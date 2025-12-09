México

Operativo Basílica 2025 inicia en CDMX ante llegada de 13.5 millones de peregrinos por el 12 de diciembre

Miles de peregrinos ya comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero

Guardar
La Ciudad de México espera
La Ciudad de México espera este año la visita de millones de personas del 10 al 14 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. (FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Miles de peregrinos ya comenzaron a arribar a la Basílica de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México tras el arranque oficial del Operativo Basílica 2025. Según informaron autoridades capitalinas, el dispositivo de seguridad y apoyo espera recibir a 13.5 millones de visitantes en la CDMX durante los días de máxima afluencia, del jueves 11 al domingo 14 de diciembre.

La alcaldía, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se ha desplegado el operativo coordinado más extenso del país para garantizar una movilidad ordenada y un entorno seguro para los fieles. El personal acreditado porta chalecos, gorras y playeras distintivas, lo que facilita su rápida identificación para quienes requieran orientación o ayuda durante su estadía en el recinto religioso y sus alrededores.

A lo largo del operativo,
A lo largo del operativo, se establecieron carpas con personal de protección civil, elementos de seguridad y voluntarios. (Crédito: Luis Martínez - Infobae México)

El perímetro de seguridad se instaló en zonas clave e incorpora cortes a la circulación, así como dispositivos especiales en calles como: San Juan de Aragón, Oriente 157, Martín Carrera, Ticomán, Insurgentes Norte, Cantera y Misterios. La alcaldía dispuso que los vecinos tengan acceso controlado mediante corbatines y otorgó boletos de bicipuerto y motopuerto para los peregrinos que los soliciten. Además, se habilitaron estacionamientos en la Explanada de la Alcaldía y en el cruce de Unión y Montevideo.

A lo largo del operativo, se establecieron carpas con personal de protección civil, elementos de seguridad y voluntarios, quienes brindarán atención inmediata en caso de incidencias y orientación general. Autoridades recordaron a los visitantes usar estos puntos para recibir apoyo y reportar cualquier situación relevante.

La organización conjunta asegura un despliegue integral orientado a facilitar el paso y la permanencia de los millones de peregrinos que acuden para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe. El operativo concluirá el domingo 14 de diciembre a las 21 horas, tras la culminación de las actividades religiosas programadas.

Cientos de feligreses a la
Cientos de feligreses a la Basílica como parte de las peregrinaciones. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Cierres viales por el operativo Basílica 2025

  • San Juan de Aragón y F.C. Hidalgo
  • Oriente 157 y Martín Carrera
  • Ticomán e Insurgentes Norte
  • Cantera y Misterios
  • Insurgentes Norte
  • Av. Martín Carrera
  • Av. F.C. Hidalgo
  • Eje 1 Norte
  • Av. Robles Domínguez
  • Av. Robles D. a Z. Zumárraga
  • Montevideo y Misterios
  • Euzkaro e Insurgentes Norte
  • Calz. de Guadalupe

Alternativas viales

Las autoridades han recomendado varias opciones para circular por ciertas zonas de la CDMX ante los cierres de vialidades. Asimismo exhortaron a los conductores a planificar sus trayectos con antelación para evitar contratiempos.

  • Avenida Insurgentes
  • Eje 2 Norte
  • Eje 3 Oriente Eduardo Molina
  • Anillo Periférico Río de los Remedios
  • Avenida Ferrocarril Hidalgo

Temas Relacionados

peregrinosDía de la Virgen de GuadalupeBasílica de GuadalupeCDMX12 de diciembremexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 9 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 9 de diciembre

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta las críticas en redes sociales: “Es muy importante la salud mental”

La cantqante definió su vínculo con las redes sociales como una relación de “amor y odio”

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta

César Duarte ingresa al Altiplano en Almoloya de Juárez, tras su detención en Chihuahua

El exfuncionario fue detenido el lunes 8 de diciembre en el estado de Chihuahua

César Duarte ingresa al Altiplano

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer con millonario

Detienen a chofer con millonario cargamento de metanfetamina y fentanilo en camión que iba de Culiacán a Tijuana

Estos son los alias de James Wedding, aliado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 15 millones de dólares

Sentencian en EEUU a esposa de un líder del Cártel de Sinaloa y le decomisan millones de dólares en relojes de lujo

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta las críticas en redes sociales: “Es muy importante la salud mental”

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la novena semana en el reality

DLD revela detalles de sus próximas dos fechas de conciertos en la CDMX

Así fue el velorio de Eduardo Manzano y esto ocurrirá con los restos del ‘Polivoz’

“¿Dónde nos quieres ver?”: JNS pide a fans elegir ciudades para conciertos por sus 30 años de carrera

DEPORTES

Qué dijo Tato Noriega de

Qué dijo Tato Noriega de Sergio Ramos tras confirmar su salida de Rayados

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”