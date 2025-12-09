Operativo Basílica 2025 inicia en CDMX ante llegada de 13.5 millones de peregrinos por el 12 de diciembre

La Ciudad de México espera este año la visita de millones de personas del 10 al 14 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. (FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Miles de peregrinos ya comenzaron a arribar a la Basílica de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México tras el arranque oficial del Operativo Basílica 2025. Según informaron autoridades capitalinas, el dispositivo de seguridad y apoyo espera recibir a 13.5 millones de visitantes en la CDMX durante los días de máxima afluencia, del jueves 11 al domingo 14 de diciembre.

La alcaldía, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se ha desplegado el operativo coordinado más extenso del país para garantizar una movilidad ordenada y un entorno seguro para los fieles. El personal acreditado porta chalecos, gorras y playeras distintivas, lo que facilita su rápida identificación para quienes requieran orientación o ayuda durante su estadía en el recinto religioso y sus alrededores.

A lo largo del operativo, se establecieron carpas con personal de protección civil, elementos de seguridad y voluntarios. (Crédito: Luis Martínez - Infobae México)

El perímetro de seguridad se instaló en zonas clave e incorpora cortes a la circulación, así como dispositivos especiales en calles como: San Juan de Aragón, Oriente 157, Martín Carrera, Ticomán, Insurgentes Norte, Cantera y Misterios. La alcaldía dispuso que los vecinos tengan acceso controlado mediante corbatines y otorgó boletos de bicipuerto y motopuerto para los peregrinos que los soliciten. Además, se habilitaron estacionamientos en la Explanada de la Alcaldía y en el cruce de Unión y Montevideo.

A lo largo del operativo, se establecieron carpas con personal de protección civil, elementos de seguridad y voluntarios, quienes brindarán atención inmediata en caso de incidencias y orientación general. Autoridades recordaron a los visitantes usar estos puntos para recibir apoyo y reportar cualquier situación relevante.

La organización conjunta asegura un despliegue integral orientado a facilitar el paso y la permanencia de los millones de peregrinos que acuden para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe. El operativo concluirá el domingo 14 de diciembre a las 21 horas, tras la culminación de las actividades religiosas programadas.

Cientos de feligreses a la Basílica como parte de las peregrinaciones. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Cierres viales por el operativo Basílica 2025

San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo

Oriente 157 y Martín Carrera

Ticomán e Insurgentes Norte

Cantera y Misterios

Insurgentes Norte

Av. Martín Carrera

Av. F.C. Hidalgo

Eje 1 Norte

Av. Robles Domínguez

Av. Robles D. a Z. Zumárraga

Montevideo y Misterios

Euzkaro e Insurgentes Norte

Calz. de Guadalupe

Alternativas viales

Las autoridades han recomendado varias opciones para circular por ciertas zonas de la CDMX ante los cierres de vialidades. Asimismo exhortaron a los conductores a planificar sus trayectos con antelación para evitar contratiempos.

Avenida Insurgentes

Eje 2 Norte

Eje 3 Oriente Eduardo Molina

Anillo Periférico Río de los Remedios

Avenida Ferrocarril Hidalgo