México

Anuncian lanzamiento de Certificado de Formación Profesional, un nuevo documento para egresados de bachillerato

En la mañanera del 8 de diciembre se dio el anuncio del nuevo certificado con el que se van a reconocer las competencias laborales del egresado

Guardar
En la mañanera
En la mañanera del 8 de diciembre se dio a conocer el que será el nuevo certificado profesional de estudios para egresados de bachillerato (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

Autoridades educativas presentaron oficialmente el nuevo Certificado de Formación Profesional, un documento que acompañará a los egresados del bachillerato con el propósito de reconocer sus competencias laborales y facilitar su incorporación al campo profesional o su tránsito hacia estudios superiores. La medida se integra al modelo del currículo fundamental y ampliado, base del bachillerato general, que establece un piso común de materias y distingue entre formación técnica y formación tecnológica según la carga horaria cursada.

Gracias a esta estructura modular, será posible diferenciar entre estudiantes con mayor número de horas dedicadas a competencias laborales —quienes obtendrán un bachillerato tecnológico— y aquellos con una formación centrada en el currículo fundamental, quienes recibirán un bachillerato general. Aun con estas rutas distintas, todos los alumnos concluirán con un certificado nacional de terminación de estudios, garantizando igualdad entre escuelas y asegurando que todos los jóvenes cursaron los mismos contenidos esenciales.

El nuevo Certificado de Formación Profesional, respaldado por universidades de reconocimiento nacional, acreditará las habilidades adquiridas y permitirá a los estudiantes integrarse al sector productivo o explorar áreas de interés profesional con mayor claridad. Asimismo, se anunció que la infraestructura escolar se reorganizará para ofrecer clases articuladas con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y con espacios nuevos que favorezcan procesos formativos más integrales e incluyentes.

Cobertura educativa

Un anuncio que promete
Un anuncio que promete beneficiar a los millones de jóvenes que cursan esta etapa escolar (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que la meta presidencial es ampliar la cobertura educativa para que ningún joven quede sin acceso al bachillerato. Durante la conferencia matutina del 8 de diciembre, detalló que el objetivo es atender el 85% de una demanda estimada en 120 mil lugares, y que para 2025 se ejecutó un plan que incluye 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones, lo que permitió generar 37 mil espacios adicionales, equivalentes al 37% de la meta general. .

Al presentar la proyección para 2026, Delgado expuso que se desarrollarán 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, además de 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos, una estrategia que en conjunto sumará 65 mil 400 lugares más. .

La expansión, señaló, se articula con el nuevo modelo curricular del bachillerato nacional, de modo que la infraestructura responda a las necesidades de formación técnica y tecnológica que acompañan al Certificado de Formación Profesional.

Formación integral y renovación de programas

Un proyecto que impulsa la
Un proyecto que impulsa la educación media superior (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, subrayó que la formación de los jóvenes debe sostenerse en un enfoque integral que combine pensamiento científico, visión humanista y sensibilidad hacia el arte, la cultura, el ejercicio y las actividades físicas. Este modelo, afirmó, exige espacios que permitan clases más articuladas, zonas de investigación, laboratorios, áreas de cómputo y ambientes que favorezcan proyectos de aprendizaje de un nuevo tipo.

En relación con la lógica abierta y flexible del futuro certificado, Rodríguez explicó que la renovación de documentos y rutas formativas implica actualizar las carreras vinculadas con el ámbito industrial y de servicios. Este proceso responde a las necesidades de conocimiento de cada región y tiene el propósito de fortalecer tanto la empleabilidad como la preparación de los estudiantes que buscan continuar en la universidad.

Asimismo, destacó la importancia de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios y ambientales, especialmente en zonas rurales, donde se están actualizando programas y estructuras para que los estudiantes accedan a una oferta educativa pertinente y alineada con el nuevo modelo del bachillerato nacional.

Temas Relacionados

MañaneraClaudia SheinbaumCertificado de Formación PorfesionalNuevo certificadomexico-noticias

Más Noticias

5 datos que debes saber de Diego Rivera en la celebración de su natalicio

El muralista mexicano se convirtió en uno de los más reconocidos a nivel internacional, aunque su matrimonio con Frida Kahlo lo llevó a protagonizar varios escándalos

5 datos que debes saber

El alcalde de Chilpancingo confirma celebraciones de fin de año pese a amenazas del narco

El edil Gustavo Alarcón destacó que tras un año de retos, la fraternidad, el amor y la familia siguen siendo la fuerza más grande

El alcalde de Chilpancingo confirma

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre: L9 del STC presenta asentamientos y retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Paso a paso: así puedes descargar la hoja de resultados de ‘Vida Saludable’

Con esta guía completa, padres, madres o tutores podrán monitorear el progreso en salud y hábitos de sus hijos de manera segura

Paso a paso: así puedes

La postura del PAN ante la Ley de Aguas es “una total ignorancia”: Sheinbaum

La mandataria reiteró que el agua es un derecho, no propiedad privada

La postura del PAN ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro y Diego

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

DEPORTES

Revelan que la selección mexicana

Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026: estos son los equipos

Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Agenda NBA: juegos que se jugarán hoy8 de diciembre y sus horarios

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo