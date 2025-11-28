México

Profepa lanza campaña para proteger a tlacuaches, coyotes y otras especies que transitan por zonas urbanas

La Procuraduría busca fomentar la convivencia responsable con especies silvestres

Guardar
Profepa lanzó la campaña "Vecinos
Profepa lanzó la campaña "Vecinos silvestres" para motivar la convivencia responsable con especies urbanas. (WikiCommons/Mark A. Wilson)

La llegada de fauna silvestre a espacios urbanos se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que plantea nuevos retos para las ciudades mexicanas frente al cuidado ambiental y la convivencia responsable. Para dar respuesta a esta realidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una iniciativa enfocada en la protección y el respeto de animales originarios que transitan o viven temporalmente en zonas habitadas por personas.

Especies protegidas bajo la campaña “Vecinos silvestres”

La campaña puesta en marcha por Profepa busca visibilizar la presencia y relevancia de especies como el tlacuache, el coyote, la tarántula mexicana de cadera roja, el mapache y el cacomixtle en el entorno urbano. Cada uno desempeña funciones ecológicas que incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas y el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas locales. Contrario a percepciones erróneas, estas especies no representan un peligro para la comunidad si se les respeta y se evita cualquier interacción inapropiada.

El tlacuache (Didelphis virginiana) es, por ejemplo, el único marsupial nativo de la Ciudad de México. Por su parte, el coyote (Canis latrans) destaca por su gran capacidad de adaptación tanto alimentaria como de hábitat. La tarántula mexicana de cadera roja (Tliltocatl vagans), aunque llamativa, no representa un riesgo médico relevante y cuenta con protección legal nacional.

Además, el mapache (Procyon lotor) se integra fácilmente a zonas urbanas gracias a su dieta versátil y el cacomixtle (Bassariscus astutus), un mamífero omnívoro y nocturno, resulta fundamental para la dispersión de semillas.

Acciones recomendadas ante encuentros con fauna silvestre

La campaña de Profepa insiste en que cualquier avistamiento de estos animales debe ser tratado con precaución y respeto. Entre sus recomendaciones destacan: mantener la distancia y no intentar manipular ni capturar a los ejemplares, para que puedan retornar por sí mismos a su hábitat; abstenerse de alimentarlos, lo que previene cambios nocivos en su comportamiento; y evitar terminantemente adoptarlos como mascotas, pues la vida doméstica suele generarles sufrimiento y riesgos sanitarios.

Profepa comparte recomendaciones para convivir
Profepa comparte recomendaciones para convivir con especies silvestres. (Imagen: Profepa)

Si alguna de estas especies se encuentra en peligro o desorientada dentro de un área urbana, Profepa aconseja “comunicarse con la oficina de representación estatal para recibir atención”.

Cuando se trata de crías, se debe aguardar la posible presencia de la madre y solo intervenir si hay señales de abandono o muerte. Además, el organismo subraya la importancia de vacunar y desparasitar animales domésticos, dado que las especies silvestres pueden contraer enfermedades de perros y gatos.

Corresponsabilidad y normatividad en la protección de la fauna urbana

La labor de protección no recae únicamente en Profepa, que desarrolla esta estrategia en colaboración con autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles. La corresponsabilidad social es considerada clave para preservar la fauna silvestre. La institución recuerda que “matar, capturar o retener fauna nativa es ilegal” y este tipo de conductas genera desequilibrios en los ecosistemas urbanos.

La campaña “Vecinos silvestres” se fundamenta en tres ejes: empatía, conocimiento y tolerancia. El objetivo de la Procuraduría consiste en motivar una cultura de respeto y protección entre ciudadanos para asegurar que estos animales puedan seguir cumpliendo su función ecológica sin ser vistos como amenazas o víctimas de comportamientos inadecuados.

Temas Relacionados

ProfepaVecinos SilvestresTlacuachesCoyotesZonas Urbanasmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre: retiran tren del servicio de la Línea A para revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

La Máquina y el Rebaño se verán las caras el fin de semana en busca de su pase a las Semifinales del Apertura} 2025

Chivas y Cruz Azul empatan

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La ex integrante de JNS enfrenta cuestionamientos tras una reseña viral en TikTok que puso en duda la calidad y el servicio de su local en Ciudad de México

Karla Díaz responde a las

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde a las

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas