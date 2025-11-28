Profepa lanza campaña para proteger a tlacuaches, coyotes y otras especies que transitan por zonas urbanas

Profepa lanzó la campaña "Vecinos silvestres" para motivar la convivencia responsable con especies urbanas. (WikiCommons/Mark A. Wilson)

La llegada de fauna silvestre a espacios urbanos se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que plantea nuevos retos para las ciudades mexicanas frente al cuidado ambiental y la convivencia responsable. Para dar respuesta a esta realidad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una iniciativa enfocada en la protección y el respeto de animales originarios que transitan o viven temporalmente en zonas habitadas por personas.

Especies protegidas bajo la campaña “Vecinos silvestres”

La campaña puesta en marcha por Profepa busca visibilizar la presencia y relevancia de especies como el tlacuache, el coyote, la tarántula mexicana de cadera roja, el mapache y el cacomixtle en el entorno urbano. Cada uno desempeña funciones ecológicas que incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas y el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas locales. Contrario a percepciones erróneas, estas especies no representan un peligro para la comunidad si se les respeta y se evita cualquier interacción inapropiada.

El tlacuache (Didelphis virginiana) es, por ejemplo, el único marsupial nativo de la Ciudad de México. Por su parte, el coyote (Canis latrans) destaca por su gran capacidad de adaptación tanto alimentaria como de hábitat. La tarántula mexicana de cadera roja (Tliltocatl vagans), aunque llamativa, no representa un riesgo médico relevante y cuenta con protección legal nacional.

Además, el mapache (Procyon lotor) se integra fácilmente a zonas urbanas gracias a su dieta versátil y el cacomixtle (Bassariscus astutus), un mamífero omnívoro y nocturno, resulta fundamental para la dispersión de semillas.

Acciones recomendadas ante encuentros con fauna silvestre

La campaña de Profepa insiste en que cualquier avistamiento de estos animales debe ser tratado con precaución y respeto. Entre sus recomendaciones destacan: mantener la distancia y no intentar manipular ni capturar a los ejemplares, para que puedan retornar por sí mismos a su hábitat; abstenerse de alimentarlos, lo que previene cambios nocivos en su comportamiento; y evitar terminantemente adoptarlos como mascotas, pues la vida doméstica suele generarles sufrimiento y riesgos sanitarios.

Profepa comparte recomendaciones para convivir con especies silvestres. (Imagen: Profepa)

Si alguna de estas especies se encuentra en peligro o desorientada dentro de un área urbana, Profepa aconseja “comunicarse con la oficina de representación estatal para recibir atención”.

Cuando se trata de crías, se debe aguardar la posible presencia de la madre y solo intervenir si hay señales de abandono o muerte. Además, el organismo subraya la importancia de vacunar y desparasitar animales domésticos, dado que las especies silvestres pueden contraer enfermedades de perros y gatos.

Corresponsabilidad y normatividad en la protección de la fauna urbana

La labor de protección no recae únicamente en Profepa, que desarrolla esta estrategia en colaboración con autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles. La corresponsabilidad social es considerada clave para preservar la fauna silvestre. La institución recuerda que “matar, capturar o retener fauna nativa es ilegal” y este tipo de conductas genera desequilibrios en los ecosistemas urbanos.

La campaña “Vecinos silvestres” se fundamenta en tres ejes: empatía, conocimiento y tolerancia. El objetivo de la Procuraduría consiste en motivar una cultura de respeto y protección entre ciudadanos para asegurar que estos animales puedan seguir cumpliendo su función ecológica sin ser vistos como amenazas o víctimas de comportamientos inadecuados.