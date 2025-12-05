¿Habrá clases el 12 de diciembre? Esto dice la SEP sobre el Día de la Virgen de Guadalupe

Muchos estudiantes y padres de familia se han cuestionado si la SEP considera el 12 de diciembre como parte de los días de descanso obligatorio. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el inicio de diciembre, México se sumerge en una de sus tradiciones más arraigadas: el maratón Guadalupe–Reyes, un periodo de celebraciones que abarca desde el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, cuando se conmemora la llegada de los Reyes Magos.

Este ciclo festivo, que marca el calendario religioso y social del país, coincide con la expectativa de estudiantes y trabajadores por los días de descanso y las vacaciones de invierno, aunque no todas las fechas señaladas implican suspensión oficial de actividades.

A pesar de la relevancia del 12 de diciembre en la vida cultural y religiosa mexicana, la Ley Federal del Trabajo no reconoce esta jornada como día de descanso obligatorio. El carácter religioso de la festividad excluye la fecha de la lista oficial de feriados, aunque algunas empresas e instituciones, motivadas por la fuerte tradición guadalupana y la popularidad del nombre “Guadalupe”, optan por conceder el día libre a su personal de manera particular.

El DOF publicó el calendario escolar 2025-2026

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el viernes 12 de diciembre corresponde a un día de clases normales, sin suspensión oficial. El calendario escolar vigente no contempla esta fecha como motivo de receso, por lo que los planteles de educación básica deben operar con actividades regulares.

Sin embargo, existen excepciones a nivel local: en ciertos estados o escuelas, se otorgan permisos especiales, salidas anticipadas o incluso un día de descanso no oficial para docentes o personal que lleve el nombre de Guadalupe, así como para escuelas aledañas a templos e iglesias dedicadas a la adoración de la Virgen. Estas medidas dependen de cada plantel y no están estipuladas en el calendario de la SEP.

El periodo vacacional de diciembre representa uno de los recesos más esperados por la comunidad estudiantil. Para el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de invierno están programadas del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, lo que suma tres semanas sin clases.

El 12 de diciembre está marcado por su profundo significado cultural en México. (Cuartoscuro)

Durante este lapso, estudiantes, docentes y personal administrativo pueden disfrutar de las principales festividades decembrinas: Noche Buena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Noche Vieja (31 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero).

El Día de la Virgen de Guadalupe constituye una de las celebraciones más significativas del país. Miles de fieles se desplazan desde distintas regiones para visitar la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y participar en misas, peregrinaciones y festividades dedicadas a la “Morenita del Tepeyac”.

Además, la fecha adquiere un matiz familiar, ya que muchas personas llamadas Guadalupe son homenajeadas, lo que multiplica las reuniones y celebraciones en todo el territorio nacional.