México

Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación a Sheinbaum e invitación a “morenafest” previo a reunión con Trump

La secretaria de Gobernación encabezó la conferencia de prensa matutina de este viernes, donde mostró una encuesta que aprueba, en su mayoría, la administración de Sheinbaum

Guardar
En la encuesta, el 74%
En la encuesta, el 74% de los mexicanos aprueban la administración de Sheinbaum. (Presidencia)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mostró, este viernes durante la conferencia de prensa matutina (que encabezó, pues la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en EEUU), una encuesta en la que se refleja el apoyo de las y los mexicanos a la mandataria nacional.

“Desear una buenas estancia en Washington y antes de despedirnos estaba pidiendo si nos puiede poner la encuesta que se publica hoy del apoyo de mexicanas y mexicanos a nuestra presidenta, una presidenta siempre cercana al pueblo”, señaló Rodríguez.

En la encuesta, se muestra que el 74% de los encuestados aprobaban el trabajo de la mandataria en lo que va de su administración, mientras que el 24% lo desaprobaba. La encuesta fue realizada por Enkoll.

“Esta es la respuesta a todos los ataques que hacen contra nuestra presidenta, esta es la respuesta”, señaló la secretaria de Gobernación, al mostrar la encuesta.

Además, mostró el video de la invitación que hizo Sheinbaum, y que fue publicado en sus redes sociales, para que la gente asista al festejo de los siete años de la Cuarta Transformación, el próximo sábado en el Zócalo capitalino.

La secretaria de Gobernación mostró
La secretaria de Gobernación mostró el video en el que Sheinbaum invita a la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. (Presidencia)

Sheinbaum se reunirá con Trump

La encuesta se muestra en el contexto de la visita de Sheinbaum a Washington, Estados Unidos, para intervenir en el sorteo en el que se determinará el grupo de países en el que jugará la Selección Nacional Mexicana de futbol, en el Mundial del 2026.

Esto, al ser una de las tres naciones sede de la Copa Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

En el evento también participarán el presidente de EEUU Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Sheinbaum tendrá una breve reunión con sus homólogos de estos países para abordar temas de la agenda internacional. Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez en la conferencia de prensa matutina de este viernes.

“Ella (Sheinbaum) ha comentado de el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen para ver, en el caso del presidente y el primer ministro, para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países. Previo a su retorno, también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes, residentes en Estados Unidos, que migraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra nación”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

También recordó la celebración del próximo sábado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSheinbaumencuestaredes socialesRosa Icela Rodríguezla mañanerapolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Rosa Icela Rodríguez afirma que Ley General de Aguas podría publicarse “de inmediato”; cuestiona protestas de agricultores

La secretaria de Gobernación le agradeció a los senadores y diputados por aprobar la reforma que impulsó el gobierno federal

Rosa Icela Rodríguez afirma que

Ariadna Montiel adelanta que apoyos del Bienestar tendrán un aumento en 2026

Confirmaron en la mañanera del pueblo que las pensiones y programas sociales recibirán un incremento el próximo año

Ariadna Montiel adelanta que apoyos

Las 100 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone: ¿qué artistas mexicanos se colaron en el conteo?

Cada año, el conteo de la revista estadounidense abre un debate en redes sociales y se convierte en un referente de la industria musical

Las 100 mejores canciones de

Rosa Icela Rodríguez pide a gobierno de CDMX analizar leyes sobre edificaciones para cuidar mantos acuíferos

La titular de la Segob llamó a que el Congreso capitalino haga los ajustes necesarios a este tema tras la publicación de los cambios a la nueva Ley General de Aguas

Rosa Icela Rodríguez pide a

Clima extremo en México: Frente Frío 18 dejará lluvias, vientos intensos y bajas temperaturas en estos estados

Los climas extremos podrían prolongarse durante el fin de semana

Clima extremo en México: Frente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Evitar envenenamientos y un “búnker

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

ENTRETENIMIENTO

Una pelea entre sus esposas

Una pelea entre sus esposas o conflicto de intereses: esta es la razón por la que se separaron Los Polivoces

Las 100 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone: ¿qué artistas mexicanos se colaron en el conteo?

Cazzu lanza indirecta contra conductores de espectáculos que opinan sobre su caso con Christian Nodal: “No entienden nada”

Muere de Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años: “El escenario de la vida ha bajado el telón”

Descubre la plaza de CDMX con nevadas artificiales, talleres y fotos con Santa esta Navidad 2025

DEPORTES

Cobi Jones, exjugador de Estados

Cobi Jones, exjugador de Estados Unidos abre herida y le recuerda a México el 2 a 0 en el Mundial de 2002

Arsène Wenger, ex DT del Arsenal, explica por qué nunca la Selección Mexicana trasciende en los Mundiales

México 70: el sorteo mundialista que duró menos de 45 minutos

Sorteo Mundial 2026 en vivo: así se define el destino de México en la Copa FIFA 2026

Alexi Lalas, ex jugador de Estados Unidos ningunea a México previo al sorteo del Mundial 2026