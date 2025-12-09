System Of A Down regresa a la Ciudad de México: sede, fechas y preventa

La legendaria banda de Serj Tankian encenderá varias ciudades de México. (Photo by Carlos Tischler/Getty Images)

System Of A Down ha anunciado su regreso a la Ciudad de México con un concierto contará con la participación especial de la banda británica IDLES, lo que anticipa una noche de alto voltaje para los seguidores del rock.

El anuncio del concierto en la capital mexicana llega tras el éxito de la reciente gira de System Of A Down por estadios en Norteamérica y la venta de 500.000 boletos en América Latina a principios de este año. Además, la gira europea y por el Reino Unido prevista para 2026 agotó entradas de forma inmediata, lo que refuerza la vigencia y el alcance global de la banda.

La leyenda viva del rock noventero

Con más de dos décadas de trayectoria, System Of A Down se ha consolidado como una referencia en la escena del rock alternativo. Desde su formación en Los Ángeles en 1998, el grupo integrado por Daron Malakian (guitarra y voz), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería) ha mantenido una presencia constante en los principales escenarios internacionales.

System of a Down traerá a México sus más grandes éxitos.

Su álbum debut alcanzó el estatus de multiplatino y, actualmente, la banda supera los 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre las más escuchadas del género.

La velada en la Ciudad de México también contará con la presencia de IDLES, originaria de Bristol y formada en 2009. El grupo, compuesto por Goodrich, Beats y Bowen, ha sido reconocido por su energía y su exploración de nuevos territorios sonoros. Su quinto álbum, TANGK, sucede al nominado al GRAMMY® CRAWLER y ha sido descrito por la banda como su trabajo más ambicioso hasta la fecha.

El impacto de System Of A Down se refleja en su trayectoria internacional, con más de 42 millones de discos vendidos, un premio GRAMMY® y presentaciones en estadios y festivales de diversos continentes.

Sus letras cargadas de temas políticos arribarán a nuestro país.

Cuándo y dónde será el concierto

Los reyes del nu metal volverán a pisar suelo azteca en una presentación programada para el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP, al oriente de la Ciudad de México, en una velada que promete ser inolvidable para sus seguidores.

La preventa exclusiva para fans de System Of A Down comenzará el 10 de diciembre a las 10:00 horas, seguida por la Preventa Banamex el 15 de diciembre y la venta general el 16 de diciembre, disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto.

Así fue la última vez que vino SOAD a México

La última vez que System of a Down visitó México fue en octubre de 2018, como parte del Force Fest realizado en Teotihuacán. El grupo encabezó la primera jornada del festival el 6 de octubre, ante miles de asistentes.

Durante su actuación, la banda presentó un extenso setlist con 32 canciones, incluyendo clásicos y temas poco habituales como “A.D.D.” Su presentación fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes destacaron la energía y calidad del show. El evento reunió a seguidores de diferentes partes del país y consolidó el regreso de la agrupación tras varios años de ausencia en escenarios mexicanos.