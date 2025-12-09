México

System Of A Down regresa a la Ciudad de México: sede, fechas y preventa

Suss fanáticos llevaban años pidiendo el regreso de la banda estadounidense a tierras aztecas

Guardar
La legendaria banda de Serj
La legendaria banda de Serj Tankian encenderá varias ciudades de México. (Photo by Carlos Tischler/Getty Images)

System Of A Down ha anunciado su regreso a la Ciudad de México con un concierto contará con la participación especial de la banda británica IDLES, lo que anticipa una noche de alto voltaje para los seguidores del rock.

El anuncio del concierto en la capital mexicana llega tras el éxito de la reciente gira de System Of A Down por estadios en Norteamérica y la venta de 500.000 boletos en América Latina a principios de este año. Además, la gira europea y por el Reino Unido prevista para 2026 agotó entradas de forma inmediata, lo que refuerza la vigencia y el alcance global de la banda.

La leyenda viva del rock noventero

Con más de dos décadas de trayectoria, System Of A Down se ha consolidado como una referencia en la escena del rock alternativo. Desde su formación en Los Ángeles en 1998, el grupo integrado por Daron Malakian (guitarra y voz), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería) ha mantenido una presencia constante en los principales escenarios internacionales.

System of a Down traerá
System of a Down traerá a México sus más grandes éxitos.

Su álbum debut alcanzó el estatus de multiplatino y, actualmente, la banda supera los 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre las más escuchadas del género.

La velada en la Ciudad de México también contará con la presencia de IDLES, originaria de Bristol y formada en 2009. El grupo, compuesto por Goodrich, Beats y Bowen, ha sido reconocido por su energía y su exploración de nuevos territorios sonoros. Su quinto álbum, TANGK, sucede al nominado al GRAMMY® CRAWLER y ha sido descrito por la banda como su trabajo más ambicioso hasta la fecha.

El impacto de System Of A Down se refleja en su trayectoria internacional, con más de 42 millones de discos vendidos, un premio GRAMMY® y presentaciones en estadios y festivales de diversos continentes.

Sus letras cargadas de temas
Sus letras cargadas de temas políticos arribarán a nuestro país.

Cuándo y dónde será el concierto

Los reyes del nu metal volverán a pisar suelo azteca en una presentación programada para el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP, al oriente de la Ciudad de México, en una velada que promete ser inolvidable para sus seguidores.

La preventa exclusiva para fans de System Of A Down comenzará el 10 de diciembre a las 10:00 horas, seguida por la Preventa Banamex el 15 de diciembre y la venta general el 16 de diciembre, disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto.

Así fue la última vez que vino SOAD a México

La última vez que System of a Down visitó México fue en octubre de 2018, como parte del Force Fest realizado en Teotihuacán. El grupo encabezó la primera jornada del festival el 6 de octubre, ante miles de asistentes.

Durante su actuación, la banda presentó un extenso setlist con 32 canciones, incluyendo clásicos y temas poco habituales como “A.D.D.” Su presentación fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes destacaron la energía y calidad del show. El evento reunió a seguidores de diferentes partes del país y consolidó el regreso de la agrupación tras varios años de ausencia en escenarios mexicanos.

Temas Relacionados

System Of A DownConcierto Ciudad de MéxicoIDLESRock alternativoSerj TankianEstadio GNPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Población con discapacidad en México reporta mayor gasto en salud y menos ingresos pese a apoyos sociales, afirma INEGI

El INEGI indicó que los ingresos promedio de las personas con discapacidad son notablemente inferiores

Población con discapacidad en México

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

El técnico señaló que el equipo viajó a Qatar con la intención de competir y trascender

“No es salvar el semestre”:

Cómo preparar flan de cacahuate, un postre con sabor, tradición y color

Un bizcocho suave y aromático que combina historia, toques frutales y un final equilibrado en cada porción

Cómo preparar flan de cacahuate,

Hombre sin hogar reclama esquina, destroza flores y golpea a vendedores mexicanos en California: vecinos lo someten a golpes

El enfrentamiento en Santa Rosa terminó en caos, golpes y fuertes críticas al manejo policial tras la agresión contra una madre mexicana y su hijo

Hombre sin hogar reclama esquina,

Recomendaciones para peregrinos en el Operativo Basílica 2025 de la alcaldía Gustavo A. Madero

El gobierno de la Ciudad de México ha publicado una serie de medidas de seguridad que deben seguir todos los asistentes a la Basílica de Guadalupe

Recomendaciones para peregrinos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinatos, ataques y detenciones: los

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

ENTRETENIMIENTO

Lucero habla de su conexión

Lucero habla de su conexión con la Virgen de Guadalupe previo a su participación en Las Mañanitas en la Basílica

¿Qué pasó en La Granja VIP hoy martes 9 de diciembre?

Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

Revelan contradicciones de Fátima Bosch sobre denuncia de Nawat Itsaragrisil en polémica entrevista: “No tengo ninguna”

DEPORTES

Esta fue la razón por

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”