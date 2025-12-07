Carlos Slim y el secreto de su éxito en los negocios que pocos han entendido

A sus 85 años, el empresario mexicano de ascendencia libanesa amasa una fortuna estimada en 104,1 mil millones de dólares. (Captura de pantalla / YouTube)

El tino que ha tenido Carlos Slim Helú en los negocios ha derivado en que miles de personas que aspiran a emular una mínima parte de su éxito en los negocios dediquen un interés casi obsesivo por su vida y, especialmente, en seguir sus consejos.

A sus 85 años, el empresario mexicano de ascendencia libanesa amasa una fortuna estimada en 104,1 mil millones de dólares. Al frente de Grupo Carso y América Móvil, ha logrado mantener una posición predominante en la elite empresarial.

“Cuando no sepas qué hacer, haz la mitad”

De mente ágil, semblante serio y un sentido de humor fino, Carlos Slim ha compartido sus conocimientos desde joven. De acuerdo con el documental Gigantes de México, mientras estudiaba la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compaginó sus estudios con la docencia.

“Cuando no sepas qué hacer, haz la mitad” es un refrán que escuchó por primera vez en voz de su tío. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

“Cuando no sepas qué hacer, haz la mitad” es un refrán que escuchó por primera vez en voz de su tío y que suele evocar en las contadas ponencias a las que su apretada agenda le permite asistir.

Aunque algunos consideran demasiado simplistas que este refrán significara su clave del éxito, de acuerdo con el empresario, en muchas decisiones importantes que han cambiado el rumbo de su vida se hizo este cuestionamiento.

Su apresurada venta de acciones de Apple

En aquellas en las que lo pasó por alto, representaron decisiones de las que se arrepiente. Tal es el caso de la vez que decidió vender su participación en Apple, antes del regreso de Steve Jobs. En conversación para el canal Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, el magnate reconoció que el tiempo le hizo ver que vendió demasiado pronto sus acciones en la empresa estadounidense.

“Las compramos muy baratas cuando estaba… La vimos en una revista que tenía más liquidez de lo que valía. Estaba un poco al azar, algo así, en una situación muy difícil, antes de que entrara Steve Jobs. Pero las vendimos, con utilidad, por supuesto, buena utilidad, pero no lo que hay. Yo no sé si nos hubiéramos quedado hasta ahora“, dijo Slim.

Fragmentos de esa conversación que han sido difundidos en TikTok han capturado la atención de los usuarios. En un contexto marcado por la ansiedad del fracaso y el “echaleganismo”, creadores digitales han interpretado la frase de Carlos Slim como un axioma sobre tomar decisiones pequeñas, pero contundentes, para iniciar salir de la zona de confort.

En su primer encuentro con Sheinbaum, Slim destacó el potencial de México y la importancia de la inversión privada para el próximo año. Crédito: X @Claudiashein

No obstante, “hacer la mitad” no tiene nada que ver con esfuerzo, sino como un riesgo calculado en inversiones. Durante su conversación, Carlos Slim profundizó sobre la importancia de tomar decisiones pragmáticas.

Desde su perspectiva, ser cauteloso, estar informado, diversificar y tener liquidez son factores clave para aprovechar oportunidades únicas de inversión y para afrontar momento críticos.

Soy Exitoso y Millonario, una página de Facebook, retomó aspecto de entrevistas pasadas de Carlos Slim, lo que permitió entender de mejor manera el sentido de su consejo. “Riesgo medido” y otros términos del ámbito empresarial fueron explicados por iniciados en inversiones.

La conversación se alimentó por cientos de testimonios que reforzaron la efectividad de la máxima de Carlos Slim y contribuyeron perpetuar al empresario como una figura que trasciende al mito.

La conversación se alimentó por cientos de testimonios que reforzaron la efectividad de la máxima de Carlos Slim. (Captura de pantalla / Facebook)