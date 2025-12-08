México

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores pueden registrarse hoy lunes 8 de diciembre en los Módulos del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país para recibir, de manera ordenada y conforme al calendario

Guardar
La Secretaría de Bienestar mantiene
La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país para recibir, de manera ordenada y conforme al calendario

El registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza este 8 de diciembre, dentro del periodo de incorporación que se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre.

Durante estas jornadas, hombres y mujeres de 65 años cumplidos, o que los cumplen durante este mes, pueden acudir a su Módulo del Bienestar más cercano para iniciar el trámite.Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas y únicamente atienden a solicitantes que acuden con la documentación requerida.

De acuerdo con el calendario oficial de registro por orden alfabético, este lunes corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C. Únicamente los adultos mayores con apellidos dentro de este rango deben acudir hoy, pues la Secretaría de Bienestar organiza las incorporaciones de esta manera para garantizar rapidez y evitar aglomeraciones.

La pensión es universal, directa y gratuita, y se entrega sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno de México para garantizar derechos sociales básicos a la población mayor.

¿Quiénes pueden registrarse hoy y qué documentos deben presentar?

Hoy lunes 8 de diciembre podrán registrarse:

  • Hombres y mujeres de 65 años ya cumplidos.
  • Personas que cumplen 65 años durante diciembre.
  • Adultos mayores cuyo primer apellido comienza con A, B o C.

Para completar su incorporación deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).
  • CURP de impresión reciente.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
  • Teléfono de contacto, celular y fijo.

El proceso es personal, y no requiere gestores. Sin embargo, si por motivos de salud o impedimentos físicos la persona adulta mayor no puede acudir al módulo, es posible solicitar una visita domiciliaria desde el sitio gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

Un registro que continuará toda la semana

El calendario de incorporación continuará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre con la atención a personas de otros rangos alfabéticos, mientras que el sábado 13 de diciembre se abrirá como jornada universal para todos los apellidos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del país, garantizando un ingreso básico y directo que contribuye al bienestar y seguridad económica de quienes integran este sector de la población.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayoresprogramas bienestarregistro adultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 8 de diciembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Frente frío número 19 en México: ¿Cuáles son los estados más afectados este lunes 8 de diciembre?

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen precipitaciones en el oriente y sureste, así como un descenso térmico en el norte, noreste y centro del país

Frente frío número 19 en

Cómo está el precio de la gasolina en Jalisco este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Cómo está el precio de

Precio de la gasolina en México este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Así comenzó la pelea entre

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

DEPORTES

Partidos de los jugadores mexicanos

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido