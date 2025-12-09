México

Becas Benito Juárez: estos estudiantes reciben el depósito de mil 900 pesos hoy 9 de diciembre

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año y un grupo recibe el depósito conforme al calendario oficial

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) avanza con el operativo de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, y hoy martes 9 de diciembre continúa la entrega de los apoyos económicos de mil 900 pesos para estudiantes de Educación Media Superior. Este depósito forma parte del cierre del ciclo escolar 2025-2026 y se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Para garantizar un proceso ordenado, la dispersión se lleva a cabo de forma escalonada, según la primera letra del primer apellido del beneficiario. Esta modalidad permite evitar aglomeraciones, reducir tiempos de espera y asegurar que el depósito llegue de manera oportuna.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 9 de diciembre corresponde el pago a las y los estudiantes cuyo apellido inicia con la letra:

  • G

Quienes pertenecen a este grupo recibirán el depósito de mil 900 pesos, el cual corresponde al último pago del año para estudiantes de preparatoria pública.

El calendario de pagos seguirá hasta el 18 de diciembre

El operativo inició el jueves 4 de diciembre con las letras A y B, y continuará hasta el jueves 18 de diciembre, fecha en la que concluirá la entrega de apoyos para todas las letras del alfabeto.

La CNBBBJ determinó que algunos días se abonen dos o más letras juntas, mientras que otros se asignen a un solo grupo, dependiendo del volumen de beneficiarios.

El esquema completo es el siguiente:

  • 9 de diciembre: G
  • 10 de diciembre: H, I, J, K, L
  • 11 de diciembre: M
  • 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q
  • 16 de diciembre: R
  • 17 de diciembre: S
  • 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Este calendario aplica únicamente para beneficiarios de Educación Media Superior inscritos en la Beca Universal Benito Juárez.

¿Cómo verificar si ya se reflejó el depósito?

La CNBBBJ recomendó a las y los estudiantes revisar la llegada del recurso a través de:

  • La app del Banco del Bienestar, que permite consultar saldo y movimientos en tiempo real.
  • Cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • Sucursales, aunque no es necesario acudir a menos que exista un problema con la tarjeta.

Los recursos solo pueden retirarse sin comisión en el Banco del Bienestar. Otros bancos pueden permitir retiros, pero con cobros adicionales para el usuario.

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año y un grupo recibe el depósito conforme al calendario oficial. Crédito: X/BecasBenito

Otros programas que también reciben pago en diciembre

Además del apoyo para preparatoria, este mes también se dispersan:

  • Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria pública.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega 5 mil 800 pesos a universitarios de instituciones públicas prioritarias.

Con estas entregas, la CNBBBJ concluye el operativo anual de becas y garantiza que los apoyos lleguen antes de las fiestas decembrinas, permitiendo a las y los estudiantes planificar su gasto educativo.

