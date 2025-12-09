México

Los ejercicios más efectivos para eliminar las “alas de murciélago” y tonificar los brazos después de los 50: menos peso y más resistencia

Un buen tono muscular en los brazos protege las articulaciones y favorece la autonomía en la vejez

La acumulación de grasa en la parte posterior de los brazos aumenta con la edad debido a cambios en la composición corporal algo que puede prevenirse con el entrenamiento adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flacidez en los brazos es más común después de los 50 años debido a la disminución natural de la masa muscular y la elasticidad de la piel.

Y es que el envejecimiento conlleva una pérdida progresiva de músculo (sarcopenia) y una reducción en la producción de colágeno y elastina, proteínas responsables de la firmeza cutánea.

En este sentido, mantener el músculo en los brazos después de los 50 es importante porque ayuda a conservar la fuerza, la movilidad y la funcionalidad en las actividades diarias.

Además, un buen tono muscular protege las articulaciones y favorece la autonomía e independencia a medida que avanza la edad.

Es por esto que es vital un mantenimiento adecuado del músculo, el cual puede lograrse mediante un adecuado entrenamiento de la zona.

Los siguientes ejercicios son ideales para alcanzar este objetivo en personas de este grupo de edad, ya que están pensados en prevenir lesiones y mejorar la fuerza y resistencia.

El mantenimiento adecuado del músculo está vinculado a una mejor salud general y mayor calidad de vida en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios más efectivos tonificar los brazos después de los 50

Los ejercicios que ayudan a eliminar la flacidez en la parte posterior de los brazos, conocida como “alas de murciélago”, y tonificar los brazos después de los 50 años, se centran en fortalecer los músculos tríceps y bíceps y entre los más efectivos se encuentran los siguientes:

  • Fondos de tríceps en banco o silla:Sentada en el borde de una silla, coloca las manos a los lados y baja el cuerpo doblando los codos, luego sube a la posición inicial. Este ejercicio trabaja de manera directa la parte posterior del brazo.
  • Extensión de tríceps con mancuernas:De pie o sentada, sujeta una mancuerna con ambas manos y extiende los brazos por encima de la cabeza. Flexiona y estira los codos llevando la mancuerna detrás de la cabeza.
  • Flexiones modificadas (push-ups de rodillas):Coloca las palmas en el suelo y apoya las rodillas. Flexiona los brazos para acercar el pecho al suelo y extiéndelos para subir. Este ejercicio activa los tríceps, los pectorales y el core.
  • Curl de bíceps con mancuernas:Sujeta una mancuerna en cada mano, con los brazos a los costados. Flexiona los codos para subir las pesas hacia los hombros y baja de forma controlada.
  • Patada de tríceps: Inclina el torso ligeramente hacia adelante, con una mancuerna en cada mano. Lleva los codos hacia atrás y, sin moverlos, estira los brazos hacia atrás y luego regresa a la posición inicial.
La flacidez en los brazos
La flacidez en los brazos después de los 50 años se relaciona con la pérdida de masa muscular y elasticidad de la piel. (Imagen ilustrativa Infobae)

La constancia y la progresión en el ejercicio, junto a una dieta equilibrada, son clave para observar resultados. Es importante consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier rutina, especialmente a partir de los 50 años.

