Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Aún hay registros para recibir más de 8 mil pesos?

Desde el pasado 1 de diciembre se abrió una nueva convocatoria para postularse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (X@Bienestar_CDMX)

Desde el pasado 1 de diciembre se abrió una nueva convocatoria para postularse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y así más aprendices puedan iniciar su capacitación laboral en los distintos centros de trabajo y empresas que participan.

Cabe recordar que el programa social se puso en marcha por el gobierno de México desde el 2019 con el objetivo de apoyar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral. Este 2025, cada participante recibe de manera mensual un apoyo económico de 8 mil 480 pesos y seguro médico del IMSS.

La iniciativa busca brindar experiencias de trabajo a los beneficiarios para mejorar sus oportunidades de ingresar al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro, las postulaciones permanecerán abiertas hasta que se terminen los lugares disponibles. Cabe señalar que durante esta convocatoria, en total se abrirán cerca de 45 mil espacios.

Para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro al programa se realiza a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, además, quienes deseen participar deberán reunir los requisitos y documentos solicitados durante el periodo más reciente de inscripciones al momento de postularse.

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

El objetivo establecido para 2026 plantea la integración de 500 mil jóvenes, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá en diciembre cerca de 45 mil espacios (X@apoyosbienestar)

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Al concluir los doce meses de capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro, los participantes obtienen un certificado que acredita las competencias desarrolladas y disponen de atención médica gratuita durante su estancia en el programa.

Cada Centro de Trabajo define el horario de la jornada, que puede extenderse entre cinco y ocho horas diarias y se distribuye en cinco días a la semana. Los beneficiarios pueden especializarse en cualquiera de los nueve ámbitos disponibles:

Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

El modelo federal refuerza la relación entre el aprendizaje profesional y la responsabilidad social, otorgando reconocimiento a empresas y tutores que intervienen en la formación e impulsando, a la vez, el desarrollo integral de los jóvenes tanto en lo laboral como en lo personal.