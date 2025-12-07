Comandante de la Policía Municipal resulta herido tras persecución y ataque armado en Culiacán

El comandante de la Policía Municipal de Culiacán resulta herido tras ataque armado. Foto: (@GN36071800/X)

Un comandante de la Policía Municipal de Culiacán identificado como Luis Gilberto “N” fue atacado a balazos la mañana de este sábado durante una persecución que se desarrolló sobre el Paseo Niños Héroes, también conocido como el “Malecón Viejo”.

El mando viajaba en sentido de poniente a oriente cuando un grupo de hombres armados lo interceptó y abrió fuego contra él, generando una persecución que culminó con un accidente vehicular.

De acuerdo con información publicada por Noroeste, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:20 horas. El comandante circulaba en una camioneta Toyota Hilux cuando, a la altura del zoológico de Culiacán, fue alcanzado por presuntos gatilleros que le dispararon en repetidas ocasiones.

El automóvil en el que viajaba el policía quedó volcado tras la persecución. Foto: (@GN36071800/X)

En su intento por evitar la agresión, el agente aceleró, pero al llegar al cruce con la avenida Xicoténcatl perdió el control del vehículo y se impactó contra una jardinera, provocando que la unidad volcara parcialmente hacia un canal de aguas pluviales en la colonia Las Quintas.

Tras el choque, Luis Gilberto quedó herido dentro del vehículo. Testigos de la agresión alertaron de inmediato al servicio de emergencias, lo que movilizó a elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes acordonaron la zona con cinta amarilla y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. El agente fue atendido en el sitio y trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica definitiva. En ese momento no se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

La camioneta en la que viajaba el comandante presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales. El área fue asegurada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para realizar los trabajos periciales correspondientes, mientras que agentes de investigación iniciaron las diligencias preliminares para establecer la mecánica del ataque y dar seguimiento al caso. El Ministerio Público será el encargado de integrar la carpeta de investigación.

Elementos de Seguridad acudieron a atender el llamado tras registrarse el incidente. Foto: (iStock)

Horas más tarde, un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó que el agente se encontraba en su día de descanso y se desplazaba en su vehículo particular cuando fue víctima de la agresión.

La corporación informó además que su estado de salud es estable, aunque no se precisó en qué parte del cuerpo sufrió las heridas. Durante el ataque, una mujer resultó herida por esquirlas de bala, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su identidad o condición.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguró que el comandante y su familia recibirán acompañamiento y apoyo institucional, y reiteró su colaboración con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento del ataque.