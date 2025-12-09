Pese a declaraciones de Melenie Carmona sobre Cibad Hernández, Alicia Villarreal asegura que pasarán Navidad juntas

Alicia Villarreal niega estar distanciada de su hija y asegura que pasarán juntas Navidad. Créditos: IG Cibad Hernández - Infobae México - Cuartoscuro

Alicia Villarreal y Melenie Carmona han estado en el centro de la polémica desde que se hizo público que la joven dejó de seguir a su mamá en Instagram a raíz de su relación con Cibad Hernández.

En un principio la acción parecía ser solo un rumor, pero más tarde la hija de Arturo Carmona confirmó a través de un live en TikTok que ya no seguía a su mamá en la red social porque no apoya ciertas decisiones.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

Alicia Villarreal niega distancimiento con su hija Melenie Carmona

Pese a que la exintegrante de Juego de Voces dejó entrever que está distanciada de su mamá, Alicia Villarreal aseguró en un reciente encuentro con la prensa que pasarán juntas las fiestas decembrinas.

“Claro que hemos hablado. Una mamá siente distancia de sus hijos cuando realmente no hay comunicación y no se hablan o no se ven por un período de tiempo y yo no me siento así con mi hija, sino no hubiéramos hablado hace unos días”, dijo ‘La güerita consentida’ para diversos medios.

En ese mismo encuentro con la prensa tras su regreso de Morelia, Michoacán, la intérprete de temas como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” reveló que pasará Navidad junto a sus hijos, incluyendo a Melenie Carmona.

“Voy a ver a mis hijos en Navidad, claro que sí, y en fin de año”, sentenció.

Alicia Villarreal asegura que no se siente distanciada de su hija. (Instagram)

Alicia Villarreal asegura que le duelen las críticas que recibe Melenie Carmona

Luego de que Melenie Carmona confirmara estar distancia de su mamá, las críticas por parte de internautas y medios de comunicación se hicieron presente, situación que le duele a la intérprete de regional mexicano.

Sin embargo, asegura que apoya la decisión de su hija de ser independiente, pues actualmente vive con su pareja: “Ella está viviendo una nueva etapa en su vida, que yo he respetado y le he dado espacio”, expresó.

Y agregó: “La mamá que ha sido la que educa, la que los cría, la que los cuida, la que los alimenta, la que provee todo, pues nos duele cuando ya se van porque estamos acostumbrados a tenerlos ahí, verlos ahí, esa es la preocupación de mamá”.

Alicia Villarreal apoya la independencia de su hija, quien vive con su pareja. (IG: @meleniecarmona)

Esto fue lo que dijo Melenie Carmona sobre la relación de su mamá con Cibad Hernández

A través de una transmisión en TikTok, Melenie Carmona confesó que apoya que su mamá rehaga su vida tras divorciarse de Cruz Martínez, pero enfatizó el impacto que tuvo la rapidez con la que inició una nueva relación.

“Los tres (sus hermanos y ella) le escribimos un párrafo enorme diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos porque haya encontrado a una persona, pero yo sí le pedí una cosa, que fuera prudente y prudente no ha sido”, sentenció.