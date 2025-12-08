Vinculan a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora por peculado y asociación delictuosa

El hombre procesado (Especial)

Las autoridades de Sonora informaron sobe la vinculación a proceso en contra de un exfuncionario por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Se trata de Raúl “N”, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda en el estado. Las acciones contra dicho hombre fueron informadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 7 de diciembre.

El reporte de las autoridades indica que Raúl “N” estaría relacionado con la celebración de contratos sobre prestaciones de servicios profesionales entre los años 2017 a 2020, los cuales estaban relacionados con la asesoría de procedimientos administrativos.

“El Juez consideró que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que determinó su vinculación a proceso conforme a derecho”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora.

Parte de lo informado por las autoridades (X/@fgjesonora)

Además, le fue impuesto un plazo de seis meses para la finalización de las averiguaciones. Cabe recordar que el pasado mes de enero el medio Proceso informó sobre investigaciones en contra de exfuncionarios, entre ellos el ahora procesado y el exdirector general de Administración de Hacienda.

El caso implica también a una empresa, cuyo representantes es identificado como Juan Carlos M. M., este último fue vinculado proceso en diciembre de 2024.

Procesan a dos exfuncionarios en Sonora por desvío millonario

Mientras que el pasado 3 de septiembre José Víctor “N” y Francisco Alberto “N”, ambos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, fue informada la detención y vinculación a proceso en contra de los dos individuos.

(FGJES)

Los dos sujetos son investigados por su posible responsabilidad en los delitos de peculado, así como incumplimiento del deber legal por la desviación de aproximadamente 290 millones de pesos.

Según compartió el Mauricio Ibarra Romo, Fiscal Anticorrupción, la razón de las detenciones fue un desvío de recursos públicos el cual corresponde al presupuesto de la SEC hacia una empresa particular, esta última no cumplió con lo ofrecido.

Es por ello que los hechos fueron denunciados en 2021. Los reportes indican que durante cuatro ejercicios fiscales los exfuncionarios desviaron recursos que son procedentes de la “partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron”.

Mujer abría su boda con dinero público

Por su parte, Andrea Fernanda “N” fue imputada por enriquecimiento ilícito en septiembre pasado.

“Entre los bienes y gastos identificados destacan: una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos, el pago de su boda, en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados”, destacó en dicha ocasión la Fiscalía de Sonora.