El 49% de los homicidios dolosos en noviembre se registraron en estos siete estados de México

La titular del secretariado ejecutivo compartió actualización de cifras de homicidios dolosos. (@Maffiguer)

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, compartió durante la conferencia matutina, las cifras de incidencia delictiva con corte al mes de noviembre de 2025.

A pesar de que la disminución del promedio diario de homicidios dolosos por mes a nivel nacional se redujó un 37% con respecto a septiembre de 2024, la funcionaria señaló que siete estados del país concentran el 49% de los casos del mes de noviembre de 2025.

De acuerdo con las cifras presentadas por la titular del secretariado ejecutivo, se encuentrann los estados de Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Morelos y el Estado de México.

En primer lugar se encuentra el estado de Guanajuato, que tuvo 2 mil 388 casos, lo que representa el 11 % del total; posteriormente aparece Chihuahua con 1,661 reportes, que son el 7.6%

Después, el estado de Baja California figura en las gráficas con una ligera disminución del 0.3%, es decir, presenta el 7.3% de homicidios dolosos, que son 1,585 a nivel nacional en el mes de noviembre.

En cuarto lugar aparece Sinaloa con 7.1% de los casos, lo que equivale a 1,541 delitos de la misma índole; la quinta entidad federativa mostrada por Marcela Figueroa es el Estado de México con 6.5% de los homicidios dolosos del mes y en sexto lugar está Guerrero, con 1,240 asesinatos, que corresponden al 5.7%.

Para concluir con las entidades federativas con más de estos delitos en el mes de noviembre, la titular del Secretariado Ejecutivo mencionó Sonora, con 1,191 casos que corresponden al 5.4%

