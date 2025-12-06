CDMX y Guadalajara: cuánto cuesta viajar a las dos sedes en las que jugará México en el Mundial 2026

El Estadio Azteca está listo para recibir al mundo en 2026 (REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, D.C.

El equipo nacional debutará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica en el partido inaugural.

El grupo de México quedó conformado por Sudáfrica, República de Corea y el ganador del Repechaje UEFA 4. El segundo partido de la Selección Mexicana será contra la República de Corea el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

El Repechaje UEFA 4, que definirá al último rival de México en la fase de grupos, se disputará entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

Visitar CDMX y Guadalajara para el Mundial 2026: estos son los precios

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum salga del balcón de la CDMX a las 11 de la noche. (Crédito: X @GobiernoMX)

Viajar a la Ciudad de México implica diferentes costos dependiendo del punto de origen y el tipo de hospedaje elegido. Para vuelos nacionales, un boleto redondo desde Guadalajara a CDMX se encuentra en un rango de $1,500 a $2,500 pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente $82 a $138 dólares. Desde Monterrey, el precio promedio ronda entre $2,000 y $3,500 pesos mexicanos, aproximadamente $110 a $193 dólares. Desde Cancún, el costo de un vuelo ida y vuelta oscila entre $2,500 y $4,000 pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente $138 a $220 dólares.

Respecto a vuelos internacionales, un vuelo redondo desde Buenos Aires a la Ciudad de México puede encontrarse desde $13,900 hasta $20,000 pesos mexicanos, es decir, desde unos $765 hasta $1,101 dólares, dependiendo de la anticipación de la compra y la aerolínea. En el caso de vuelos desde Estados Unidos, un viaje redondo desde Los Ángeles a CDMX suele costar entre $6,000 y $9,000 pesos mexicanos, lo que equivale a unos $330 a $495 dólares. Desde Nueva York, los vuelos redondos varían entre $7,500 y $12,000 pesos mexicanos, es decir, entre $413 y $661 dólares.

En cuanto a hospedaje, un hotel de tres estrellas en la zona céntrica puede costar alrededor de $1,900 pesos mexicanos por noche, unos $105 dólares, para dos personas. Un hotel de cuatro estrellas en zonas como Reforma alcanza precios cercanos a $2,700 pesos mexicanos por noche, lo que equivale a $149 dólares. Entre los hoteles de cinco estrellas, es posible encontrar tarifas de $2,200 pesos mexicanos por noche, alrededor de $121 dólares, para dos personas. Los precios pueden fluctuar dependiendo de la temporada, la ubicación y la anticipación en la reserva. Hospedarse en hostales o habitaciones compartidas a través de plataformas como Airbnb es más económico, con opciones a partir de $400 pesos mexicanos, unos $22 dólares por noche.

Fotografía de archivo del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Viajar a Guadalajara desde distintos puntos de México y el extranjero tiene costos variables según el origen y la categoría del hospedaje. Para vuelos nacionales, un boleto redondo desde Ciudad de México a Guadalajara ronda los $1,350 pesos mexicanos, equivalentes a $74 dólares, mientras que desde Toluca el precio inicia en $1,043 pesos mexicanos, aproximadamente $57 dólares. En el caso de vuelos internacionales, un viaje redondo desde Los Ángeles a Guadalajara parte desde los $10,993 pesos mexicanos, equivalentes a $605 dólares, mientras que desde Houston las tarifas promedio se ubican cerca de los $9,085 pesos mexicanos, es decir, alrededor de $500 dólares. Para quienes provienen desde Buenos Aires, Argentina, los boletos de ida y vuelta comienzan desde $18,488 pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a $1,017 dólares, aunque la ruta incluye al menos una escala.

En cuanto a hospedaje, el precio de los hoteles en Guadalajara depende de la categoría y la temporada. En promedio, una noche en hotel de dos estrellas cuesta alrededor de $654 pesos mexicanos, unos $36 dólares. En hoteles de tres estrellas, la tarifa por noche se ubica cerca de $1,398 pesos mexicanos, aproximadamente $77 dólares. En el caso de los hoteles de cinco estrellas, el costo promedio alcanza los $3,852 pesos mexicanos, equivalentes a $212 dólares. Durante fechas de alta demanda, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los precios pueden subir. Por ejemplo, el Hotel Ibis Guadalajara Expo tiene tarifas de alrededor de $4,064 pesos mexicanos por noche, es decir, $224 dólares, y el Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece habitaciones desde $1,805 pesos mexicanos la noche, aproximadamente $99 dólares.

Todos los precios están calculados al tipo de cambio de 18.17 pesos mexicanos por dólar para diciembre de 2025. La anticipación en la compra y la comparación entre diferentes aerolíneas y hoteles son determinantes para asegurar las mejores tarifas y disponibilidad, sobre todo en temporadas de eventos o vacaciones.

La Copa del Mundo 2026 en números

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostiene el nombre del país durante el sorteo para el Mundial del 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025.(AP Foto/Evan Vucci)

Esta edición marcará la primera vez que la Copa del Mundo se inaugura de manera simultánea en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, y el Coloso de Santa Úrsula será el único estadio en la historia en albergar tres inauguraciones, tras las de 1970 y 1986.

El torneo, que se extenderá durante 39 días y contará con 104 partidos, será el más largo y con el mayor número de selecciones participantes hasta la fecha. La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York. Además, el formato del campeonato introduce una etapa adicional de eliminación directa: los dieciseisavos de final, necesarios tras el incremento a 48 equipos, lo que obliga a una ronda extra para reducir a 32 selecciones después de la fase de grupos.

Los asistentes al Sorteo del Mundial 2026

El primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino sostienen nombres de países en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 reunió a figuras del deporte, la música y la política. El cantante italiano Andrea Bocelli inauguró el evento con una presentación, mientras que Robbie Williams interpretó el tema “Desire”, considerado la antesala musical del próximo Mundial. Entre los asistentes destacados se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

104 partidos y 48 equipos participarán en la Copa del Mundo 2026, estableciendo nuevos récords en la historia del torneo.