México

Pese a declaraciones de Melenie Carmona sobre Cibad Hernández, Alicia Villarreal asegura que pasarán Navidad juntas

Días atrás, la primogénita de Arturo Carmona confirmó no estar de acuerdo con la nueva relación de su mamá, lo que desató críticas en redes

Guardar
Alicia Villarreal niega estar distanciada
Alicia Villarreal niega estar distanciada de su hija y asegura que pasarán juntas Navidad. Créditos: IG Cibad Hernández - Infobae México - Cuartoscuro

Alicia Villarreal y Melenie Carmona han estado en el centro de la polémica desde que se hizo público que la joven dejó de seguir a su mamá en Instagram a raíz de su relación con Cibad Hernández.

En un principio la acción parecía ser solo un rumor, pero más tarde la hija de Arturo Carmona confirmó a través de un live en TikTok que ya no seguía a su mamá en la red social porque no apoya ciertas decisiones.

La hija de Alicia Villarreal abordó el tema legal de su mamá con su ex. Crédito: TikTok/meleniecarmona

Alicia Villarreal niega distancimiento con su hija Melenie Carmona

Pese a que la exintegrante de Juego de Voces dejó entrever que está distanciada de su mamá, Alicia Villarreal aseguró en un reciente encuentro con la prensa que pasarán juntas las fiestas decembrinas.

“Claro que hemos hablado. Una mamá siente distancia de sus hijos cuando realmente no hay comunicación y no se hablan o no se ven por un período de tiempo y yo no me siento así con mi hija, sino no hubiéramos hablado hace unos días”, dijo ‘La güerita consentida’ para diversos medios.

En ese mismo encuentro con la prensa tras su regreso de Morelia, Michoacán, la intérprete de temas como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” reveló que pasará Navidad junto a sus hijos, incluyendo a Melenie Carmona.

Voy a ver a mis hijos en Navidad, claro que sí, y en fin de año”, sentenció.

Alicia Villarreal asegura que no
Alicia Villarreal asegura que no se siente distanciada de su hija. (Instagram)

Alicia Villarreal asegura que le duelen las críticas que recibe Melenie Carmona

Luego de que Melenie Carmona confirmara estar distancia de su mamá, las críticas por parte de internautas y medios de comunicación se hicieron presente, situación que le duele a la intérprete de regional mexicano.

Sin embargo, asegura que apoya la decisión de su hija de ser independiente, pues actualmente vive con su pareja: “Ella está viviendo una nueva etapa en su vida, que yo he respetado y le he dado espacio”, expresó.

Y agregó: “La mamá que ha sido la que educa, la que los cría, la que los cuida, la que los alimenta, la que provee todo, pues nos duele cuando ya se van porque estamos acostumbrados a tenerlos ahí, verlos ahí, esa es la preocupación de mamá”.

Alicia Villarreal apoya la independencia
Alicia Villarreal apoya la independencia de su hija, quien vive con su pareja. (IG: @meleniecarmona)

Esto fue lo que dijo Melenie Carmona sobre la relación de su mamá con Cibad Hernández

A través de una transmisión en TikTok, Melenie Carmona confesó que apoya que su mamá rehaga su vida tras divorciarse de Cruz Martínez, pero enfatizó el impacto que tuvo la rapidez con la que inició una nueva relación.

“Los tres (sus hermanos y ella) le escribimos un párrafo enorme diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos porque haya encontrado a una persona, pero yo sí le pedí una cosa, que fuera prudente y prudente no ha sido”, sentenció.

Temas Relacionados

Alicia VillarrealMelenie CarmonaCibad HernándezArturo CarmonaNavidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar en México no se recupera y cierra la jornada con perdidas este 9 de diciembre

El billete verde perdió su valor inicial y volvió a registrar perdidas frente al “Súper peso” siguiendo su tendencia negativa desde finales de noviembre

Dólar en México no se

Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

La cantante chileno-mexicana sorprende a sus fans con una segunda oportunidad para disfrutar en vivo su show más reciente, luego de que la primera función se vendiera casi por completo

Mon Laferte anuncia segunda fecha

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 9 de diciembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

SAT recaudó casi 5 billones de pesos de enero a noviembre del 2025

El Gobierno Federal obtuvo un ingreso superior al 100% de la meta anual

SAT recaudó casi 5 billones

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular de manera legal con su automóvil

Licencia de conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Donald Trump aseguró que podría

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Partido del Trabajo en Michoacán reporta la desaparición de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify México

Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

Cuánto cuesta el boleto más barato para Rosalía y su LUX Tour en CDMX, Monterrey y Guadalajara

System Of A Down regresa a la Ciudad de México: sede, fechas y preventa

Lucero habla de su conexión con la Virgen de Guadalupe previo a su participación en Las Mañanitas en la Basílica

DEPORTES

Esta fue la razón por

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”