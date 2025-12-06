Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX. (Instagram)

El tour Radical Optimism de Dua Lipa cerró con broche de oro en la Ciudad de México, pero la emoción del momento fue tal que la propia cantante británica no pudo contener las lágrimas antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros para el último show de su gira mundial.

El fenómeno británico no sólo cautivó al público mexicano durante sus tres presentaciones sold out, sino que también terminó envuelta en gestos e imágenes virales que consolidaron su conexión con el país.

Un adiós entre lágrimas: la reacción de Dua Lipa antes del show

La cantante eligió México como la parada final de su tour. (Ocesa)

En videos ampliamente difundidos en las redes sociales, se pudo ver a Dua Lipa visiblemente emocionada mientras intercambiaba porras y abrazos con su equipo momentos antes de salir al escenario en su tercera y última noche consecutiva en el Estadio GNP.

“Fin de gira para la duita en mex”, compartió Edgar Kerri en sus stories de Instagram. Un video que posteriormente fue ampliamente difundido en otras redes como X y TikTok.

El concierto finalizó una gira mundial que llevó a la intérprete de “Dance the Night” y “Levitating” por ciudades de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

La intensidad de la emoción marcó tanto a la estrella como a los fans que, por última vez, corearon sus éxitos bajo el cielo de la capital mexicana.

Un jersey de la Selección para Dua Lipa

Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Más allá del talento en el escenario, Dua Lipa demostró su cercanía con el público mexicano en gestos inesperados. Durante el show, como es costumbre en sus conciertos, la británica se acercó a la primera fila para convivir con algunos de sus seguidores. Fue ahí donde un fan le entregó un jersey personalizado de la Selección Mexicana de Fútbol, con su nombre y el número 22.

La cantante recibió el regalo con entusiasmo, presumiéndolo ante las cámaras y los asistentes, y el momento rápidamente se viralizó. “¡Una belleza con otra belleza! 🇲🇽 Dua Lipa posó con nuestro nuevo jersey”, escribió la cuenta oficial de la Selección en Instagram, mientras miles de fans en redes sociales celebraban el instante: “Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana”.

Otros le extendieron invitación directa para asistir a los partidos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Un concierto repleto de guiños a México

La cantante cerró su gira mundial en la Ciudad de México. Crédito: Instagram (Edgar Kerri)

Dua Lipa no desaprovechó la oportunidad de rendir homenaje a la cultura local: en el primer concierto cantó “Bésame mucho” y en la segunda fecha “Oye, mi amor” acompañada por Fher Olvera de Maná. Mientras que en su última fecha cantó “Amor Prohibido” de Selena.

“Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me identifico profundamente y yo siento que soy albanesa y inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense”, dijo Dua Lipa.

Detalles como estos y su reciente certificado de español han hecho que la cantante reciba etiquetas de “mexicana honoraria” y abrazos virtuales de su audiencia latina.

La culminación del Radical Optimism Tour en México será recordada no sólo por el sold out de los shows, sino por la vulnerabilidad y cercanía de la artista, quien dejó ver que la música —y las emociones— pueden trascender idiomas y fronteras.