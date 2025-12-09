México

La Casa del Grinch llega a CDMX con experiencia inmersiva, en qué zona se encuentra

La exhibición estará disponible en todo el mes de diciembre y la entrada es gratuita para todos los visitantes

Guardar
La Casa del Grinch en
La Casa del Grinch en Ciudad de México ofrece una experiencia inmersiva con decorados detallados y escenarios inspirados en la icónica historia navideña de Dr. Seuss. (Tik Tok/@dsquad_byveroacay)

La temporada decembrina llega a la Ciudad de México con la inauguración de la Casa del Grinch, una experiencia inmersiva que revive el icónico personaje creado por Dr. Seuss, ubicada en la calle de Quito 864 en la Colonia Lindavista.

Esta instalación transporta a los visitantes al mágico mundo de Villa Quién, con una recreación minuciosa de sus escenarios más emblemáticos.

Cada rincón está cuidadosamente diseñado para capturar la esencia de esta historia navideña, ofreciendo una atmósfera festiva y llena de nostalgia, ideal para disfrutar con la familia.

El recorrido ofrece una ambientación auténtica y detallada que refleja perfectamente el estilo del Grinch. Con una decoración que incluye árboles retorcidos, luces resplandecientes, regalos de tamaño gigante y espacios que evocan las escenas más emblemáticas de la historia, el camino sumerge a los visitantes en un mundo lleno de magia y fantasía.

Qué actividades incluye la experiencia

Visitantes disfrutan de espacios interactivos
Visitantes disfrutan de espacios interactivos y escenarios detallados en la Casa del Grinch, una experiencia inmersiva que se ha hecho viral en redes sociales por su creatividad y ambientación única. (Tik Tok/@dsquad_byveroacay)

La Casa del Grinch en Lindavista ofrece una variedad de actividades que garantizan diversión para todas las edades, entre las cuales se encuentran: disfrutar de spots fotográficos únicos, convivir con personajes caracterizados, explorar habitaciones temáticas y participar en dinámicas navideñas.

Durante el recorrido se puede visitar la guarida del Grinch, posar junto a su emblemático sillón verde y recorrer las coloridas calles que recrean el ambiente de Villa Quién, además de poderte subir a un trineo gigante para tomarle la fotografía.

El objetivo de la experiencia, según los organizadores, es crear un espacio inmersivo, visual y alegre que invite a los capitalinos a vivir la Navidad de una manera diferente.

La atención al detalle en la ambientación y la interacción con actores disfrazados han sido fundamentales para convertir esta propuesta en tendencia, especialmente en plataformas como Tik Tok, donde se han viralizado videos con miles de reproducciones en poco tiempo.

Reacción de los usuarios en redes sociales

La experiencia navideña en Lindavista
La experiencia navideña en Lindavista ofrece un ambiente seguro y controlado, atrayendo a cientos de visitantes que la califican como una de las mejores actividades festivas de la ciudad. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Además de su diseño atractivo, la Casa del Grinch destaca por su ubicación accesible y por formar parte de la creciente oferta de experiencias temáticas en la Ciudad de México.

La activación se realiza en un ambiente seguro y controlado, con horarios establecidos y personal que acompaña a los visitantes durante todo el recorrido, lo que fomenta un aumento constante en el número de asistentes conforme se acercan las fechas más importantes de diciembre.

En redes sociales, los usuarios han descrito la experiencia como “divertida”, “perfecta para fotos” y “una de las mejores propuestas navideñas del año en la CDMX”.

Temas Relacionados

Casa del GrinchNavidadDr.SeussLindavistaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: en vivo 9 de diciembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Mousse de ponche navideño: el postre original y festivo de la temporada

Todo el sabor y aroma de la Navidad reinventados en un aperitivo elegante y listo en minutos

Mousse de ponche navideño: el

Adelantan vacaciones por temor a robo de aguinaldo en escuelas de Acapulco Guerrero

La inseguridad se suma a la reparación de daños por el paso del huracán OTIS; algunas instituciones siguen sin servicios básicos

Adelantan vacaciones por temor a

Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

El presentador Mike Salazar confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales

Quién fue y de qué

¿Cuáles son las mejores combinaciones de superalimentos para acompañar la avena y bajar de peso?

Las combinaciones adecuadas con ingredientes ricos en fibra y proteína pueden mejorar la saciedad

¿Cuáles son las mejores combinaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

El fenómeno de la “narcoestética”

El fenómeno de la “narcoestética” promueve la admiración por los capos en México

Detienen a chofer con millonario cargamento de metanfetamina y fentanilo en camión que iba de Culiacán a Tijuana

Estos son los alias de James Wedding, aliado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 15 millones de dólares

Sentencian en EEUU a esposa de un líder del Cártel de Sinaloa y le decomisan millones de dólares en relojes de lujo

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Quién fue y de qué

Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez gana el duelo

Ángela Aguilar reveló cómo enfrenta las críticas en redes sociales: “Es muy importante la salud mental”

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la novena semana en el reality

DLD revela detalles de sus próximas dos fechas de conciertos en la CDMX

DEPORTES

Confirmados los precios del México

Confirmados los precios del México vs. Portugal en la reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Qué dijo Tato Noriega de Sergio Ramos tras confirmar su salida de Rayados

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?