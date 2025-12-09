México

Frente Frío 19: SMN pronostica lluvias intensas en 13 estados de México

La combinación de aire polar y humedad incrementa el peligro de caídas de árboles y afectaciones en zonas altas y costeras

El aumento de lluvias y
El aumento de lluvias y bajas temperaturas exige precaución especial en áreas propensas a emergencias climáticas. Créditos: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Las precipitaciones asociadas al frente frío número 19 afectarán distintas regiones de México durante la noche y madrugada del martes, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó, además, la persistencia de un ambiente frío a muy frío continuará en las regiones norte, noreste, oriente y centro del país, además de bancos de niebla en zonas elevadas.

El desplazamiento del frente frío será impulsado por una masa de aire polar, junto con una importante entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México, lo cual potencia la intensidad de las lluvias y la peligrosidad de los vientos, principalmente en la vertiente oriental, el istmo y el sureste mexicano, así como la Península de Yucatán.

Las lluvias pronosticadas para la noche y madrugada pueden acompañarse de descargas eléctricas y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por tanto, la autoridad exhorta a acatar las indicaciones del SMN y Protección Civil.

Inundaciones y encharcamientos (Jorge
Inundaciones y encharcamientos (Jorge Contreras/Infobae)

SMN pronostica lluvias en 13 estados de la República Mexicana

  • Lluvias intensas (de 75 a 150 mm):

- Puebla: Sierra Norte, Sierra Nororiental

- Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas, Olmeca

- Oaxaca: norte y este

- Chiapas: norte y este

- Tabasco: sur

  • Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm):

- Hidalgo: Sierra de Tenango

- Puebla: Valle Serdán, Tehuacán-Sierra Negra

- Veracruz: Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

  • Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm):

- Veracruz: Huasteca Alta

- Querétaro: Sierra Gorda

- Tlaxcala

- Estado de México

- Jalisco

- Michoacán

  • Chubascos (de 5 a 25 mm):

- San Luis Potosí: Altiplano, Centro

- Zacatecas

- Aguascalientes

- Guanajuato

- Ciudad de México

- Morelos

- Colima

- Guerrero

  • Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm):

- Nayarit

- Nuevo León

- Tamaulipas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias intensas y vientos peligrosos en el país

El evento de “Norte” alcanzará vientos de 60 a 70 km/h con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando particularmente a Oaxaca y Chiapas.

En Veracruz, la presencia de trombas marinas representa otro foco de alerta, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán se esperan rachas de viento de entre 40 y 80 km/h. Según el SMN, estos vientos pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Para la jornada siguiente, se esperan temperaturas mínimas extremas: de -10 a -5 ℃ en las sierras de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 ℃ en zonas elevadas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, la temperatura ascenderá en el Pacífico sur y costa de Oaxaca y Guerrero, alcanzando máximas de 35 a 40 ℃.

El propio frente frío continuará como estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste del país en las horas posteriores, mientras que su masa de aire comenzará a sufrir modificaciones térmicas, de acuerdo con el avance de la temporada invernal.

Esta situación seguirá aportando humedad y generando más lluvias e inestabilidad atmosférica en amplias zonas del territorio nacional.

“Las precipitaciones previstas para esta tarde podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, destacó el organismo.

