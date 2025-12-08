Cómo mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio de sodio para obtener sus beneficios de limpieza sin riesgo

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada ofrece un potente efecto blanqueador para ropa blanca y superficies del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso combinado de agua oxigenada y bicarbonato de sodio se ha extendido en la limpieza doméstica por su eficacia y accesibilidad.

Estos dos productos, presentes en la mayoría de los hogares, permiten eliminar manchas, desinfectar superficies y neutralizar olores sin recurrir a compuestos químicos agresivos.

Su aplicación en diversas tareas de limpieza genera interés entre quienes buscan alternativas sencillas y económicas para el mantenimiento del hogar.

El bicarbonato de sodio neutraliza olores y, junto al peróxido de hidrógeno, elimina compuestos orgánicos causantes de mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio para obtener sus beneficios de limpieza sin riesgo

La combinación de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) y bicarbonato de sodio se usa ampliamente para tareas de limpieza doméstica, ya que resulta efectiva para eliminar manchas, desinfectar superficies y blanquear.

Sin embargo, es fundamental seguir ciertos pasos y precauciones para aprovechar sus beneficios sin correr riesgos:

Proporciones recomendadas

Agua oxigenada al 3%: Es la concentración usual para uso doméstico.

Bicarbonato de sodio: Polvo blanco que se encuentra en supermercados.

Mezcla base:

Coloca 2 partes de bicarbonato de sodio en un recipiente. Añade 1 parte de agua oxigenada al 3%. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

Usos recomendados

Precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de mezclar bicarbonato de sodio y agua oxigenada para la limpieza

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) ofrece varios beneficios para la limpieza en el hogar, siempre que se utilice en concentraciones y contextos adecuados:

Beneficios principales

Poder blanqueador: La combinación ayuda a eliminar manchas en superficies y ropa blanca debido a la acción oxidante del peróxido y la abrasividad suave del bicarbonato.

Desinfección: El agua oxigenada actúa como un agente antimicrobiano que elimina bacterias y moho en superficies no porosas.

Eliminación de olores: El bicarbonato neutraliza olores, mientras que el peróxido descompone compuestos orgánicos causantes de mal olor.

Limpiador multiusos: La mezcla puede limpiar juntas de azulejos, utensilios de cocina, encimeras y fregaderos, gracias a su acción desengrasante y desincrustante.

No contiene fragancias ni solventes agresivos: Es útil para personas sensibles a productos químicos fuertes o con alergias.

La mezcla de bicarbonato y agua oxigenada no sustituye desinfectantes médicos y debe usarse solo en limpieza doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ámbitos de uso más habituales

Quitar manchas en ropa blanca y zapatillas.

Limpiar y desinfectar superficies del baño y cocina.

Blanquear juntas de cerámicas y baldosas.

Eliminar residuos en utensilios de cocina y tablas de cortar.

Esta mezcla es para uso es exclusivo para limpieza del hogar siguiendo las indicaciones correctas.