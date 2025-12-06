“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

(Programa HOY)

El Sorteo del Mundial 2026 no solo generó tendencia por los equipos que enfrentarán a México, sino también por un momento viral protagonizado en el matutino Hoy.

Durante la emisión del 5 de diciembre, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo se mostraron confundidas al descubrir el significado del grupo de México y la presencia del enigmático “UEFA A”, dejando un intercambio que no tardó en ser replicado ampliamente en redes sociales y desató bromas, críticas y empatía desde todos los rincones digitales.

Así fue el momento en vivo en Hoy

Mientras daban seguimiento al sorteo y estaban en una dinámica del programa Andrea Legarreta leyó un papelito que decía: “UEFA A”.

Al no entender que significaba preguntó al aire: “UEFA A? UEFA A?”, desconcertada.

(Programa HOY)

Galilea Montijo y Andrea Escalona también comenzaron a cuestionarse qué significaba eso.

Desde producción trataron de aportar: “Es parte de...”. Pero la confusión persistió.

De fondo, una voz indicó: “Están pendientes”, a lo que Galilea Montijo aclaró: “Ah, están pendientes, que todavía se está sorteando”.

En medio de risas, Andrea Legarreta completó: “Ah, okey, bueno. Okey”. El segmento se cerró con Galilea Montijo bromeando: “Oye, las que sabemos mucho de fútbol de: ¿Qué es UEFA”, desatando carcajadas en el estudio y frente a la audiencia.

Los comentarios que desató en redes sociales

La viralización del fragmento fue inmediata. Usuarios de TikTok y demás redes multiplicaron reacciones mezclando burla, crítica y compasión.

(Programa HOY)

Entre los más populares se leyó:“En vez que dediquen el programa a él Sr Eduardo Manzano actor por muchos años de Televisa, y este programa con sus tontería”, expresó un seguidor nostálgico.

Otros aprovecharon para señalar la falta de preparación: “Si van a hacer esa sección en el programa mínimo estar enterados de qué hablan, me dejaron con la duda”.

El tono humorístico tampoco faltó: “Mis tías jajajajaajaja” y “Apuesto que si hubiera salido Concacaf o Conmebol también estarían así 😅”.

Varios usuarios evidenciaron identificación y empatía: “No me río porque sería yo” y “Es que no es culpa de ellas, hubieran puesto a esa sección a personas que supieran”.

Sudáfrica sale durante el sorteo de la Copa del Mundo. Centro John F. Kennedy, Washington, D.C., EEUU. 5 de diciembre de 2025. REUTERS/Jia Haocheng

La secuencia se sumó rápidamente a las listas de momentos virales de los programas matutinos, alimentando la conversación sobre el conocimiento deportivo en la televisión abierta.

Qué pasará con México y qué significa la UEFA en el grupo mundialista

La escena de confusión televisiva expuso una pregunta real entre parte de la audiencia: ¿qué pasa con México y el misterioso “UEFA”? En la distribución del Grupo A para el Mundial 2026, el Tri enfrentará inicialmente a Sudáfrica y Corea del Sur, mientras el cuarto integrante será el ganador de una repesca organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la presentadora Samantha Johnson, el excapitán de Inglaterra Rio Ferdinand, el pelotero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky en el sorteo a la Copa Mundial el viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center. (AP Foto/Alex Brandon)

El sorteo dejó claro que ese “UEFA” será una selección europea que llegará tras disputar un playoff especial. Por ese motivo, ni los conductores ni la afición saben aún exactamente cuál será el cuarto rival del grupo mexicano, detalle que será resuelto en los próximos meses.

El tradicional “cuarto partido” hace referencia a la ronda de octavos de final, una barrera histórica para México en el Mundial, y muchos especulan si este grupo y la presencia de un europeo misterioso aumentarían o disminuirían las posibilidades del Tri de llegar más lejos.

Mientras tanto, la anécdota de Andrea Legarreta y Galilea Montijo sigue decorando la previa de la justa mundialista, generando miles de reproducciones y memes.