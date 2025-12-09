México

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

El mexicano se asustó cuando escuchó la alerta en televisión y no sabía qué hacer

(TikTok: @pepinovaldivieso)
(TikTok: @pepinovaldivieso)

El pasado 8 de diciembre se registró un sismo de magnitud 7.6 al norte de Japón, así lo dieron a conocer las autoridades del país a través de sus medios oficiales.

Derivado de ello, no solo se activó una alerta de posible réplica, también de tsunami.

Esto sorprendió a Pepe Valdivieso, actor de “Como dice el dicho” y ex participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, quien se encontraba en Japón al momento de los hechos.

El actor de "Como dice el dicho" experimentó una alerta de tsunami tras el sismo de 7.6 que se registró al norte de Japón. TikTok: @pepinovaldivieso

El artista mexicano publicó un video en su cuenta de TikTok, donde pidió ayuda porque no sabía qué hacer ante la amenaza de tsunami.

“Oigan, estoy en Japón y acaba de sonar esto en la tele. ¿Escucho un tsunami? ¿Va a haber un tsunami o qué, amigos? Sí, va a haber un tsunami. ¿Qué hago? Ya investigué y dice que básicamente corramos y huyamos. No sé qué hacer, amigos. Nunca me imaginé estar en esta situación. ¿Qué se hace? Ayuda, estoy nervioso. Y lo peor es que está en todos los canales”, contó.

Pepe Valdivieso no compartió más información al respecto.

El actor estaba en Japó cuando se registró un sismo de magnitud 7.6. TikTok: @pepinovaldivieso

¿Cómo está Pepe Valdivieso tras sufrir una alerta de tsunami en Japón?

El video del actor se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios externaron su preocupación por él.

Tras el escándalo que se desató, Valdivieso subió un nuevo video a su cuenta de TikTok para compartir una actualización sobre lo sucedido la noche anterior.

“Amigos, sí estoy bien. Estoy en una ciudad que se llama Nara. Hubo un terremoto ayer en Japón de siete punto seis grados, creo. Y me asusté mucho porque en la televisión salió alerta de tsunami. Ya era muy tarde y yo así de: Güey, ¿qué voy a hacer?”, reconoció.

De acuerdo con la información que compartió el actor, la ciudad en donde estaba está al sur de Japón, por lo que no sintió el sismo. No obstante, siguió las indicaciones de las autoridades ante la amenaza de tsunami.

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL
EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY

“Me auxiliaron ahí en el hotel en el que estaba y me dijeron que el terremoto había sido en una parte como al norte. Así que, pues no pasó nada. Bueno, no me pasó nada a mí porque creo que sí estuvo fuerte. Pero me asusté porque no entendía nada y gritaban: evacúa, evacúa, y yo de: Por si las moscas, yo me voy a evacuar, oigan”, continuó.

Por último, aseguró que se encuentra bien disfrutando de sus vacaciones por el país.

“Agradezco todos los mensajes porque son un montón, oigan. Yo no lo había visto. Muchísimas gracias. Los quiero y les mando saludos desde Nara, Japón. Miren qué bonito está por aquí”, concluyó mientras mostraba una vista panorámica del lugar en donde se encontraba.

