Reforma sobre vapeadores se votará esta semana: no habrá sanciones a consumidores

Esta semana concluye el periodo ordinario de sesiones | Foto: Cuartoscuro

En la última semana del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, se votarán tres reformas prioritarias para el gobierno federal: la Ley General de Salud, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y la Ley de Economía Circular.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que estos cambios buscan responder a demandas históricas de sectores productivos y sociales, y su aprobación podría transformar el marco regulatorio en áreas como salud pública, comercio exterior y sostenibilidad ambiental.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila subrayó que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación representa una de las propuestas más relevantes de los últimos años.

Esta reforma establece más de mil 300 aranceles distribuidos en sectores como textiles, vestido, siderurgia, autopartes, plásticos, calzado, papel y cartón, juguetes, muebles, vidrio, jabón, aluminio, electrodomésticos, marroquinería, autos ligeros, motocicletas y remolques.

El diputado precisó que, por ejemplo, se contemplan 398 aranceles en textiles, 308 en la industria del vestido y 248 en el sector siderúrgico.

Esta medida, explicó, busca proteger la industria nacional frente a la competencia desleal y evitar la reducción de la producción interna a favor de importaciones, especialmente de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales, como varias naciones asiáticas y europeas.

Las reformas que buscan cambiar salud, comercio y ambiente en México

Monreal Ávila destacó que los empresarios nacionales han recibido con optimismo la propuesta arancelaria, conscientes de las dificultades para competir en las condiciones actuales.

El legislador enfatizó: “Sí van los aranceles, bajaron, hemos bajado, pero van de 15, 17 hasta el 50 por ciento”.

Añadió que la ley responde a la exigencia de sectores que reclamaban la intervención del Estado para evitar quiebras y despidos masivos, y que aún se mantienen conversaciones con la industria para afinar los detalles antes de la votación en el Pleno.

En materia de salud, la reforma a la Ley General de Salud será la primera en discutirse. Monreal Ávila aclaró que la iniciativa no solo regula los vapeadores, sino que constituye una revisión integral de la legislación vigente.

El diputado puntualizó que no habrá sanciones privativas de libertad para los consumidores de cigarros electrónicos, sino campañas de concientización sobre los riesgos asociados.

En contraste, los productores, comercializadores y vendedores sí enfrentarán sanciones específicas. Monreal Ávila desmintió versiones sobre posibles encarcelamientos a jóvenes por el uso de vapeadores y reiteró: “Al joven que fuma hay apercibimientos, no cárcel”.

Respecto a la Ley de Economía Circular, el legislador informó que la discusión se centra en la inclusión de los pequeños recicladores, conocidos como pepenadores, quienes deberán ser reconocidos y protegidos dentro del nuevo marco legal.

Monreal Ávila señaló que ya se han alcanzado consensos con las cámaras empresariales y que espera que la ley pueda ser votada en el Pleno durante la semana, tras reuniones con los recicladores para garantizar su participación y un trato digno.