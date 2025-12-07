Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

(Imagen de Archivo/ EFE/ STR)

En la comunidad indígena de Tlalcozotitlán, ubicada en el municipio de Copalillo, en el estado de Guerrero, se registraron enfrentamientos armados entre civiles la mañana del viernes 6 de diciembre de 2025.

Reportes ciudadanos señalaron que la violencia ocurrió en los cerros de la localidad y en las zonas limítrofes con el poblado de Acingo, lo que provocó la suspensión inmediata de actividades cotidianas y el resguardo de la población.

De manera paralela, en la región Montaña del estado, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron tres plantíos de amapola en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, como parte de los operativos contra el narcotráfico.

Qué ocurrió en Guerrero

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes de Tlalcozotitlán, asentados en la ribera del río Balsas, alertaron a través de redes sociales sobre la presencia de civiles armados desde el jueves anterior, quienes fueron vistos en las inmediaciones del paraje El Tanque.

La mañana del viernes, las detonaciones de armas de fuego comenzaron a escucharse desde las 9:00 horas, lo que obligó a los pobladores a permanecer en sus viviendas. Como consecuencia, se suspendieron los servicios de transporte público, las actividades comerciales y las clases en las escuelas.

De acuerdo con información publicada por Sur Acapulco, en la zona Norte confirmó que el reporte del enfrentamiento armado llegó a las autoridades, aunque el despliegue de fuerzas de seguridad se realizó seis horas después, pasadas las 15:00 horas.

En la operación participaron efectivos de corporaciones estatales y federales, quienes implementaron un dispositivo de seguridad en la región.

Destrucción de campos de amapola

Tres campos de cultivo ilícito fueron incinerados como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la Montaña de Guerrero. (REUTERS / Carlos Jasso)

En un hecho distinto, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que, durante labores operativas interinstitucionales y de reconocimiento en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, se localizaron tres plantíos de amapola.

El primero de estos ocupaba una superficie de 1, 200 metros cuadrados, el segundo abarcaba 1, 500 metros cuadrados y el tercero, 200 metros cuadrados. Las autoridades destruyeron los cultivos mediante corte e incineración controlada, con la participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La región del Alto Balsas y la Montaña en Guerrero enfrenta de manera recurrente episodios de violencia armada y la presencia de grupos delictivos, lo que ha motivado la intervención de fuerzas estatales y federales en operativos tanto reactivos como preventivos.

La destrucción de plantíos de amapola forma parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la zona, aunque la falta de información oficial sobre los resultados de estos operativos y la identidad de los grupos involucrados persiste como una constante.

Al finalizar la jornada, las autoridades de los tres niveles de gobierno no habían proporcionado detalles oficiales sobre los enfrentamientos ni sobre el saldo de los operativos, por lo que la situación en la región continuaba sin esclarecimiento público.