Diputada recomendó polémico método para evitar embarazos tras nuevo rechazo de aprobación del aborto en Guanajuato

La iniciativa de la despenalización del aborto contempla reformas a diversos marcos legales estatales, incluyendo la Constitución Política de Guanajuato, el Código Penal local, la Ley de Salud y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (FOTO: Congreso de Guanajuato).

El Congreso del Estado de Guanajuato resolvió archivar de manera definitiva iniciativas legislativas para despenalizar el aborto, redefinir constitucionalmente el concepto de persona e incorporar la autonomía reproductiva en la legislación local. La decisión fue tomada durante una sesión ordinaria, tras un debate en el que se expresaron posiciones opuestas en torno a la protección de la vida y los derechos humanos.

La propuesta de despenalización del aborto fue defendida por la diputada María Eugenia García Oliveros, quien sostuvo que el tipo penal que castiga la interrupción voluntaria del embarazo es inconstitucional y debe adecuarse a las directrices marcadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

García Oliveros advirtió que, de no corregirse la norma, se emitiría una declaratoria general que anularía la criminalización en todo el estado. Según su pronunciamiento, “la criminalización en el Código Penal de la entidad quedaría sin efecto para todas las mujeres”.

En el Pleno se enfrentaron posturas divergentes. El diputado Antonio Chaurand Sorzano argumentó que mantener el castigo penal representa un agravio y un olvido hacia los derechos de las mujeres.

Mientras que Rolando Fortino Alcantar Rojas consideró que "el derecho a la vida" merece protección constitucional desde la concepción, justificando la existencia del delito de aborto.

La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco remarcó que la maternidad debe ser una elección, no una imposición legal.

Desde perspectivas distintas, Karol Jared González Márquez afirmó que no se busca criminalizar a las mujeres e hizo notar la falta de mujeres encarceladas en la entidad por aborto, mientras que Susana Bermúdez Cano subrayó la obligación de proteger de manera progresiva tanto derechos como la vida en gestación, definiendo al embrión y al feto como bienes jurídicos que requieren protección del Estado.

El dictamen sobre el archivo de iniciativas de aborto obtuvo 19 votos a favor y 17 en contra.

En relación con la reforma del concepto constitucional de persona, el diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó la defensa del derecho a la vida como principio irrenunciable respaldado por instrumentos internacionales. Recordó que resoluciones federales en materia de aborto no exigen cambios inmediatos a nivel local.

Por su parte, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla consideró prioritario armonizar la protección de la vida y la autonomía de las mujeres mediante políticas públicas integrales. Esta iniciativa se archivó con 20 votos a favor y 15 en contra.

En cuanto a la autonomía reproductiva, Susana Bermúdez Cano consideró que definir este principio desde el ámbito estatal invadiría competencias federales y desarticularía la uniformidad legal prevista por la Ley General en la materia.

Como contraste, la diputada Maribel Aguilar González lamentó no ver reflejado este derecho en el marco local, y Martha Edith Moreno Valencia destacó la importancia de proteger la dignidad de las mujeres y su capacidad para decidir sobre su propio destino.

Finalmente, el dictamen sobre autonomía reproductiva fue aprobado con 20 votos a favor y 16 en contra.

Diputada del PAN recomienda a mujeres “usar el dedo” para evitar embarazos no deseados

La diputada local del PAN, Susana Bermúdez Cano, recomendó a las mujeres “usar más el dedo” para evitar los embarazos no deseados, cuando emitía su voto a favor de archivar dichas iniciativas, posicionándose en contra del aborto.

La legisladora local hizo un ademan con el dedo, cuando se le pidió definir su posicionamiento, afirmando que con la masturbación las mujeres no pueden quedar embarazadas.

“Con el dedo lo estoy haciendo por que ese no embaraza, a favor del dictamen. Úsenlo más seguido”, dijo entre risas y aplausos por parte de otros diputados y los colectivos en contra del aborto.