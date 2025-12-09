México

Fiscalía de la CDMX y C5 firmaron un convenio para fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga

Según autoridades, tras este acuerdo la Fiscalía General de Justicia de la CDMX podrá tener acceso oportuno a las grabaciones realizadas por el C5

Guardar
El acuerdo tiene como objetivo
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) formalizaron un convenio interinstitucional que busca fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga en la capital mexicana.

El acuerdo fue encabezado por la titular de la fiscalía, Bertha Alcalde Luján, y el responsable del C5, Salvador Guerrero Chiprés,

La coordinación fue oficializada por la FGJCDMX mediante un una publicación realizada en sus redes sociales.

Convenio contra el robo de vehículos y de transporte de carga en la CDMX

Según informes, los titulares de la FGJCDMX y del C5CDMX firmaron este acuerdo con el objetivo de agilizar los procesos de investigación para identificar y detener a los probables responsables del robo a vehículos o transporte de carga en la capital.

De acuerdo con el reporte, la fiscal Alcalde Luján destacó que el acceso oportuno a las grabaciones del C5 permitirá una mejor reacción de las autoridades y una planificación más eficiente de las investigaciones relacionadas con estos ilícitos.

“Poder tener acceso oportuno a las grabaciones del C5 nos permite reaccionar mucho mejor y planear con más eficiencia las investigaciones”, afirmó la funcionaria durante la firma del convenio.

La fiscalía de la capital
La fiscalía de la capital tendrá el acceso oportuno a las grabaciones del C5 tras este acuerdo. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Además, Alcalde detalló que la información recabada a través de este mecanismo será tratada bajo principios de responsabilidad, legalidad y ética.

El acuerdo establece lineamientos claros para el uso y la protección de los datos obtenidos en el marco de las investigaciones, sumándose a los esfuerzos coordinados de las instituciones de seguridad en la Ciudad de México para reducir la incidencia de robos de vehículos y transporte de carga.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés subrayó que el intercambio de información estratégica facilitará actuaciones más precisas, apoyando la labor de la fiscalía y mejorando la respuesta ante los delitos de alto impacto.

La fiscalía de la capital
La fiscalía de la capital tendrá el acceso oportuno a las grabaciones del C5 tras este acuerdo. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Estos trabajos entre la FGJCDMX y el C5 formarían parte de una política integral de seguridad en la que la colaboración y la tecnología se colocan como herramientas esenciales para la persecución y prevención del crimen en la capital del país.

Qué es el C5 de la Ciudad de México

El C5, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, es una instalación gubernamental destinada a coordinar la seguridad pública y la atención de emergencias.

Su función principal es monitorear la ciudad a través de cámaras de videovigilancia, atención de llamadas de emergencia, control de operaciones policiales y coordinación entre cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.

Los C5 pueden recopilan información en tiempo real de distintas fuentes, analizan datos y facilitan la toma de decisiones rápidas ante incidentes o delitos.

Qué servicios opera el C5 de la capital mexicana

La institución precedida por Salvador Chiprés ha informado mediante su pagina web que estos son los servicios que realizan:

  • Video Monitoreo
  • Servicio de Atención de llamadas de emergencia 911 en la CDMX
  • Denuncia Anónima 089
  • Difusión de la Alerta Sísmica

Temas Relacionados

FGJCDMXC5 CDMXCDMXConvenioSalvador Guerrero ChiprésBertha Alcalde LujánCámaras de vigilanciaRobo de vehículosRobo de transporte de cargaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

¿Qué días no trabaja el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas