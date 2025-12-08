México

¿Habrá clases este lunes 8 de diciembre? La SEP responde

La última suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 28 de noviembre

La SEP aclaró si este
Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 8 de diciembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico en el país.

La duda surgió entre padres de familia, así como alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Estas preguntas comenzaron debido a la reciente suspensión de actividades académicas que han ocurrido en planteles educativos de la SEP.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de la dependencia educativa para saber si habrá clases o no.

Este próximo lunes 8 de
Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este lunes 8 de diciembre sí habrá clases para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, estudiantes de educación básica en todo el país deberán presentarse a las respectivas aulas educativas este próximo lunes 8 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial de esta dependencia federal.

La SEP puntualizó que no existe alguna razón para cancelar las actividades académicas en todo el país.

Jornada de educación en el marco del 25N. Crédito: Facebook: Mario Delgado Carillo

La SEP expresó que lo que resta del mes de diciembre no hay asueto académico. El único receso que tendrán estudiantes de nivel básico en todo el país será el día que comiencen las vacaciones decembrinas.

La temporada de vacaciones arranca este próximo viernes 19 de diciembre y finaliza el 9 de enero de 2026, por lo que el lunes 12 será la fecha en que los estudiantes tengan que regresar a clases.

Cabe destacar que la más reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 28 de noviembre, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estas reuniones se llevan a cabo de manera mensual y regularmente son el último viernes de cada mes.

En estas juntas, los estudiantes no asisten a clases, pero el personal académico, administrativo y educativo de cada plantel escolar sí acude a estas reuniones, que se llevan a cabo de manera mensual para tratar diferentes asuntos.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una
Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

