México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Aún hay registros para recibir más de 8 mil pesos?

La iniciativa abrió una nueva convocatoria desde el pasado 1 de diciembre

Guardar
Desde el pasado 1 de
Desde el pasado 1 de diciembre se abrió una nueva convocatoria para postularse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (X@Bienestar_CDMX)

Desde el pasado 1 de diciembre se abrió una nueva convocatoria para postularse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y así más aprendices puedan iniciar su capacitación laboral en los distintos centros de trabajo y empresas que participan.

Cabe recordar que el programa social se puso en marcha por el gobierno de México desde el 2019 con el objetivo de apoyar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral. Este 2025, cada participante recibe de manera mensual un apoyo económico de 8 mil 480 pesos y seguro médico del IMSS.

La iniciativa busca brindar experiencias de trabajo a los beneficiarios para mejorar sus oportunidades de ingresar al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro, las postulaciones permanecerán abiertas hasta que se terminen los lugares disponibles. Cabe señalar que durante esta convocatoria, en total se abrirán cerca de 45 mil espacios.

Para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro al programa se realiza a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, además, quienes deseen participar deberán reunir los requisitos y documentos solicitados durante el periodo más reciente de inscripciones al momento de postularse.

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

El objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá en diciembre cerca de 45 mil espacios (X@apoyosbienestar)

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Al concluir los doce meses de capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro, los participantes obtienen un certificado que acredita las competencias desarrolladas y disponen de atención médica gratuita durante su estancia en el programa.

Cada Centro de Trabajo define el horario de la jornada, que puede extenderse entre cinco y ocho horas diarias y se distribuye en cinco días a la semana. Los beneficiarios pueden especializarse en cualquiera de los nueve ámbitos disponibles:

Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

El modelo federal refuerza la relación entre el aprendizaje profesional y la responsabilidad social, otorgando reconocimiento a empresas y tutores que intervienen en la formación e impulsando, a la vez, el desarrollo integral de los jóvenes tanto en lo laboral como en lo personal.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesCapacitaciones laboralesRegistrosProgramas para el Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

El experto en seguridad y crimen organizado, David Saucedo, explicó a Infobae México la importancia de este lugar para el crimen organizado

Cuáles son los cárteles que

La nueva Estrategia de Seguridad de EE UU: el regreso de la Doctrina Monroe en pleno siglo XXI

La securitización ocurre cuando un Estado declara que un fenómeno —como la migración, el narcotráfico o incluso la influencia extranjera— constituye una “amenaza existencial” que justifica medidas extraordinarias fuera de la política normal

La nueva Estrategia de Seguridad

México emite deuda por 26 mil millones de pesos para cerrar 2025

Esta operación, que contó con una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado

México emite deuda por 26

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Fernando Llanos Gutiérrez cuenta con una orden de aprehensión desde 2019 por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven cuando ella se encontraba en su departamento de la alcaldía Álvaro Obregón

Carla Peña fue asfixiada en

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Con personajes entrañables y frases icónicas, el comediante siempre supo reinventarse y conquistar a nuevas generaciones con un carisma que nunca perdió vigencia

¿Por qué a Eduardo Manzano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son los cárteles que

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué a Eduardo Manzano

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

DEPORTES

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL