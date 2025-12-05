Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación a Sheinbaum e invitación a “morenafest” previo a reunión con Trump

En la encuesta, el 74% de los mexicanos aprueban la administración de Sheinbaum. (Presidencia)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mostró, este viernes durante la conferencia de prensa matutina (que encabezó, pues la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en EEUU), una encuesta en la que se refleja el apoyo de las y los mexicanos a la mandataria nacional.

“Desear una buenas estancia en Washington y antes de despedirnos estaba pidiendo si nos puiede poner la encuesta que se publica hoy del apoyo de mexicanas y mexicanos a nuestra presidenta, una presidenta siempre cercana al pueblo”, señaló Rodríguez.

En la encuesta, se muestra que el 74% de los encuestados aprobaban el trabajo de la mandataria en lo que va de su administración, mientras que el 24% lo desaprobaba. La encuesta fue realizada por Enkoll.

“Esta es la respuesta a todos los ataques que hacen contra nuestra presidenta, esta es la respuesta”, señaló la secretaria de Gobernación, al mostrar la encuesta.

Además, mostró el video de la invitación que hizo Sheinbaum, y que fue publicado en sus redes sociales, para que la gente asista al festejo de los siete años de la Cuarta Transformación, el próximo sábado en el Zócalo capitalino.

La secretaria de Gobernación mostró el video en el que Sheinbaum invita a la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación. (Presidencia)

Sheinbaum se reunirá con Trump

La encuesta se muestra en el contexto de la visita de Sheinbaum a Washington, Estados Unidos, para intervenir en el sorteo en el que se determinará el grupo de países en el que jugará la Selección Nacional Mexicana de futbol, en el Mundial del 2026.

Esto, al ser una de las tres naciones sede de la Copa Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

En el evento también participarán el presidente de EEUU Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Sheinbaum tendrá una breve reunión con sus homólogos de estos países para abordar temas de la agenda internacional. Así lo dio a conocer Rosa Icela Rodríguez en la conferencia de prensa matutina de este viernes.

“Ella (Sheinbaum) ha comentado de el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen para ver, en el caso del presidente y el primer ministro, para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países. Previo a su retorno, también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes, residentes en Estados Unidos, que migraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo y quienes aportan mucho a nuestra nación”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

También recordó la celebración del próximo sábado.