el uso de la fuerza y la cadena de mando durante los disturbios.| Crédito, Jesus Aviles (Infobae México)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento para investigar los actos violentos registrados durante la marcha del sábado 15 de noviembre, convocada por la autonombrada Generación Z, en el Centro Histórico.

La medida surge tras el saldo de 100 policías y 20 civiles heridos, además de daños a inmuebles públicos y privados. La violencia desatada ese día detonó una controversia sobre quién organizó la movilización, quiénes participaron en los grupos de choque y qué actores políticos podrían estar involucrados.

Morena acusa a figuras de oposición

Desde semanas atrás, legisladores de Morena habían impulsado la creación de esta comisión ante señalamientos dirigidos a:

  • PAN y PRI, como partidos presuntamente vinculados a la organización de la marcha.
  • La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, acusados por Morena de ser presuntos organizadores y financiadores; se ha solicitado que dejen su cargo mientras se realizan las investigaciones.
La bancada de Morena, PT
La bancada de Morena, PT y PVEM rechaza enérgicamente los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. (CUARTOSCURO)
  • Un tercer actor político señalado como posible coordinador de grupos de choque durante la jornada, es Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las acusaciones generaron un enfrentamiento político que terminó por presionar al Congreso para abrir una investigación formal.

¿Qué investigará la Comisión Especial?

La Junta de Coordinación Política acordó integrar este órgano, que tendrá a su cargo dar seguimiento puntual a todas las indagatorias. Sus líneas de trabajo incluyen:

  • Actos de violencia y operativo policial:
    • Quién dio las órdenes
    • Medidas de contención
    • Uso de la fuerza aplicado
  • Identificación del bloque negro:
    • Identidad de participantes
    • Forma de organización
    • Posibles responsables
  • Presuntas responsabilidades políticas ligadas a la organización de la marcha.
(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

La Comisión deberá actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia. Además, presentará informes periódicos ante la Junta de Coordinación Política.

¿Quiénes integran la Comisión?

La Comisión Especial quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidenta: Xóchitl Bravo Espinosa (Morena)
  • Vicepresidente: Manuel Talayero Pariente (PVEM)
  • Secretario: Andrés Atayde Rubiolo (PAN)
Xóchitl Bravo Espinosa, diputada de
Xóchitl Bravo Espinosa, diputada de Morena en el Congreso de CDMX, solicitó al STC informar sobre los trabajos de rehabilitación de la Línea 1 del Metro capitalino. Foto: Congreso de la Ciudad de México.

Integrantes:

  • Ernesto Villareal Cantú (PT)
  • Royfid Torres González (MC)
  • Tania Janet Larios Pérez (PRI)
  • Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras (PRD)
  • Alejandro Carvajal González (APPT)
  • Diana Sánchez Barrios (APMPCFI)
Sesión ordinaria en el Congreso capitalino donde se aprueba crear la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Respecto a los actos violentos del 15 de noviembre. (Congreso de la Ciudad de México)

Temas Relacionados

Congreso CDMX15 de noviembreGeneración ZPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Comunidad de Ostula señala al CJNG de provocar terror en la costa-sierra de Michoacá, ONG´s exigen protección a los pobladores

La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció que el ataque busca sembrar terror y debilitar la seguridad comunitaria en la región

Comunidad de Ostula señala al

Senado se alista para aprobar la Ley de Salud contra vapeadores

Adán augusto López explicó que el orden del día incluye la discusión del dictámen referente a vapeadores

Senado se alista para aprobar

Con 64 votos a favor, Senado avala cambios que impiden frenar cobros indebidos del SAT

La reforma limita la suspensión del acto reclamado, lo que significa que los bloqueos continúan mientras se resuelve el juicio

Con 64 votos a favor,

Colectivo de mujeres acusa que avances en leyes laborales en México no garantizan igualdad sustantiva

La RMS acusó que la reducción de la jornada laboral y el aumento al salario mínimo deben tener perspectiva de género

Colectivo de mujeres acusa que

Señora roba a chofer de combi en Zumpango, Edomex y paga con el mismo billete: video se viraliza e indigna a México

La mujer fue exhibida por cámaras de seguridad mientras tomaba el efectivo del conductor

Señora roba a chofer de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Eva García de Joaquín, madre

Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, busca pagar fianza para librar la cárcel en EEUU

Comunidad de Ostula señala al CJNG de provocar terror en la costa-sierra de Michoacá, ONG´s exigen protección a los pobladores

Golpe al Cártel de Sinaloa: autoridades destruyen más de 10 mil litros de precursor químico para drogas en Culiacán y Cosalá

Los Toscano, grupo criminal que opera en mercados y tianguis del estado de Puebla

Fuerzas federales aseguran armas, cargadores, cartuchos y un dron tras agresión armada en Tepuche, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Suspenden venta de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte

Aficionados de Cruz Azul exigen en redes la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados de la Copa Intercontinental

Influencer pierde 10 mil pesos por confiar que Cruz Azul ganaría el Apertura 2025 y que eliminaba a Flamengo: su apuesta se vuelve viral

PROFECO exige transparencia a boletera tras fallas en la preventa de entradas para el México vs Portugal