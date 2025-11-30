México

Profepa clausura tres predios en Tetela del Volcán, Morelos: refuerza medidas de protección en zona crítica forestal

El lugar se encuentra dentro del área del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Profepa clausuró tres predios ubicados en el paraje “San Nicolás”, comunidad de Tetela del Volcán, Morelos. (Profepa)

En el corazón de Morelos, la conservación de los bosques templados enfrenta uno de sus desafíos más serios en la última década. La presión sobre los terrenos forestales, incrementada por la expansión de cultivos y la tala no autorizada, ha puesto en alerta a organismos ambientales y habitantes de la región.

Tetela del Volcán, enclavada en la zona de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, ilustra la magnitud de este problema y ha sido el escenario de recientes intervenciones regulatorias.

Las respuestas institucionales se han acelerado en respuesta a una tendencia clara: la conversión indebida de suelos forestales a usos agrícolas, una práctica que no solo vulnera el marco legal sino que amenaza la estabilidad de uno de los ecosistemas más valiosos en el estado morelense.

Clasuran predios en San Nicolás

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en diferentes fechas sobre tres predios localizados en el paraje San Nicolás, constatando la ejecución de cambios de uso de suelo forestal sin la debida autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Las supervisiones permitieron comprobar la remoción de vegetación forestal, derribo de árboles y plantación de frutales donde antes predominaba el bosque templado.

En algunos de los predios clausurados por Profepa se detectó remoción de vegetación forestal, derribo de árboles y plantación de frutales. (Foto: Profepa)

En la revisión del 13 y 19 de noviembre, el primer predio evidenció la remoción completa de vegetación arbustiva en una extensión de nueve mil metros cuadrados; también se logró identificar la tala y aprovechamiento de un árbol de oyamel con 80 centímetros de diámetro, así como la introducción de más de doscientas plantas de ciruela roja y cultivos de maíz, haba y chilacayote.

En una parcela contigua, de 600 metros cuadrados, se acreditó la eliminación de la cubierta vegetal y la caída de ocho árboles de pino y aile, además de la siembra de ciruela y aguacate. En ambos casos, la falta de autorizaciones provocó la clausura total temporal de los terrenos.

Remoción de árboles llevaron a la clausura de otro predio

El 30 de octubre, personal de Profepa intervino otro terreno con una superficie aproximada de 20 mil metros cuadrados, donde detectó la remoción de todo el arbolado: 152 ejemplares talados y la reciente plantación de unas 200 especies frutales, principalmente durazno y ciruela roja.

Al igual que en los casos anteriores, la carencia de permisos por parte de los responsables llevó a la imposición de la clausura total temporal del predio.

Cambio de uso de suelo podría considerarse delito federal

El cambio de uso de suelo forestal sin autorización constituye, según Profepa, una infracción administrativa regulada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y puede considerarse delito federal bajo el Código Penal Federal.

La profepa podría determinar interponer medidas penales por el cambio de uso de suelo. (Foto: Profepa)

Las personas involucradas deberán afrontar procedimientos administrativos y cuentan con un plazo legal para intentar desvirtuar las irregularidades a través de pruebas. La autoridad ha anunciado la apertura de los expedientes correspondientes y evaluará la presentación de denuncias penales en los casos que proceda, además de establecer las acciones para la recuperación de las áreas afectadas.

La importancia estratégica de Tetela del Volcán, ubicada en una zona forestal crítica, refuerza la determinación de Profepa por acentuar la vigilancia y prevenir la pérdida de cobertura boscosa. El organismo ha señalado que evaluará nuevas medidas para proteger los recursos naturales y evitar el avance de actividades ilícitas que sigan poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del área.

