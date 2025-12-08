Pan de zanahoria y almendra; una alternativa sin horno e ideal para bajar de peso

La preparación de un panqué de zanahoria y almendra en sartén ofrece una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan postres compatibles con una dieta enfocada en perder peso.
La zanahoria, reconocida por su aporte de fibra y betacarotenos, se une aquí a la harina de almendra, una opción baja en carbohidratos y rica en grasas saludables.
Recetas como esta suelen destacarse en guías de cocina saludable, ya que permiten elaborar productos dulces sin recurrir a harinas refinadas ni azúcares añadidos, y con la facilidad de hacerse sin horno.
Cómo hacer pan de zanahoria y almendra
Ingredientes principales para el panqué de zanahoria y almendra en sartén:
- 2 zanahorias medianas, peladas y ralladas
- 2 huevos grandes
- 50 ml de bebida vegetal o leche descremada
- 80 g de harina de almendra
- 40 g de harina de avena
- 2 cucharadas de edulcorante sin calorías, al gusto
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- 1 pizca de sal
- Rociador de aceite o unas gotas para la sartén
Preparación paso a paso:
- Lavar, pelar y rallar las zanahorias.
- Batir los huevos en un recipiente grande hasta que resulten espumosos.
- Incorporar la bebida vegetal o leche y el edulcorante.
- Agregar la zanahoria rallada y mezclar.
- Añadir la harina de almendra y la harina de avena, junto con el polvo de hornear, la canela y la sal. Mezclar manualmente o con batidor hasta integrar todos los ingredientes.
- Engrasar ligeramente una sartén antiadherente y colocarla sobre fuego bajo.
- Verter la preparación en la sartén, distribuirla de manera pareja y cubrir con una tapa ajustada.
- Cocinar aproximadamente 20 minutos verificando que la base esté firme.
- Cuando los bordes estén dorados y se despegue el panqué, dar vuelta con la ayuda de un plato y cocinar 5 minutos del otro lado.
- Retirar del fuego, dejar enfriar y cortar en porciones.
Tips para el pastel de zanahoria
Para obtener buenos resultados en pasteles a sartén es fundamental cocinar siempre con temperatura baja y tapar bien la sartén, lo que permite una cocción pareja y esponjosa.
- Utilizar harinas como la de almendra demanda una observación atenta, ya que tiende a dorar más rápidamente que la de trigo
- evitar el exceso de mezcla garantiza una textura aireada
- el uso de recipientes pequeños eleva la altura y apariencia final del panqué
- la vigilancia constante y el control de la humedad de la preparación son claves para evitar que el pastel se queme o quede seco.
¿Qué tan sano es el pastel de zanahora y almendra?
Distintos especialistas en gastronomía saludable, entre ellos referentes citados por la Academia Española de Nutrición y Dietética, coinciden en que los postres caseros pueden incluirse en planes para bajar de peso siempre que se equilibren la cantidad de ingredientes energéticos y el tamaño de la porción.
La harina de almendra, además, ofrece una textura suave y un sabor característico, lo que permite reducir el uso de grasas adicionales.
El consumo de pastel de zanahoria y almendra, como cualquier otra preparación, debe realizarse con moderación y dentro de un contexto de alimentación controlada.
Ningún alimento por sí mismo garantiza la reducción de peso, y el exceso en la ingesta, incluso de opciones saludables, puede dificultar el logro de los objetivos nutricionales.