Melenie Carmona responde a Pati Chapoy tras desaprobar sus declaraciones sobre Alicia Villarreal: “Mi mamá no me mantiene”

(IG: @lavillarrealmx // @meleniecarmona // Captura de video: Ventaneando)

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, respondió al contundente mensaje que Pati Chapoy le mandó en "Ventaneando" por unas declaraciones públicas que hizo sobre su madre, la “Güerita Consentida”.

La joven de 26 años de edad reposteó, en sus historias de Instagram, un fragmento del programa de espectáculos donde la periodista la criticó por hablar de su mamá.

Sin profundizar en detalles, Melenie cuestionó la seguridad con la que Pati Chapoy habló sobre su vida privada, aseguró que su madre no la mantiene actualmente y se dijo desconcertada por unos supuestos estudios académicos en Estados Unidos.

(IG: @meleniecarmona)

“Amamos la seguridad que tiene al afirmar las cosas. Mi mamá no me mantiene y qué estudios habla en USA? Ni sabe que show, puro medio pagado”, escribió sobre su post.

De esta manera, la joven se defendió de las críticas que surgieron en su contra tras hablar de su distanciamiento de su mamá.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre su mamá Alicia Villarreal, Cruz Martínez y Cibad Hernández?

Todo comenzó cuando Arturo Carmona, padre de Melenie y expareja de Alicia Villarreal, confirmó que su hija dejó de seguir a “La Güerita Consentida” en redes sociales.

Melenie Carmona fue cuestionada sobre las declaraciones de su mamá acerca de su posible boda. (Instagram)

Horas después, la joven realizó una transmisión en vivo en redes sociales, donde respondió a quienes la han criticado en los últimos meses por no apoyar públicamente a su madre. Esto luego de que denunció a su ex esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia y destapó su nueva relación amorosa con Cibad Hernández.

“No pienso perder a mis hermanos por nada del mundo, pues esa es mi relación más importante en este momento”, declaró Melenie, no obstante, también aseguró que respalda a su madre en el proceso legal contra su ex padrastro.

Sobre la separación de Alicia y Cruz Martínez, explicó que ha sido un proceso muy difícil tanto para ella como para sus hermanos, pero están tratando de salir adelante.

(Foto: RS)

Y, aunque aseguró estar de acuerdo con su madre rehaga su vida amorosa con Cibad, resaltó el impacto que tuvo la rapidez con la que sucedieron las cosas.

“Los tres (ella y sus hermanos) le escribimos un párrafo enorme diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos porque haya encontrado a una persona, pero yo sí le pedí una cosa, que fuera prudente y prudente no ha sido. Yo sabía que si hacían todo este número, los Tiktoks, iban a empezar a preguntar que opinamos”, comentó.

Este es el mensaje que Pati Chapoy mandó a Melenie Carmona

Las declaraciones de la joven fueron retomadas por el programa “Ventaneando” que se transmitió el jueves 4 de diciembre.

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

Pati Chapoy criticó la manera en que Melenie habló sobre Alicia Villarreal: “El tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto, no sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, no sé con qué”.

Asimismo, le mandó un mensaje a la joven: "Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado casa y te ha dado sustento para que inicies tu vida”.

Y continuó: “Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale, en este momento qué es lo que debes hacer, simplemente es estar del lado de tu mamá, como sea, es la mamá que te tocó, no debes utilizar el Internet para hablar de la forma en que te dirigiste a tu mamá. Es muy triste y más triste que tu papá te esté apoyando públicamente“.

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

Además, Pati Chapoy calificó de desafortunadas las declaraciones de Melenie Carmona.

“Es muy desagradable, tarde o temprano vas a tener hijos y tarde o temprano te van a hacer lo que tú le estás haciendo a tu mamá. Si a alguien debes de cuidar toda la vida, es a tu mamá, qué ejemplo le estás dando a todas las personas que escucharon ese mensaje”, dijo.