Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

(IG: @lavillarrealmx // @arturo.carmona// Ventaneando)

Arturo Carmona le mandó un contundente mensaje a Pati Chapoy tras los comentarios que hizo sobre su hija, Melenie Carmona.

El galán de telenovelas recurrió a sus redes sociales para externar su desaprobación a las opiniones que la periodista de espectáculos externó en una emisión de “Ventaneando”.

“Solo para decirle que le mando un saludo, que la respeto mucho y que no entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija. El hecho de que usted sea una figura pública, titular de un programa de espectáculos, no le da derecho a hablar así nada más a la ligera sin conocimiento de causa", comenzó.

El actor salió en defensa de su hija Melenie Carmona. G: @arturo.carmona

El actor hizo un llamado para que Pati Chapoy limite compartir opiniones sobre él o su hija en el programa.

“Con todo respeto, se está equivocando, señora, y perdón, pero no es quién para faltar el respeto a mi hija y un servidor. El hecho de que tenga entrevistas pagadas o entrevistas pactadas con otra persona (Alicia Villarreal) no significa que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera", continuó.

Arturo Carmona señala a Pati Chapoy como la presunta responsable del hate que recibe su hija

En ese mismo video, el regiomontano dejó entrever que los ataques contra su hija en redes sociales supuestamente crecieron tras las declaraciones de Pati Chapoy.

La "Güerita Consentida" le concedió una entrevista a Pati Chapoy en marzo de 2025, donde se sinceró sobre su separación de Cruz Martínez y la denuncia que interpuso en su contra por presunta violencia. (Captura Ventaneando)

“La señalo a usted como responsable de todo el hate que mi hija está sufriendo de manera injusta. Usted no sabe lo que genera con sus comentarios. Usted no sabe lo que genera con estas irresponsabilidades de comentarios de esta índole. Usted tiene un gran poder de convocatoria y usarlo de esta manera a una joven que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que está pasando y que solamente expresa lo que ella quiere, siente, conforme a cosas que usted no conoce", dijo.

Y cerró: “De verdad, espero que recapacite, se lo digo con admiración, señora, a usted, que la conozco desde hace muchos años. Que Dios la bendiga”.

(IG: @meleniecarmona)

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Melenie Carmona?

Todo comenzó cuando la joven de 26 años -hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona- realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde confirmó que está distanciada de su madre y dejó entrever que no está completamente de acuerdo con su proceder respecto a su nueva relación amorosa.

Las declaraciones fueron retomadas por el programa de espectáculos y Pati Chapoy comentó: “El tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto, no sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, no sé con qué”.

Asimismo, le mandó un mensaje: “Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado casa y te ha dado sustento para que inicies tu vida”.

Pati Chapoy, Ventaneando. (Captura de pantalla)

Y continuó: “Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale, en este momento qué es lo que debes hacer, simplemente es estar del lado de tu mamá, como sea, es la mamá que te tocó, no debes utilizar el Internet para hablar de la forma en que te dirigiste a tu mamá. Es muy triste y más triste que tu papá te esté apoyando públicamente”.

Además, Pati Chapoy calificó de desafortunadas las declaraciones de Melenie Carmona.

“Es muy desagradable, tarde o temprano vas a tener hijos y tarde o temprano te van a hacer lo que tú le estás haciendo a tu mamá. Si a alguien debes de cuidar toda la vida, es a tu mamá, qué ejemplo le estás dando a todas las personas que escucharon ese mensaje”, dijo.