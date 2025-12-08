Pan de zanahoria y almendra; una alternativa sin horno e ideal para bajar de peso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de un panqué de zanahoria y almendra en sartén ofrece una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan postres compatibles con una dieta enfocada en perder peso.

La zanahoria, reconocida por su aporte de fibra y betacarotenos, se une aquí a la harina de almendra, una opción baja en carbohidratos y rica en grasas saludables.

Recetas como esta suelen destacarse en guías de cocina saludable, ya que permiten elaborar productos dulces sin recurrir a harinas refinadas ni azúcares añadidos, y con la facilidad de hacerse sin horno.

Cómo hacer pan de zanahoria y almendra

Ingredientes principales para el panqué de zanahoria y almendra en sartén:

2 zanahorias medianas, peladas y ralladas

2 huevos grandes

50 ml de bebida vegetal o leche descremada

80 g de harina de almendra

40 g de harina de avena

2 cucharadas de edulcorante sin calorías, al gusto

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

1 pizca de sal

Rociador de aceite o unas gotas para la sartén

Preparación paso a paso:

Lavar, pelar y rallar las zanahorias. Batir los huevos en un recipiente grande hasta que resulten espumosos. Incorporar la bebida vegetal o leche y el edulcorante. Agregar la zanahoria rallada y mezclar. Añadir la harina de almendra y la harina de avena, junto con el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar manualmente o con batidor hasta integrar todos los ingredientes. Engrasar ligeramente una sartén antiadherente y colocarla sobre fuego bajo. Verter la preparación en la sartén, distribuirla de manera pareja y cubrir con una tapa ajustada. Cocinar aproximadamente 20 minutos verificando que la base esté firme. Cuando los bordes estén dorados y se despegue el panqué, dar vuelta con la ayuda de un plato y cocinar 5 minutos del otro lado. Retirar del fuego, dejar enfriar y cortar en porciones.

Tips para el pastel de zanahoria

Para obtener buenos resultados en pasteles a sartén es fundamental cocinar siempre con temperatura baja y tapar bien la sartén, lo que permite una cocción pareja y esponjosa.

Utilizar harinas como la de almendra demanda una observación atenta, ya que tiende a dorar más rápidamente que la de trigo

evitar el exceso de mezcla garantiza una textura aireada

el uso de recipientes pequeños eleva la altura y apariencia final del panqué

la vigilancia constante y el control de la humedad de la preparación son claves para evitar que el pastel se queme o quede seco.

¿Qué tan sano es el pastel de zanahora y almendra?

Distintos especialistas en gastronomía saludable, entre ellos referentes citados por la Academia Española de Nutrición y Dietética, coinciden en que los postres caseros pueden incluirse en planes para bajar de peso siempre que se equilibren la cantidad de ingredientes energéticos y el tamaño de la porción.

La harina de almendra, además, ofrece una textura suave y un sabor característico, lo que permite reducir el uso de grasas adicionales.

El consumo de pastel de zanahoria y almendra, como cualquier otra preparación, debe realizarse con moderación y dentro de un contexto de alimentación controlada.

Ningún alimento por sí mismo garantiza la reducción de peso, y el exceso en la ingesta, incluso de opciones saludables, puede dificultar el logro de los objetivos nutricionales.