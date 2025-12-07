México impulsa estrategia nacional por una menstruación digna en escuelas

La salud menstrual es reconocida como derecho humano en la educación mexicana. Foto: (iStock)

El Gobierno de México ha dado un paso decisivo hacia la igualdad y la permanencia escolar al lanzar la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la educación básica y media superior, una política que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental y busca erradicar el abandono escolar asociado a la falta de condiciones dignas para las estudiantes.

Esta iniciativa, impulsada por las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA), se dirige a más de 6,2 millones de estudiantes de secundaria y 5,4 millones de jóvenes de bachillerato en todo el país, según informaron ambas dependencias.

El Gobierno de México busca fortalecer atención a la salud menstrual. Foto: (@margarita_gs/X)

Durante la presentación de la estrategia, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) de la Secretaría de Salud, Teresa Ramos Arreola, subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colocado la salud sexual y reproductiva como un eje prioritario de su administración, destacando que la salud menstrual constituye un componente esencial de esta política.

La funcionaria enfatizó que la aplicación de la estrategia fortalecerá la salud pública, fomentará la permanencia escolar y promoverá la igualdad sustantiva para todas las adolescentes, jóvenes y personas menstruantes del país.

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna se construye bajo los principios del Humanismo Mexicano, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y progresividad. Su implementación contempla la distribución de materiales educativos en los planteles públicos y privados de secundaria y bachillerato, la organización de actividades escolares, campañas informativas, orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual a nivel nacional. Estas acciones buscan garantizar que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación, con acompañamiento, información y condiciones dignas.

La estrategia incluye acceso a información, acompañamiento y entrega de kits especiales. Foto: (SEP)

En el acto de presentación para educación básica, realizado en Cuernavaca, Morelos, la subsecretaria Noemí Juárez Pérez expresó: “Es tiempo de mujeres, es tiempo de sentirnos orgullosas de lo que somos, de nuestros cuerpos y de nuestros procesos vitales. Menstruar es normal y hablar de ello no debe ser motivo de vergüenza para ninguna niña, adolescente o mujer en ningún lugar de nuestro país”.

Por su parte, desde el Centro Cultural Carlos Pellicer en la alcaldía Xochimilco, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó la importancia de abrir conversaciones libres de estigmas y asegurar que ninguna adolescente deje de asistir a clases por incomodidad o vergüenza.

La estrategia, coordinada por las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a través del CNEGSSR de la SSA, coloca en el centro a quienes estudian en estos niveles educativos. El objetivo es asegurar que menstruar no sea motivo de ausentismo, discriminación o vergüenza, sino un proceso acompañado de información, acceso, respeto y dignidad.