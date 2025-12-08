¿Por qué recomiendan comer dos kiwis al día?

El consumo diario de dos kiwis aporta hasta 250 mg de vitamina C, clave para la producción de colágeno y la regeneración de la piel (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

El consumo diario de dos kiwis puede aportar hasta 250 mg de vitamina C, una cantidad que, según un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology, se asocia directamente con la producción de colágeno y la regeneración de la piel.

Esta investigación, liderada por Margreet Vissers y su equipo del Mātai Hāora, el Centro de Biología y Medicina Redox del Departamento de Patología y Medicina Molecular de la Universidad de Otago, sugiere que mantener niveles adecuados de vitamina C en la dieta no solo beneficia al sistema inmune, sino que también incide de manera significativa en la salud cutánea.

Los autores del estudio observaron que la concentración de vitamina C en la piel guarda una correlación directa con los niveles presentes en sangre, lo que implica que el consumo de alimentos ricos en este nutriente incrementa su presencia tanto en el torrente sanguíneo como en los tejidos cutáneos.

Vissers destacó: “Nos sorprendió la estrecha correlación entre los niveles plasmáticos de vitamina C y los de la piel. Este hallazgo fue mucho más marcado que en cualquier otro órgano que hayamos investigado”.

Participantes que consumieron kiwis 'gold' durante ocho semanas mostraron un aumento significativo en el grosor de la piel (Adobe Stock)

Vitamina C, aliada en el cuidado de una piel sana

Durante la investigación, veinticuatro adultos sanos de Christchurch, Nueva Zelanda, y de Alemania incorporaron a su dieta diaria dos kiwis ‘gold’, conocidos por su alto contenido de vitamina C.

Tras ocho semanas, los análisis de muestras de piel tomadas antes y después de la intervención revelaron un aumento significativo en el grosor de la piel, lo que, según los autores, refleja una mayor producción de colágeno y una aceleración en la renovación celular epidérmica. Los investigadores explicaron:

“El otro hallazgo realmente sustancial mostró un aumento significativo en los niveles de grosor de la piel de los participantes, lo que refleja la producción de colágeno y un aumento en la regeneración de sus células epidérmicas, en otras palabras, la renovación de la piel”.

El estudio también subraya que, aunque la vitamina C es un componente habitual en cremas y productos tópicos para la piel, su absorción a través de la barrera cutánea resulta limitada debido a su solubilidad en agua.

El aumento del grosor cutáneo se asocia con mayor producción de colágeno y aceleración en la renovación celular epidérmica (Istock)

Por ello, los resultados sugieren que la vía más eficaz para que la piel reciba vitamina C es a través del torrente sanguíneo, especialmente en la epidermis, la capa más externa.

Si bien los kiwis SunGold fueron elegidos por sus comprobados niveles de vitamina C, los autores recuerdan que existen otras fuentes alimenticias igualmente válidas, como frutas cítricas, bayas, pimientos y brócoli.

Frutas cítricas, bayas, pimientos y brócoli también son fuentes recomendadas de vitamina C para la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación final del equipo de Vissers es clara: “Sugerimos que aumentar la ingesta de vitamina C en la dieta dará como resultado una absorción efectiva de vitamina C en todos los compartimentos de la piel. Lo importante es mantener niveles plasmáticos óptimos, lo cual sabemos que se puede lograr fácilmente en una persona sana con una ingesta de vitamina C de unos 250 mg al día”.