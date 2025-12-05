México

SAT emite fechas oficiales en 2026 para que estas personas realicen su declaración anual 2025

La institución puso a disposición de los contribuyentes un simulador para que visualicen su información del ejercicio fiscal actual

SAT emite fechas oficiales para que en 2026 personas morales realicen su declaración 2025. (Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La obligación fiscal anual para las personas morales en México se acerca con nuevas fechas definidas que deberán ser atendidas durante el arranque de 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estructurado los plazos y herramientas digitales con la finalidad de apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento oportuno de sus declaraciones.

Para anticipar el proceso, el SAT activará un simulador específico, disponible desde el pasado primero de diciembre, que permitirá a las organizaciones revisar la información correspondiente al ejercicio fiscal 2025 antes de realizar el trámite formal.

SAT define fechas para declaración anual de personas morales

El SAT ha indicado los siguientes plazos para cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025:

  • Sociedades en periodo de liquidación: hasta el 19 de enero de 2026.
  • Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.
  • Todos los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza: hasta el 31 de marzo de 2026.

SAT incorpora nueva plataforma digital para declaración anual

El nuevo sistema desarrollado por el SAT para la declaración anual incorpora datos prellenados, facilitando el proceso para los usuarios. En el formulario estarán disponibles:

  • Pagos provisionales que hayan sido presentados y cubiertos durante el ejercicio.
  • Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el año.
  • Retenciones efectivamente pagadas (como ISR relacionado con sueldos, asimilados a salarios, arrendamientos y RESICO).
  • CFDI correspondientes a devoluciones, descuentos y bonificaciones.
  • Información pendiente de ejercicios previos, como pérdidas fiscales, pagos realizados al extranjero, dividendos y subsidios al empleo.
A través de SAT Móvil
A través de SAT Móvil se pueden realizar distintos trámites necesarios para los contribuyentes.

SAT realiza precisiones para realizar la declaración

Para finalizar la presentación, será obligatorio utilizar tanto la e.firma como un canal de banca electrónica, ya que los pagos derivados de una declaración con saldo a cargo requieren una transferencia electrónica a través de los bancos autorizados.

Si el contribuyente necesita ajustar ingresos o cualquier otro dato precargado, deberá gestionar declaraciones complementarias. En caso de saldo a pagar, la plataforma reflejará la actualización tras 48 horas del pago. Si el saldo es igual a cero, el cambio será visible en veinticuatro horas.

El SAT ratifica su compromiso de mejorar los servicios digitales que permitan a los contribuyentes cumplir sus responsabilidades fiscales con mayor facilidad y puntualidad.

