Fiscalía de la CDMX y C5 firmaron un convenio para fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) formalizaron un convenio interinstitucional que busca fortalecer el combate al robo de vehículos y transporte de carga en la capital mexicana.

El acuerdo fue encabezado por la titular de la fiscalía, Bertha Alcalde Luján, y el responsable del C5, Salvador Guerrero Chiprés,

La coordinación fue oficializada por la FGJCDMX mediante un una publicación realizada en sus redes sociales.

Convenio contra el robo de vehículos y de transporte de carga en la CDMX

Según informes, los titulares de la FGJCDMX y del C5CDMX firmaron este acuerdo con el objetivo de agilizar los procesos de investigación para identificar y detener a los probables responsables del robo a vehículos o transporte de carga en la capital.

De acuerdo con el reporte, la fiscal Alcalde Luján destacó que el acceso oportuno a las grabaciones del C5 permitirá una mejor reacción de las autoridades y una planificación más eficiente de las investigaciones relacionadas con estos ilícitos.

“Poder tener acceso oportuno a las grabaciones del C5 nos permite reaccionar mucho mejor y planear con más eficiencia las investigaciones”, afirmó la funcionaria durante la firma del convenio.

La fiscalía de la capital tendrá el acceso oportuno a las grabaciones del C5 tras este acuerdo. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Además, Alcalde detalló que la información recabada a través de este mecanismo será tratada bajo principios de responsabilidad, legalidad y ética.

El acuerdo establece lineamientos claros para el uso y la protección de los datos obtenidos en el marco de las investigaciones, sumándose a los esfuerzos coordinados de las instituciones de seguridad en la Ciudad de México para reducir la incidencia de robos de vehículos y transporte de carga.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés subrayó que el intercambio de información estratégica facilitará actuaciones más precisas, apoyando la labor de la fiscalía y mejorando la respuesta ante los delitos de alto impacto.

Estos trabajos entre la FGJCDMX y el C5 formarían parte de una política integral de seguridad en la que la colaboración y la tecnología se colocan como herramientas esenciales para la persecución y prevención del crimen en la capital del país.

Qué es el C5 de la Ciudad de México

El C5, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, es una instalación gubernamental destinada a coordinar la seguridad pública y la atención de emergencias.

Su función principal es monitorear la ciudad a través de cámaras de videovigilancia, atención de llamadas de emergencia, control de operaciones policiales y coordinación entre cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos y servicios médicos.

Los C5 pueden recopilan información en tiempo real de distintas fuentes, analizan datos y facilitan la toma de decisiones rápidas ante incidentes o delitos.

Qué servicios opera el C5 de la capital mexicana

La institución precedida por Salvador Chiprés ha informado mediante su pagina web que estos son los servicios que realizan:

Video Monitoreo

Servicio de Atención de llamadas de emergencia 911 en la CDMX

Denuncia Anónima 089

Difusión de la Alerta Sísmica