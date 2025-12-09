Cámara de Diputados aprueba en comisión alza arancelaria a productos de China y otros países sin TLC

El dictamen plantea aranceles de hasta 35% para productos provenientes de China y otros países sin tratado comercial. (REUTERS)

La Cámara de Diputados entró de lleno a la discusión para aumentar los aranceles a productos provenientes de China y otros países sin tratado comercial con México.

Tras semanas de negociaciones y presiones empresariales, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprobó el dictamen que modifica la Ley Arancelaria, allanando el camino para su votación en el pleno en los próximos días.

El proyecto, presentado originalmente por la Secretaría de Economía en septiembre, proponía incrementos de hasta 50%, pero enfrentó resistencia dentro del propio Congreso.

Finalmente, los legisladores suavizaron el planteamiento y establecieron un tope de 35%.

La Cámara de Diputados abrió un debate clave para definir el rumbo de la política comercial del país. (Cámara de Diputados)

Votaciones en la Cámara de diputados

El debate en San Lázaro se ha convertido en una de las discusiones económicas más relevantes del cierre legislativo, pues redefine la política industrial y comercial del país hacia los próximos años.

Con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, la comisión validó ajustes en más de 1,463 fracciones arancelarias, y defendió que la reforma es indispensable para “nivelar la competencia” frente a mercados asiáticos.

Qué plantea el dictamen: nuevos aranceles y países afectados

La propuesta aprobada impone aranceles de entre 5% y 35% a una amplia gama de productos importados desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

Los aranceles aprobados van de 5% a 35%, dependiendo del tipo de mercancía y su nivel de competencia. REUTERS/Go Nakamura/Fotografía de archivo

Entre ellos destacan China, India, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Brasil, Turquía y Rusia, cuyos envíos sumaron más de 51,900 millones de dólares en 2024.

La medida se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, específicamente con su eje “Economía moral y trabajo”, que impulsa el fortalecimiento de la industria nacional, la recuperación de capacidades productivas y un modelo económico más equilibrado frente a importaciones de bajo costo.

De aprobarse en pleno, los nuevos aranceles entrarían en vigor el 1 de enero de 2026.

Sectores más afectados: automotriz, electrodomésticos y textiles a la cabeza

El ajuste impacta a sectores clave de la economía mexicana. En el automotriz, se modifican 141 fracciones de autopartes y 13 modelos de autos ligeros, con tarifas entre 25% y 35%.

Los aranceles para autos y autopartes subirán hasta 35% para proteger a la industria automotriz nacional. (AP foto/Lee Jin-man)

Entre las empresas más expuestas están las chinas BYD y Chirey.

También habrá incrementos en motores y componentes para trolebuses, cuyo arancel bajó de 35% a 25% tras una modificación legislativa.

La marca Yutong, proveedora de trolebuses en la Ciudad de México, figura como una de las firmas afectadas.

En electrodomésticos, se ajustan tarifas en 18 productos, lo que pega a compañías como Xiaomi y Whirlpool.

El sector textil, plásticos, cosméticos, muebles y motocicletas también aparece entre los más impactados.

¿Por qué México eleva aranceles?

El debate ocurre en un entorno internacional marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha elevado tarifas hasta 100% en vehículos eléctricos y 50% en paneles solares.

México ajusta sus aranceles ante la presión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

México, ubicado al centro de las cadenas de suministro norteamericanas, enfrenta presiones para contener el flujo de productos chinos, especialmente en sectores donde compiten directamente con la industria nacional.

También influyen cambios en el comercio digital: plataformas como Temu han enfrentado aranceles más altos, lo que modifica el panorama del consumo en línea.

¿Qué es un arancel?

Un arancel es un impuesto aplicado a mercancías importadas. Sirve para proteger la producción nacional, regular la competencia externa y aumentar la recaudación.

Un arancel es un impuesto que se cobra a productos importados para proteger la economía local. REUTERS/Go Nakamura/Fotografía de archivo

Principales productos afectados

Automóviles y autopartes

Acero y productos siderúrgicos

Textiles y prendas de vestir

Electrodomésticos

Plásticos

Cosméticos y perfumería

Motocicletas y remolques

Muebles, calzado y otros manufacturados