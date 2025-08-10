¿Cuánto cuestan unos huaraches típicos oaxaqueños, modelo imitado por Adidas?

Artesanos de Oaxaca preservan técnicas ancestrales en la elaboración de huaraches pese a las imitaciones. CRÉDITO: Cuartoscuro | Carolina Jiménez Mariscal

Tras el lanzamiento de unos tenis modelo “Oaxaca Slip On” de la marca Adidas en colaboración con el diseñador norteamericano, Willy Chavarría, se encuentran en conflicto con el gobierno mexicano.

Debido a que autoridades federales y estadales acusan a la marca alemana de replicar sin autorización los tradicionales huaraches zapotecos de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, utilizando incluso el nombre “Oaxaca” con fines comerciales sin el consentimiento de la comunidad.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que realizará una denuncia formal contra Adidas y enfatizó que el uso del nombre “Oaxaca” y elementos culturales sin autorización violan leyes como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección Cultural de los Pueblos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo calificó este caso como una forma de apropiación cultural indebida y resaltó que se trata de una forma de propiedad intelectual colectiva, por lo que se debe de garantizar un resarcimiento conforme a la Ley del Patrimonio Cultural, vigente.

Asimismo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) calificó el hecho como una “Apropiación cultural indebida” y anunció que ha iniciado acciones para proteger este patrimonio conforme a su marco jurídico.

“Lo hecho en México está bien hecho”

Huaraches de Yalalag |Crédito:X (@salomonj)

El reciente conflicto ha generado interés sobre el valor de este calzado originario, por ello, te compartimos un estimado, según lo que se comercializan tanto en marcas michoacanas como en mercados mexicanos.

Los artesanos oaxaqueños continúan elaborando el huarache de forma artesanal utilizando materiales de la región. En redes sociales podemos encontrar la venta de este tipo de huarache en un precio de 850 pesos.

Mientras que algunas marcas como Huaraches Yalálag, en una publicación del año 2021, vendía al público este tipo de huarache al precio de 450 pesos mexicanos.

De acuerdo con Cuartoscuro, en el mercado Benito Juárez, artesanos señalaron que vender el calzado tradicional es una lucha diaria debido a que algunos clientes se resisten a pagar entre 200 y 400 pesos por un par completamente hecho a mano.

A través de sus cuenta en Instagram, la promotora cultural Luz Valdez subió un video critica los tenis huarache de Adidas y de Willy Chavarria, “Adidas no solamente se inspiró en el trabajo de los artesanos mexicanos, les copió el diseño por completo”.

Además menciona que ella había visto antes ese modelo, en Sahuayo, Michoacán “Incluso tienen modelos mucho más bonitos”.

Los huaraches de los que Valdez habla, son del modelo “Resistir-01″ de la empresa mexicana Calzado Trova.

La producción de huaraches en Oaxaca y Michoacán es clave para la economía y cultura regionales. rache

Un huarache de piel con forro de piel de borrego, cuyo precio es de 945 pesos mexicanos, en la página oficial se lee la leyenda “Este modelo estará disponible para envío dentro de 15 días hábiles aproximadamente, tomando a consideración que es un calzado artesanal y su producción es un poco más lenta”.

Este caso no solo ha puesto sobre la mesa la importancia de proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios, sino que también ha evidenciado el valor del trabajo artesanal frente a la producción industrial.

Mientras avanza el proceso legal contra Adidas, artesanos mexicanos continúan defendiendo sus tradiciones y su derecho a que cada par de huaraches sea reconocido y valorado no solo por su precio, sino por la historia y el conocimiento ancestral que llevan en cada puntada.