Anuncian lanzamiento de Certificado de Formación Profesional, un nuevo documento para egresados de bachillerato

En la mañanera del 8 de diciembre se dio a conocer el que será el nuevo certificado profesional de estudios para egresados de bachillerato (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

Autoridades educativas presentaron oficialmente el nuevo Certificado de Formación Profesional, un documento que acompañará a los egresados del bachillerato con el propósito de reconocer sus competencias laborales y facilitar su incorporación al campo profesional o su tránsito hacia estudios superiores. La medida se integra al modelo del currículo fundamental y ampliado, base del bachillerato general, que establece un piso común de materias y distingue entre formación técnica y formación tecnológica según la carga horaria cursada.

Gracias a esta estructura modular, será posible diferenciar entre estudiantes con mayor número de horas dedicadas a competencias laborales —quienes obtendrán un bachillerato tecnológico— y aquellos con una formación centrada en el currículo fundamental, quienes recibirán un bachillerato general. Aun con estas rutas distintas, todos los alumnos concluirán con un certificado nacional de terminación de estudios, garantizando igualdad entre escuelas y asegurando que todos los jóvenes cursaron los mismos contenidos esenciales.

El nuevo Certificado de Formación Profesional, respaldado por universidades de reconocimiento nacional, acreditará las habilidades adquiridas y permitirá a los estudiantes integrarse al sector productivo o explorar áreas de interés profesional con mayor claridad. Asimismo, se anunció que la infraestructura escolar se reorganizará para ofrecer clases articuladas con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y con espacios nuevos que favorezcan procesos formativos más integrales e incluyentes.

Cobertura educativa

Un anuncio que promete beneficiar a los millones de jóvenes que cursan esta etapa escolar (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que la meta presidencial es ampliar la cobertura educativa para que ningún joven quede sin acceso al bachillerato. Durante la conferencia matutina del 8 de diciembre, detalló que el objetivo es atender el 85% de una demanda estimada en 120 mil lugares, y que para 2025 se ejecutó un plan que incluye 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones, lo que permitió generar 37 mil espacios adicionales, equivalentes al 37% de la meta general. .

Al presentar la proyección para 2026, Delgado expuso que se desarrollarán 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, además de 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos, una estrategia que en conjunto sumará 65 mil 400 lugares más. .

La expansión, señaló, se articula con el nuevo modelo curricular del bachillerato nacional, de modo que la infraestructura responda a las necesidades de formación técnica y tecnológica que acompañan al Certificado de Formación Profesional.

Formación integral y renovación de programas

Un proyecto que impulsa la educación media superior (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, subrayó que la formación de los jóvenes debe sostenerse en un enfoque integral que combine pensamiento científico, visión humanista y sensibilidad hacia el arte, la cultura, el ejercicio y las actividades físicas. Este modelo, afirmó, exige espacios que permitan clases más articuladas, zonas de investigación, laboratorios, áreas de cómputo y ambientes que favorezcan proyectos de aprendizaje de un nuevo tipo.

En relación con la lógica abierta y flexible del futuro certificado, Rodríguez explicó que la renovación de documentos y rutas formativas implica actualizar las carreras vinculadas con el ámbito industrial y de servicios. Este proceso responde a las necesidades de conocimiento de cada región y tiene el propósito de fortalecer tanto la empleabilidad como la preparación de los estudiantes que buscan continuar en la universidad.

Asimismo, destacó la importancia de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios y ambientales, especialmente en zonas rurales, donde se están actualizando programas y estructuras para que los estudiantes accedan a una oferta educativa pertinente y alineada con el nuevo modelo del bachillerato nacional.