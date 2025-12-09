La Casa del Grinch llega a CDMX con experiencia inmersiva, en qué zona se encuentra

La Casa del Grinch en Ciudad de México ofrece una experiencia inmersiva con decorados detallados y escenarios inspirados en la icónica historia navideña de Dr. Seuss. (Tik Tok/@dsquad_byveroacay)

La temporada decembrina llega a la Ciudad de México con la inauguración de la Casa del Grinch, una experiencia inmersiva que revive el icónico personaje creado por Dr. Seuss, ubicada en la calle de Quito 864 en la Colonia Lindavista.

Esta instalación transporta a los visitantes al mágico mundo de Villa Quién, con una recreación minuciosa de sus escenarios más emblemáticos.

Cada rincón está cuidadosamente diseñado para capturar la esencia de esta historia navideña, ofreciendo una atmósfera festiva y llena de nostalgia, ideal para disfrutar con la familia.

El recorrido ofrece una ambientación auténtica y detallada que refleja perfectamente el estilo del Grinch. Con una decoración que incluye árboles retorcidos, luces resplandecientes, regalos de tamaño gigante y espacios que evocan las escenas más emblemáticas de la historia, el camino sumerge a los visitantes en un mundo lleno de magia y fantasía.

Qué actividades incluye la experiencia

Visitantes disfrutan de espacios interactivos y escenarios detallados en la Casa del Grinch, una experiencia inmersiva que se ha hecho viral en redes sociales por su creatividad y ambientación única. (Tik Tok/@dsquad_byveroacay)

La Casa del Grinch en Lindavista ofrece una variedad de actividades que garantizan diversión para todas las edades, entre las cuales se encuentran: disfrutar de spots fotográficos únicos, convivir con personajes caracterizados, explorar habitaciones temáticas y participar en dinámicas navideñas.

Durante el recorrido se puede visitar la guarida del Grinch, posar junto a su emblemático sillón verde y recorrer las coloridas calles que recrean el ambiente de Villa Quién, además de poderte subir a un trineo gigante para tomarle la fotografía.

El objetivo de la experiencia, según los organizadores, es crear un espacio inmersivo, visual y alegre que invite a los capitalinos a vivir la Navidad de una manera diferente.

La atención al detalle en la ambientación y la interacción con actores disfrazados han sido fundamentales para convertir esta propuesta en tendencia, especialmente en plataformas como Tik Tok, donde se han viralizado videos con miles de reproducciones en poco tiempo.

Reacción de los usuarios en redes sociales

La experiencia navideña en Lindavista ofrece un ambiente seguro y controlado, atrayendo a cientos de visitantes que la califican como una de las mejores actividades festivas de la ciudad. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Además de su diseño atractivo, la Casa del Grinch destaca por su ubicación accesible y por formar parte de la creciente oferta de experiencias temáticas en la Ciudad de México.

La activación se realiza en un ambiente seguro y controlado, con horarios establecidos y personal que acompaña a los visitantes durante todo el recorrido, lo que fomenta un aumento constante en el número de asistentes conforme se acercan las fechas más importantes de diciembre.

En redes sociales, los usuarios han descrito la experiencia como “divertida”, “perfecta para fotos” y “una de las mejores propuestas navideñas del año en la CDMX”.