México

Cómo mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio de sodio para obtener sus beneficios de limpieza sin riesgo

A pesar de su potencial limpiador es importante usar estos ingredientes con precaución

Guardar
La mezcla de bicarbonato de
La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada ofrece un potente efecto blanqueador para ropa blanca y superficies del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso combinado de agua oxigenada y bicarbonato de sodio se ha extendido en la limpieza doméstica por su eficacia y accesibilidad.

Estos dos productos, presentes en la mayoría de los hogares, permiten eliminar manchas, desinfectar superficies y neutralizar olores sin recurrir a compuestos químicos agresivos.

Su aplicación en diversas tareas de limpieza genera interés entre quienes buscan alternativas sencillas y económicas para el mantenimiento del hogar.

El bicarbonato de sodio neutraliza
El bicarbonato de sodio neutraliza olores y, junto al peróxido de hidrógeno, elimina compuestos orgánicos causantes de mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio para obtener sus beneficios de limpieza sin riesgo

La combinación de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) y bicarbonato de sodio se usa ampliamente para tareas de limpieza doméstica, ya que resulta efectiva para eliminar manchas, desinfectar superficies y blanquear.

Sin embargo, es fundamental seguir ciertos pasos y precauciones para aprovechar sus beneficios sin correr riesgos:

Proporciones recomendadas

  • Agua oxigenada al 3%: Es la concentración usual para uso doméstico.
  • Bicarbonato de sodio: Polvo blanco que se encuentra en supermercados.

Mezcla base:

  1. Coloca 2 partes de bicarbonato de sodio en un recipiente.
  2. Añade 1 parte de agua oxigenada al 3%.
  3. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

Usos recomendados

Precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de mezclar bicarbonato de sodio y agua oxigenada para la limpieza

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) ofrece varios beneficios para la limpieza en el hogar, siempre que se utilice en concentraciones y contextos adecuados:

Beneficios principales

  • Poder blanqueador: La combinación ayuda a eliminar manchas en superficies y ropa blanca debido a la acción oxidante del peróxido y la abrasividad suave del bicarbonato.
  • Desinfección: El agua oxigenada actúa como un agente antimicrobiano que elimina bacterias y moho en superficies no porosas.
  • Eliminación de olores: El bicarbonato neutraliza olores, mientras que el peróxido descompone compuestos orgánicos causantes de mal olor.
  • Limpiador multiusos: La mezcla puede limpiar juntas de azulejos, utensilios de cocina, encimeras y fregaderos, gracias a su acción desengrasante y desincrustante.
  • No contiene fragancias ni solventes agresivos: Es útil para personas sensibles a productos químicos fuertes o con alergias.
La mezcla de bicarbonato y
La mezcla de bicarbonato y agua oxigenada no sustituye desinfectantes médicos y debe usarse solo en limpieza doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ámbitos de uso más habituales

  • Quitar manchas en ropa blanca y zapatillas.
  • Limpiar y desinfectar superficies del baño y cocina.
  • Blanquear juntas de cerámicas y baldosas.
  • Eliminar residuos en utensilios de cocina y tablas de cortar.

Esta mezcla es para uso es exclusivo para limpieza del hogar siguiendo las indicaciones correctas.

Temas Relacionados

agua oxigenadabicarbonato de sodiomexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar?

El plástico será necesario para que los nuevos puedan cobrar el dinero que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La actriz y productora sorprendió con su visita en el emblemático sitio histórico en la colonia Del Carmen Coyoacán

Salma Hayek visita de sorpresa

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Muchos fans del reality esperan la eliminación de hoy y piden sanción

La Granja VIP: exigen expulsión

Violencia en Michoacán: 4 casos clave que evidencian el repunte de inseguridad

El crimen organizado ha pasado de la extorsión cotidiana al uso de tácticas de alto impacto, incluidos explosivos

Violencia en Michoacán: 4 casos

Muere Bubba Bar Sant, músico que triunfó en La Voz México en el quipo de Yuri

El músico ganó fama por transformar las calles en escenarios y por su inolvidable interpretación de “Old Time Rock and Roll”

Muere Bubba Bar Sant, músico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Temen libertad de feminicida que

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek visita de sorpresa

Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Muere Bubba Bar Sant, músico que triunfó en La Voz México en el quipo de Yuri

Mariana Botas llora la muerte de ‘su abuelito’ Eduardo Manzano: “Tengo el corazón roto”

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

DEPORTES

Fernando Valenzuela queda fuera del

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull

¿En qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo