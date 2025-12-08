Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores pueden registrarse hoy lunes 8 de diciembre en los Módulos del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país para recibir, de manera ordenada y conforme al calendario

El registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza este 8 de diciembre, dentro del periodo de incorporación que se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre.

Durante estas jornadas, hombres y mujeres de 65 años cumplidos, o que los cumplen durante este mes, pueden acudir a su Módulo del Bienestar más cercano para iniciar el trámite.Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas y únicamente atienden a solicitantes que acuden con la documentación requerida.

De acuerdo con el calendario oficial de registro por orden alfabético, este lunes corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C. Únicamente los adultos mayores con apellidos dentro de este rango deben acudir hoy, pues la Secretaría de Bienestar organiza las incorporaciones de esta manera para garantizar rapidez y evitar aglomeraciones.

La pensión es universal, directa y gratuita, y se entrega sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno de México para garantizar derechos sociales básicos a la población mayor.

¿Quiénes pueden registrarse hoy y qué documentos deben presentar?

Hoy lunes 8 de diciembre podrán registrarse:

Hombres y mujeres de 65 años ya cumplidos.

Personas que cumplen 65 años durante diciembre .

Adultos mayores cuyo primer apellido comienza con A, B o C.

Para completar su incorporación deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento .

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto, celular y fijo.

El proceso es personal, y no requiere gestores. Sin embargo, si por motivos de salud o impedimentos físicos la persona adulta mayor no puede acudir al módulo, es posible solicitar una visita domiciliaria desde el sitio gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

Un registro que continuará toda la semana

El calendario de incorporación continuará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre con la atención a personas de otros rangos alfabéticos, mientras que el sábado 13 de diciembre se abrirá como jornada universal para todos los apellidos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del país, garantizando un ingreso básico y directo que contribuye al bienestar y seguridad económica de quienes integran este sector de la población.