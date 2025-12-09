Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, desmiente cuenta que pide dinero en su nombre

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, advierte que no autoriza a nadie a pedir recursos económicos en su nombre. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Un fraude digital tomó notoriedad recientemente cuando se detectó el uso indebido del nombre y la imagen de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde su cuenta oficial en X, Hugo Aguilar advirtió la tarde de este 8 de diciembre que personas no autorizadas estaban solicitando dinero en su nombre, promoviendo, además, supuestos apoyos económicos.

El ministro aclaró que no respalda estas acciones y ninguna institución ni persona cuenta con su autorización para pedir recursos a la ciudadanía. El objetivo de la estafa, según detalló, es confundir y engañar a usuarios.

Este tipo de fraudes suelen replicar perfiles oficiales o crear mensajes engañosos que aparentan provenir del propio magistrado. Hugo Aguilar pidió reportar estos casos por los canales pertinentes para evitar la propagación del engaño.

Trayectoria y perfil de Hugo Aguilar Ortiz

El modus operandi del fraude incluye la creación de perfiles falsos y mensajes directos para engañar a usuarios. Crédito: @HugoAguilarOrti

Hugo Aguilar Ortiz es un abogado indígena oaxaqueño ampliamente reconocido por su compromiso con los derechos de los pueblos originarios. Su carrera incluye una formación académica en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde obtuvo una maestría en Derecho Constitucional.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo fue responsable de postularlo para la Suprema Corte en las elecciones del poder judicial del pasado mes de junio. En su experiencia profesional, Hugo Aguilar ha fungido como:

Subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca.

Coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ha sido expositor en foros nacionales e internacionales, posicionándose como activista jurídico en materia de justicia indígena y reforma judicial.

Entre los ejes de su propuesta para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca:

Función jurisdiccional cercana, con visitas situ y diálogo directo en cada caso.

Enfoque multidisciplinario , promoviendo la figura del Amicus Curiae .

Apoyo al diálogo entre poderes y comunidades, priorizando contextos y evitando formalismos excesivos.

Esta visión impulsa una revisión de los procesos institucionales y busca que las resoluciones sean congruentes con la vida real de quienes acuden a la justicia.

Polémica por el número de asesores en la Corte

Hugo Aguilar Ortiz es un abogado indígena oaxaqueño reconocido por su defensa de los derechos de los pueblos originarios. REUTERS/Jorge Luis Plata

La gestión de Hugo Aguilar Ortiz también ha sido objeto de debate mediático por la cantidad de personas en su equipo de trabajo. En un primer momento, Aguilar tenía 102 colaboradores, reduciéndolos posteriormente a 84 ante los cuestionamientos públicos.

Lenia Batres Guadarrama, ministra reelecta, negó que existan “asesores” en el sentido tradicional. Explicó que cada ministro conforma una “ponencia”, es decir, un equipo técnico basado en perfiles profesionales y dentro de un presupuesto máximo de 5 millones 300 mil pesos.

El equipo de Batres, por ejemplo, está integrado por 79 personas distribuidas en áreas jurisdiccional, de investigación, administrativa y de comunicación. Según los datos oficiales, el gasto para todas las ponencias ministeriales en 2024 fue de 51.5 millones de pesos, cifra menor al 9% del presupuesto total de la Corte.

Se generó, afirmó Batres, confusión al publicarse que en la gestión anterior solo existían 8 asesores para la presidencia. La ministra sostuvo que casi 3 mil trabajadores estaban bajo la coordinación de la expresidencia de la Corte, mientras cerca de 600 formaban parte de las ponencias.