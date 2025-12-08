Mariana Botas llora la muerte de ‘su abuelito’ Eduardo Manzano: “Tengo el corazón roto”

Mariana Botas expresa su dolor y gratitud hacia Eduardo Manzano, a quien consideraba su abuelito dentro y fuera de la pantalla (IG)

El fallecimiento de Eduardo Manzano, figura emblemática de la comedia mexicana, provocó una oleada de homenajes y mensajes de reconocimiento en el ámbito artístico nacional.

La noticia, confirmada por su hijo Lalo Manzano Jr. a través de redes sociales, no solo impactó a colegas y admiradores, sino que también puso de relieve el legado que el actor dejó en el teatro, el cine y la televisión.

Entre las despedidas más sentidas destacó la de Mariana Botas, quien compartió créditos con Manzano durante varios años en la serie Una familia de diez y lo consideraba su “abuelito” dentro y fuera de la pantalla.

El actor y comediante mexicano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

El adiós del Polivoz

Durante el velatorio, Eduardo Manzano Martínez, hijo del comediante, compartió detalles sobre los últimos momentos de su padre, subrayando la serenidad con la que ocurrió su deceso. “No fue nada caótico, bendito Dios. Fue un paro respiratorio, ‘La Muerte del Rey’, se fue dormido en un hospital resguardado por médicos”, explicó Manzano Martínez a la prensa, según declaraciones recogidas afuera de la funeraria.

El hijo del actor reconoció que la familia había asumido el cierre de un ciclo vital importante: “Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar”.

La mañana del jueves 4 de diciembre, la familia de Eduardo Manzano confirmó su fallecimiento a los 87 años, hecho que estremeció al mundo del espectáculo mexicano.

La actriz recordó los viajes, bromas y enseñanzas que vivió con el comediante, asegurando que su legado y su amor seguirán presentes en cada uno de sus recuerdos (IG)

A lo largo del día, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para quien dio vida a personajes como Don Arnoldo López Conejo, Gordolfo Gelatino y Agallón Mafafas, entre otros. El impacto de su partida se reflejó en la cantidad de homenajes y muestras de cariño provenientes de colegas, amigos y admiradores que crecieron viendo sus interpretaciones.

Mariana Botas, la ‘nieta consentida’ de don Arnoldo

Mariana Botas, profundamente afectada, recurrió a sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de quien consideraba su “abuelito”. En su mensaje, la actriz escribió:

“Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto… Mi Lalito no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti!!! Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue!!!”.

Botas agradeció los años de convivencia, viajes y anécdotas compartidas con Manzano: “Me duele en el alma tu partida pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino… GRACIAS POR TANTO!!! Gracias por las sonrisas, las bromas, los viajes, tu cariño inmenso y por tantas anécdotas y recuerdos que tenemos juntos. Te amo con el alma… Descansa en Paz. Sé que nos volveremos a encontrar. TODOS LOS APLAUSOS DEL MUNDO PARA TI HASTA EL CIELO”.

Mariana Botas comparte la anécdota más emotiva junto a Eduardo Manzano y le dedica un último aplauso (IG)

El anuncio del deceso, realizado por Lalo Manzano Jr. en redes sociales, generó una ola de mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras del espectáculo como Mario Bezares, Omar Chaparro, Nora Salinas, Cecilia Galiano, Mariazel, “El Guana”, Luis Felipe Tovar, Shanik Berman y Jorge Falcón, entre otros.

En su despedida, Lalo Manzano escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

Jorge Ortiz de Pinedo, productor de Una familia de diez, también manifestó su pesar y admiración por Manzano, con quien compartió quince años de trabajo en escenarios teatrales, giras y programas televisivos. Además, envió condolencias a la esposa de Manzano, Susana Parra, a sus tres hijos y a los seguidores que continúan admirando a “El Polivoz”.

El legado de Eduardo Manzano en la comedia mexicana se refleja en personajes icónicos como Don Arnoldo López Conejo y Gordolfo Gelatino (Foto: Cuartoscuro)

El legado de Eduardo Manzano permanecerá vivo en la memoria colectiva, mientras sus compañeros y el público continúan despidiéndose de uno de los personajes más queridos del humor mexicano.