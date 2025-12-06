México

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Andrea Legarreta, Escalona y Galilea Montijo generaron todo tipo de reacciones

Guardar
(Programa HOY)
(Programa HOY)

El Sorteo del Mundial 2026 no solo generó tendencia por los equipos que enfrentarán a México, sino también por un momento viral protagonizado en el matutino Hoy.

Durante la emisión del 5 de diciembre, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo se mostraron confundidas al descubrir el significado del grupo de México y la presencia del enigmático “UEFA A”, dejando un intercambio que no tardó en ser replicado ampliamente en redes sociales y desató bromas, críticas y empatía desde todos los rincones digitales.

Así fue el momento en vivo en Hoy

Mientras daban seguimiento al sorteo y estaban en una dinámica del programa Andrea Legarreta leyó un papelito que decía: “UEFA A”.

Al no entender que significaba preguntó al aire: “UEFA A? UEFA A?”, desconcertada.

(Programa HOY)
(Programa HOY)

Galilea Montijo y Andrea Escalona también comenzaron a cuestionarse qué significaba eso.

Desde producción trataron de aportar: “Es parte de...”. Pero la confusión persistió.

De fondo, una voz indicó: “Están pendientes”, a lo que Galilea Montijo aclaró: “Ah, están pendientes, que todavía se está sorteando”.

En medio de risas, Andrea Legarreta completó: “Ah, okey, bueno. Okey”. El segmento se cerró con Galilea Montijo bromeando: “Oye, las que sabemos mucho de fútbol de: ¿Qué es UEFA”, desatando carcajadas en el estudio y frente a la audiencia.

Los comentarios que desató en redes sociales

La viralización del fragmento fue inmediata. Usuarios de TikTok y demás redes multiplicaron reacciones mezclando burla, crítica y compasión.

(Programa HOY)
(Programa HOY)

Entre los más populares se leyó:“En vez que dediquen el programa a él Sr Eduardo Manzano actor por muchos años de Televisa, y este programa con sus tontería”, expresó un seguidor nostálgico.

Otros aprovecharon para señalar la falta de preparación: “Si van a hacer esa sección en el programa mínimo estar enterados de qué hablan, me dejaron con la duda”.

El tono humorístico tampoco faltó: “Mis tías jajajajaajaja” y “Apuesto que si hubiera salido Concacaf o Conmebol también estarían así 😅”.

Varios usuarios evidenciaron identificación y empatía: “No me río porque sería yo” y “Es que no es culpa de ellas, hubieran puesto a esa sección a personas que supieran”.

Sudáfrica sale durante el sorteo
Sudáfrica sale durante el sorteo de la Copa del Mundo. Centro John F. Kennedy, Washington, D.C., EEUU. 5 de diciembre de 2025. REUTERS/Jia Haocheng

La secuencia se sumó rápidamente a las listas de momentos virales de los programas matutinos, alimentando la conversación sobre el conocimiento deportivo en la televisión abierta.

Qué pasará con México y qué significa la UEFA en el grupo mundialista

La escena de confusión televisiva expuso una pregunta real entre parte de la audiencia: ¿qué pasa con México y el misterioso “UEFA”? En la distribución del Grupo A para el Mundial 2026, el Tri enfrentará inicialmente a Sudáfrica y Corea del Sur, mientras el cuarto integrante será el ganador de una repesca organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El exjugador de la NFL
El exjugador de la NFL Tom Brady, el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal, la presentadora Samantha Johnson, el excapitán de Inglaterra Rio Ferdinand, el pelotero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge y el exjugador de la NHL Wayne Gretzky en el sorteo a la Copa Mundial el viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center. (AP Foto/Alex Brandon)

El sorteo dejó claro que ese “UEFA” será una selección europea que llegará tras disputar un playoff especial. Por ese motivo, ni los conductores ni la afición saben aún exactamente cuál será el cuarto rival del grupo mexicano, detalle que será resuelto en los próximos meses.

El tradicional “cuarto partido” hace referencia a la ronda de octavos de final, una barrera histórica para México en el Mundial, y muchos especulan si este grupo y la presencia de un europeo misterioso aumentarían o disminuirían las posibilidades del Tri de llegar más lejos.

Mientras tanto, la anécdota de Andrea Legarreta y Galilea Montijo sigue decorando la previa de la justa mundialista, generando miles de reproducciones y memes.

Temas Relacionados

Sorteo Mundial 2026UEFASelección MexicanaPrograma HoyAndrea LegarretaGalilea MontijoAndrea Escalonamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 6 de diciembre

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

El jurado federal en Houston declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex

Se espera la sentencia que podría derivar en una condena de hasta quince años de prisión

El jurado federal en Houston

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador mexicano recordó sus enfrentamientos con Scaloni en el futbol español

Esto fue lo que Javier

Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este día

Temblor hoy sábado 6 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paul Campo y Robert Sensi:

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar revela cómo lidia

Ángela Aguilar revela cómo lidia con las críticas por su matrimonio con Christian Nodal: “Nadie pensó que lo haríamos”

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Ángela Aguilar confirmó que ha donado parte de las ganancias de su gira a migrantes en EEUU: “Estamos ayudando”

Hija de Alfonso Cuarón recibe ola de críticas tras abrir show de Dua Lipa en CDMX: “Nepotismo y cringe máximo”

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco traiciona al americanismo y afirma que Malagón no debe ser el portero titular de México para el Mundial 2026

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca