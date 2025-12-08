México

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

La intérprete veracruzana recordó cómo un vestuario especial y la calidez de Selena marcaron para siempre uno de los momentos más emotivos de su carrera artística

El Carnaval de la calle 8 en Miami fue el escenario donde Yuri y Selena Quintanilla compartieron un encuentro decisivo en marzo de 1995 (IG)

Un vestido de rayas multicolores, confeccionado especialmente en Nueva York, se ha convertido en el símbolo de la breve pero significativa conexión entre Yuri y Selena Quintanilla.

La cantante mexicana relató que este atuendo, compuesto por un pantalón acampanado y un chaleco con botones, la transporta a un momento decisivo: su encuentro con la Reina del Tex Mex durante el Carnaval de la calle 8 en Miami.

Este episodio, marcado por la emotividad y la tragedia, cobra mayor relevancia al recordar que, poco después de aquel encuentro, Selena fue asesinada, según narró Yuri en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En su testimonio, Yuri subrayó la sencillez y calidez de Selena Quintanilla, a pesar de que la artista texana ya gozaba de fama internacional y había obtenido premios Grammy. La intérprete mexicana expresó:

“Tengo un recuerdo especial de ella porque era una persona muy sencilla a pesar de que ya era muy famosa, estaba encumbrándose y ya había ganado Grammys. Tuve el privilegio de conocerla y al poco tiempo fallece”.

El vestuario de Yuri, compuesto por pantalón acampanado y chaleco con botones, fue encargado especialmente para su homenaje a Celia Cruz (IG)

Este recuerdo se mantiene vivo, asociado de manera indeleble al vestuario que lució durante su presentación de “Celia Mix”, un homenaje a Celia Cruz que impulsó su proyección en el mercado latino de Estados Unidos.

El encuentro entre ambas artistas se produjo en marzo de 1995, durante la gira de promoción del álbum “Nueva Era”, que Yuri había lanzado dos años antes y que incluía el éxito “Detrás de mi ventana”, compuesto por Ricardo Arjona.

Para sus presentaciones en vivo, la cantante buscó un vestuario distintivo, lo que la llevó a encargar la tela en Nueva York debido a la dificultad de encontrar rayas de colores en México en esa época. “La tela se mandó a hacer a Nueva York porque en esa época era muy difícil encontrar telas rayadas en México”, recordó Yuri.

Yuri relató en Instagram cómo el atuendo especial la transporta al emotivo momento vivido junto a la Reina del Tex Mex en Miami (Foto: @oficialyuri, Instagram)

El Carnaval de la calle 8, celebrado el primer o segundo domingo de marzo, fue el escenario de este encuentro. Aunque Yuri no recuerda con exactitud el lapso entre el día en que conoció a Selena y su muerte, los registros indican que la cantante texana fue asesinada el 23 de marzo de 1995, apenas días después de aquel evento en Miami.

La coincidencia temporal y la intensidad del recuerdo han convertido ese vestido en un símbolo personal para Yuri, quien asocia la prenda con la última vez que vio a Selena Quintanilla.

