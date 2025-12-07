México

México impulsa estrategia nacional por una menstruación digna en escuelas

La iniciativa, coordinada por las secretarías de Educación y Salud, contempla acciones integrales para garantizar condiciones adecuadas a estudiantes

Guardar
La salud menstrual es reconocida
La salud menstrual es reconocida como derecho humano en la educación mexicana. Foto: (iStock)

El Gobierno de México ha dado un paso decisivo hacia la igualdad y la permanencia escolar al lanzar la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la educación básica y media superior, una política que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental y busca erradicar el abandono escolar asociado a la falta de condiciones dignas para las estudiantes.

Esta iniciativa, impulsada por las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA), se dirige a más de 6,2 millones de estudiantes de secundaria y 5,4 millones de jóvenes de bachillerato en todo el país, según informaron ambas dependencias.

El Gobierno de México busca
El Gobierno de México busca fortalecer atención a la salud menstrual. Foto: (@margarita_gs/X)

Durante la presentación de la estrategia, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) de la Secretaría de Salud, Teresa Ramos Arreola, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colocado la salud sexual y reproductiva como un eje prioritario de su administración, destacando que la salud menstrual constituye un componente esencial de esta política.

La funcionaria enfatizó que la aplicación de la estrategia fortalecerá la salud pública, fomentará la permanencia escolar y promoverá la igualdad sustantiva para todas las adolescentes, jóvenes y personas menstruantes del país.

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna se construye bajo los principios del Humanismo Mexicano, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y progresividad. Su implementación contempla la distribución de materiales educativos en los planteles públicos y privados de secundaria y bachillerato, la organización de actividades escolares, campañas informativas, orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual a nivel nacional. Estas acciones buscan garantizar que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación, con acompañamiento, información y condiciones dignas.

La estrategia incluye acceso a
La estrategia incluye acceso a información, acompañamiento y entrega de kits especiales. Foto: (SEP)

En el acto de presentación para educación básica, realizado en Cuernavaca, Morelos, la subsecretaria Noemí Juárez Pérez expresó: “Es tiempo de mujeres, es tiempo de sentirnos orgullosas de lo que somos, de nuestros cuerpos y de nuestros procesos vitales. Menstruar es normal y hablar de ello no debe ser motivo de vergüenza para ninguna niña, adolescente o mujer en ningún lugar de nuestro país”.

Por su parte, desde el Centro Cultural Carlos Pellicer en la alcaldía Xochimilco, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó la importancia de abrir conversaciones libres de estigmas y asegurar que ninguna adolescente deje de asistir a clases por incomodidad o vergüenza.

La estrategia, coordinada por las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a través del CNEGSSR de la SSA, coloca en el centro a quienes estudian en estos niveles educativos. El objetivo es asegurar que menstruar no sea motivo de ausentismo, discriminación o vergüenza, sino un proceso acompañado de información, acceso, respeto y dignidad.

Temas Relacionados

SEPSecretaría de SaludSalud MentrualMentruaciónSaludSalud públicamexico-noticias

Más Noticias

Atole de plátano: una deliciosa bebida, ideal para preparar desde casa

Esta receta es sencilla y puede ser la mejor opción para acompañar la temporada de frío

Atole de plátano: una deliciosa

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

La agresión contra el mando policial ocurrió durante su día libre, cuando fue interceptado por sujetos armados

Comandante de la Policía Municipal

Sujeto armado realiza amenazas en zona naval, Marina responde con protocolos de seguridad

Personal de la Semar aplicó medidas para neutralizar los hechos y notificó a la FGR para iniciar las investigaciones sobre el incidente

Sujeto armado realiza amenazas en

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 7 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Pobladores toman la presidencia de Jonacatepec tras presunto atropellamiento por parte de una patrulla

Testimonios indicaron que una unidad municipal atropelló a un menor de edad y un adulto sin detenerse a brindar los primeros auxilios

Pobladores toman la presidencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comandante de la Policía Municipal

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

ENTRETENIMIENTO

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

DEPORTES

Así le fue a Pumas

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez