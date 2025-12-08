Ensalada verde con alcachofas y champiñones, un platillo con nutrientes y vitaminas

Una ensalada que combina ingredientes saludables con muchos nutrientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de hojas verdes, champiñones y alcachofas se convierte en una propuesta vibrante que combina textura, aromas y un toque crujiente irresistible. Esta receta destaca por su sencillez y por una vinagreta que potencia cada interesante sin opacarlos. Ideal para quienes buscan una preparación rápida pero con presencia, funciona perfecto como entrada elegante o como plato principal ligero.

La base de las lechugas italianas y la sangría, unida a las espinacas, aportan una variedad de matices frescos. Los champiñones fileteados añaden una suavidad terrosa que armoniza con la delicadeza de las alcachofas. Para rematar, unas semillas de girasol garrapiñadas introducen un contraste dulce y crocante que equilibra el conjunto.

Bastan solo unos cuantos minutos para combinar todo, servir y disfrutar de una ensalada que luce bien, nutre y resalta por su sabor natural y bien definido.

Receta de ensalada de verde con alcachofas y champiñones

Esta receta la puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Esta preparación es fácil de hacer ya que solo te tardarás aproximadamente 15 minutos en tenerla lista. El resultado final será de un rendimiento de dos porciones.

Ingredientes

Vinagreta

1 cucharada de vinagre balsámico

3 cucharadas de aceite de oliva

sal y pimienta negra molida, al gusto

Ensalada

2 hojas de lechuga italiana, troceadas

2 hojas de lechuga sangría, troceadas

1 taza de espinacas baby

1 taza de arúgula

1 taza de champiñones fileteados

4 centros de alcachofa en conserva, drenados y partidos en cuartos

2 cucharadas de semillas de girasol garapiñadas

Preparación

Vinagreta

Bata todos los ingredientes en un tazón pequeño con un batidor globo. Reserve

Ensalada

Coloque en un tazón todos los ingredientes, excepto las semillas de girasol, vierta la vinagreta y mezcle bien. Sirva la ensalada y espolvoree encima las semillas de girasol

¿Para qué sirven los champiñones y cuáles son sus beneficios?

Los champiñones tienen bajo contenido calórico y su capacidad para generar saciedad los convierte en un alimento ideal para dietas equilibradas. Incorporarlo en ensaladas, guisos o salteados es una forma sencilla de enriquecer los platillos sin añadir grasas ni azúcares innecesarios.

De acuerdo con el Poder del Consumidor,“ los champiñones son ricos en vitaminas B1, B2 y B3, así como en potasio, fósforo, hierro, cobre y selenio. Hay que destacar que a estos minerales se les atribuye la prevención de algunos tipos de cáncer, así como propiedad para el control de la presión arterial”.

Además son una fuente valiosa de fibra y minerales, estos nutrientes contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, favorecen el metabolismo energético y ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos corporales.