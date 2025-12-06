México

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de hígado graso ha ido en aumento en los últimos tiempos y se mantiene entre las enfermedades metabólicas con mayor prevalencia en adultos. Ajustar la dieta puede influir de manera directa en su manejo y, en ese contexto, los frutos secos figuran entre las recomendaciones nutricionales más frecuentes por sus múltiples beneficios.

Diversos estudios han demostrado que incorporar ciertas variedades de frutos secos en la alimentación diaria favorece el control de lípidos y la reducción de la inflamación hepática. Además, existen alternativas accesibles desde el punto de vista económico que permiten sumar nutrientes clave como fibra, antioxidantes y ácidos grasos saludables sin encarecer la despensa. A continuación, un repaso por cinco opciones asequibles que marcan la diferencia para el bienestar del hígado.

Maní: alto contenido de grasas saludables y proteína

– (Imagen Ilustrativa Infobae)
– (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maní destaca como uno de los frutos secos más consumidos debido a su bajo costo y su perfil nutricional. Incluye ácidos grasos monoinsaturados, vitamina E y un alto nivel de proteína vegetal. El consumo regular de maní ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, factores vinculados con el desarrollo de la esteatosis hepática no alcohólica. Un aporte de 25 a 30 gramos diarios se asocia al mejoramiento de los marcadores hepáticos, siempre que se adquieran presentaciones sin sal ni aditivos.

Almendras: fuente de antioxidantes y fibra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras representan una referencia en dietas orientadas al cuidado hepático. Este fruto seco proporciona una cantidad considerable de vitamina E, magnesio y fibra. Estudios recientes indican que la inclusión de almendras en el desayuno contribuye a reducir el estrés oxidativo sobre las células hepáticas. Además, su precio resulta competitivo en mercados y tiendas a granel, lo que facilita su incorporación habitual. Al consumir almendras crudas o tostadas, se preservan los nutrientes esenciales que colaboran con la función hepática y la prevención de la inflamación.

Pistachos, nueces y semillas de girasol: opciones económicas para la salud hepática

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pistacho sobresale por ser una de las alternativas más económicas dentro de la gama de frutos secos, con alto contenido en grasas poliinsaturadas, fitoesteroles y carotenoides. Consumir una porción estándar aporta compuestos que ayudan a modular los niveles de glucosa y mejorar la sensibilidad insulínica, elementos ligados a la acumulación de grasa en el hígado.

Las nueces, aunque en ciertos mercados pueden tener un precio superior a otros frutos secos, ofrecen beneficios comprobados para la reducción del daño hepático gracias a su aporte de ácido alfa-linolénico y polifenoles. Es posible acceder a presentaciones más accesibles, como las nueces partidas o en grano.

Por último, las semillas de girasol resultan una opción de bajo costo y alta disponibilidad. Contienen vitamina E, ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Incorporar semillas de girasol en la ensalada o como colación favorece la protección de las células hepáticas frente a la acción de tóxicos y radicales libres.

Estos frutos secos pueden formar parte de una alimentación enfocada en la prevención y mejoramiento del hígado graso, siempre dentro de un plan alimentario equilibrado y supervisado por profesionales de la salud.

