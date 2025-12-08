Universidad Abierta y a Distancia de México entrega casi mil títulos a egresados

El evento reunió a egresados de todo México y el extranjero. FOTO: SEP

Más de novecientas personas egresadas de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) recibieron sus títulos universitarios en una ceremonia encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP subrayó que este logro representa el derecho pleno a la educación superior y la ampliación de oportunidades para acceder a una carrera universitaria.

La expansión de la educación a distancia en México

Durante el evento, Delgado Carrillo destacó que la UnADM responde a las exigencias de un mercado laboral en transformación, donde la autogestión, el dominio tecnológico y la innovación serán esenciales para adaptarse a los cambios que, según sus palabras, generarán más de 190 millones de empleos nuevos hacia 2030.

En la ceremonia, el titular de la SEP tomó protesta a 911 egresadas y egresados provenientes de todas las regiones de México y de distintos países del extranjero, quienes concluyeron estudios en veintitrés programas educativos.

La plataforma digital y el modelo educativo flexible preparan a los graduados para los retos tecnológicos y profesionales que vienen. FOTO: SEP

La educación a distancia impulsa historias de éxito en México

Estos programas abarcan desde administración, biotecnología y desarrollo comunitario, hasta energías renovables, gestión industrial, matemáticas, nutrición, seguridad pública, telemática y urgencias médicas.

De este grupo, tres obtuvieron el título de técnico superior universitario, 895 de licenciatura, uno de especialidad en Enseñanza de la Historia de México y dos de maestría en Enseñanza de la Historia de México y Seguridad Alimentaria, lo que, en palabras de la institución, consolida la diversidad formativa de la UnADM.

Delgado Carrillo resaltó la importancia de la plataforma SaberesMX, diseñada para ofrecer certificaciones, microcredenciales y trayectorias formativas de acceso gratuito y con validez oficial de la SEP.

Según el secretario, esta herramienta permitirá a la comunidad educativa responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del entorno profesional.

Además, invitó a las y los titulados a compartir sus historias de esfuerzo para integrarlas en un libro colectivo que motive a más mexicanas y mexicanos a continuar sus estudios y aprovechar las oportunidades que brinda la educación pública.

Por su parte, la rectora de la UnADM, Lilian Krazov Appel, informó que la universidad consolida un modelo académico flexible y con pertinencia social, orientado a ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer áreas prioritarias como salud, administración, seguridad pública, desarrollo comunitario, telemática y gestión industrial.

Krazov Appel subrayó que la institución avanza en procesos de innovación educativa que integran tecnologías abiertas, metodologías digitales y un acompañamiento académico permanente, elementos que, según sus palabras, permiten mejorar las trayectorias de aprendizaje y brindar servicios con mayor eficiencia.

La rectora afirmó que la UnADM mantendrá su compromiso con el aprendizaje permanente, la formación ética y la construcción de comunidades seguras e incluyentes.

Llamó a quienes concluyeron sus estudios a sumarse a proyectos que fortalezcan el desarrollo del país y aseguró que la universidad seguirá impulsando oportunidades educativas basadas en la participación, la colaboración y el uso responsable de las tecnologías.