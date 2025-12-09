Así fue el velorio de Eduardo Manzano y esto ocurrirá con los restos del ‘Polivoz’

El actor Eduardo Manzano, conocido como 'El Polivoz', falleció a los 87 años en la Ciudad de México por un paro respiratorio (Crédito: Cuartoscuro)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, figura emblemática de la comedia mexicana, reunió a familiares, colegas y a parte del elenco de ‘Una Familia de Diez’ en una emotiva despedida en la Ciudad de México.

El actor, conocido como “El Polivoz”, murió el 4 de diciembre a los 87 años debido a un paro respiratorio, dejando un legado que marcó varias generaciones.

Su hijo, Lalo Manzano Jr., confirmó que los restos de su padre serán cremados y reposarán junto a los de sus abuelos, cumpliendo así el deseo familiar de mantener unidos a sus seres queridos.

Una corona de hojas de tamal, guiño a ‘Don Arnoldo’

Durante la ceremonia, celebrada en una funeraria de la calle General Prim, el féretro de Eduardo Manzano estuvo rodeado de arreglos florales, entre los que destacó uno elaborado con hojas de tamal, un homenaje de Zully Keith —quien interpretó a “Renata” en la serie— al personaje de “Don Arnoldo López”, célebre por su afición a los tamales.

Familiares, colegas y el elenco de 'Una Familia de Diez' despidieron a Eduardo Manzano en una emotiva ceremonia fúnebre (Crédito: Cuartoscuro)

El ambiente estuvo marcado por la presencia de figuras como Jorge Ortiz de Pinedo y Mariana Botas, quienes manifestaron su pesar por la partida del actor.

En el acto, Jorge Ortiz de Pinedo dedicó unas palabras a su amigo, resaltando su capacidad para alegrar a quienes lo rodeaban: “Lalo era un maestro en hacernos reír, en cómo hacernos gozar, cuando llegaba al foro no teníamos que prender la luz para que estuviera iluminado. Entonces que sea muy feliz a donde va. Gracias Lalito, tu familia de Diez”.

El destino de los restos del ‘Polivoz’

Lalo Manzano Jr. compartió en redes sociales detalles sobre el destino de los restos de su padre y el duelo que atraviesa la familia. En su cuenta de Facebook, expresó:

“Te extrañaremos, papito hermoso (…) Les comparto que el día de hoy familia hermosa, cremaremos el cuerpo de mi papito bello y posteriormente será postrado a lado de sus papitos (mis abuelitos). Aquí es donde entiendo que el cuerpo ya le quedaba chico y ahora se expande entre nosotros haciendo su recuerdo inmortal”.

El féretro de Eduardo Manzano fue rodeado de arreglos florales, incluido un homenaje con hojas de tamal de Zully Keith (Crédito: Cuartoscuro)

Además, agradeció las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento del comediante y prometió seguir compartiendo recuerdos e imágenes que permitan conocer mejor a su padre.

Cumpliendo esa promesa, Lalo Jr. publicó en Instagram varias fotografías inéditas de Eduardo Manzano, incluyendo imágenes familiares y retratos de la infancia junto a sus hermanos.

Eduardo Manzano expresó en vida su deseo de ser recordado como un hombre talentoso que llevó alegría y gozo a su público (Crédito: Cuartoscuro)

En una de las publicaciones, mostró una fotografía de sus padres en su juventud, acompañada del mensaje: “Les comparto esta imagen de mis papitos amados, los cuales seguro se reencontraron ya en el cielo y desde allá nos estarán cuidando con el mismo amor que nos inculcaron. Gracias Dios por haberme dado estos dos maravillosos padres que nos inculcaron los más bellos principios como estar para los demás, ser amorosos y respetar el pensar de nuestro prójimo”.

En otra imagen, ambos aparecen sonrientes, y Lalo Jr. expresó el profundo dolor por la pérdida de su padre, así como su gratitud y amor incondicional:

“Solo puedo decir que gracias, gracias por todo lo que me entregaste sin esperar nada a cambio más que verme crecer, aprender y evolucionar. Te amo y amaré por siempre de la misma manera que tú lo hiciste conmigo, sin esperar nada a cambio más que sentirme orgulloso de haberte tenido como padre”.

Las redes sociales de Lalo Manzano Jr. compartieron imágenes inéditas y mensajes de agradecimiento tras la muerte de Eduardo Manzano (IG)

Durante la ceremonia, Lalo Jr. contó cómo su padre deseaba ser recordado: “Él respondió que él quisiera ser recordado como una persona con talento, con el talento promedio de Dios, para así poder llegar al corazón de las personas y tocarlas con alegría y con gozo. Ser un instrumento de Dios”.