México

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

El temor y la incertidumbre dominaron la jornada en la ribera del Balsas mientras la población permanecía resguardada

Guardar
(Imagen de Archivo/ EFE/ STR)
(Imagen de Archivo/ EFE/ STR)

En la comunidad indígena de Tlalcozotitlán, ubicada en el municipio de Copalillo, en el estado de Guerrero, se registraron enfrentamientos armados entre civiles la mañana del viernes 6 de diciembre de 2025.

Reportes ciudadanos señalaron que la violencia ocurrió en los cerros de la localidad y en las zonas limítrofes con el poblado de Acingo, lo que provocó la suspensión inmediata de actividades cotidianas y el resguardo de la población.

De manera paralela, en la región Montaña del estado, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron tres plantíos de amapola en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, como parte de los operativos contra el narcotráfico.

Qué ocurrió en Guerrero

Policía mexicana realiza arrestos en
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes de Tlalcozotitlán, asentados en la ribera del río Balsas, alertaron a través de redes sociales sobre la presencia de civiles armados desde el jueves anterior, quienes fueron vistos en las inmediaciones del paraje El Tanque.

La mañana del viernes, las detonaciones de armas de fuego comenzaron a escucharse desde las 9:00 horas, lo que obligó a los pobladores a permanecer en sus viviendas. Como consecuencia, se suspendieron los servicios de transporte público, las actividades comerciales y las clases en las escuelas.

De acuerdo con información publicada por Sur Acapulco, en la zona Norte confirmó que el reporte del enfrentamiento armado llegó a las autoridades, aunque el despliegue de fuerzas de seguridad se realizó seis horas después, pasadas las 15:00 horas.

En la operación participaron efectivos de corporaciones estatales y federales, quienes implementaron un dispositivo de seguridad en la región.

Destrucción de campos de amapola

Tres campos de cultivo ilícito
Tres campos de cultivo ilícito fueron incinerados como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la Montaña de Guerrero. (REUTERS / Carlos Jasso)

En un hecho distinto, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que, durante labores operativas interinstitucionales y de reconocimiento en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, se localizaron tres plantíos de amapola.

El primero de estos ocupaba una superficie de 1, 200 metros cuadrados, el segundo abarcaba 1, 500 metros cuadrados y el tercero, 200 metros cuadrados. Las autoridades destruyeron los cultivos mediante corte e incineración controlada, con la participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La región del Alto Balsas y la Montaña en Guerrero enfrenta de manera recurrente episodios de violencia armada y la presencia de grupos delictivos, lo que ha motivado la intervención de fuerzas estatales y federales en operativos tanto reactivos como preventivos.

La destrucción de plantíos de amapola forma parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la zona, aunque la falta de información oficial sobre los resultados de estos operativos y la identidad de los grupos involucrados persiste como una constante.

Al finalizar la jornada, las autoridades de los tres niveles de gobierno no habían proporcionado detalles oficiales sobre los enfrentamientos ni sobre el saldo de los operativos, por lo que la situación en la región continuaba sin esclarecimiento público.

Temas Relacionados

GuerreroAmapolaTlalcozotitlánEjército MexicanoGuardia NacionalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

“El Polivoz”, como era conocido el destacado actor, murió a causa de un paro respiratorio el pasado 4 de diciembre

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Mauricio Tabe denuncia que diputados de Morena buscan separarlo del cargo como alcalde de Miguel Hidalgo

La bancada de Morena pidió que el edil deje su puesto mientras se investigan los hechos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre

Mauricio Tabe denuncia que diputados

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor ocurrió a las 8:37 horas, a una distancia de 142 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 3 km

Chiapas registra sismo de 4.4

FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

El alcalde del municipio detalló que el ataque dejó cinco muertos y al menos 25 heridos

FGR indaga como terrorismo el

Guerrero entre los 16 estados con mayor incidencia de corrupción según cifras del Inegi

El estado inició 21.5 investigaciones por cada mil servidores públicos en 2023, cifra que lo coloca por debajo del promedio y muestra áreas de oportunidad en integridad administrativa

Guerrero entre los 16 estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR indaga como terrorismo el

FGR indaga como terrorismo el ataque de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo habla

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas y la confesión de 2 nominados

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

DEPORTES

Rafael Márquez, quien marcó gol

Rafael Márquez, quien marcó gol ante Sudáfrica en 2010, regresa para enfrentar a los Bafana Bafana como asistente técnico

Pitbull Cruz retiene cinturón interino de Peso Superligero tras empatar con Lamont Roach

Cuáles son los posibles rivales de México en la siguiente ronda del mundial 2026

Steelers vs Ravens: a qué hora y dónde ver en México el partido de Pittsburgh para salvar la temporada

Colombia jugará dos de sus tres partidos del Mundial 2026 en México, cuál es su historial en territorio azteca