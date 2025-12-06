México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 6 de diciembre?

El programa es dirigido a mujeres de 60 a 64 años y busca reconocer la labor histórica no remunerada de cuidados y trabajo doméstico

El programa es dirigido a mujeres de 60 a 64 años y busca reconocer la labor histórica no remunerada de cuidados y trabajo doméstico

El operativo nacional de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar avanza este sábado 6 de diciembre de 2025 en todas las entidades federativas, en el marco de la jornada final del año que se desarrolla del 1 al 13 de diciembre.

Miles de mujeres continúan acudiendo a los Módulos de Bienestar para realizar su trámite y sumarse a uno de los programas sociales prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, un grupo poblacional históricamente relegado en el acceso a pensiones contributivas y apoyos económicos, en gran parte por décadas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

El objetivo del programa es contribuir al fortalecimiento de su autonomía económica y reconocer esa carga laboral que por años no fue valorada ni compensada.

El operativo nacional de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar avanza este sábado 6 de diciembre de 2025, con miles de mujeres acudiendo a los Módulos de Bienestar en todo el país

¿Quiénes pueden registrarse hoy 6 de diciembre?

De acuerdo con las reglas de operación y el calendario vigente, este sábado 6 de diciembre pueden registrarse:

  • Todas las mujeres que tengan entre 60 y 64 años cumplidos, sin importar su condición laboral o socioeconómica.
  • Mujeres residentes en cualquier entidad del país, mexicanas por nacimiento o naturalización.
  • Quienes aún no hayan sido registradas previamente en el padrón del programa.

El único requisito esencial es haber cumplido 60 años al momento del registro. La convocatoria es nacional, por lo que todas las mujeres en ese rango de edad pueden acudir al Módulo de Bienestar que corresponda según su lugar de residencia.

Documentos requeridos para el registro

Para completar la incorporación, las mujeres deben presentar:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Teléfono de contacto

El personal de la Secretaría de Bienestar apoya en el llenado del formato único y en la validación de documentos. Una vez concluido el trámite, las beneficiarias deberán esperar la entrega de su Tarjeta Mujeres Bienestar, medio por el cual se dispersará el apoyo.

A partir de tu Entidad y el Municipio puedes averiguar el módulo en el que te corresponde acudir para el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Programas para el Bienestar Sitio Oficial)

Últimos días del operativo de diciembre

El operativo de incorporación del 1 al 13 de diciembre es el último del año, por lo que las autoridades llaman a las mujeres interesadas a acudir en tiempo y forma. Quienes no puedan asistir durante estas fechas deberán esperar la siguiente jornada de registro, prevista para 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar avanza como uno de los programas con mayor expectativa social, al estar dirigido a un sector clave de la población que históricamente ha enfrentado desigualdad económica.

El registro de este 6 de diciembre forma parte de este esfuerzo por garantizar mejores condiciones de vida y mayor reconocimiento a las mujeres adultas mayores.

