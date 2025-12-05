México

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo de rescate en la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

La Agencia de Atención Animal de la CDMX activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre para proteger a perros que acompañan a los feligreses

Guardar
AGATAN activó el Operativo ‘Perrito
AGATAN activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre. (Jovani Pérez/Infobae)

A pocos días de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció la puesta en marcha del Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’, una estrategia que se desarrollará del 8 al 13 de diciembre con el objetivo de proteger a los perros que acompañan a los fieles durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este programa busca evitar el abandono de los animales de compañía una vez que concluyen los actos religiosos, así como brindar atención médica, resguardo temporal y alternativas de adopción a los lomitos que terminan en situación de vulnerabilidad durante estas fechas.

De acuerdo con AGATAN, en la edición anterior del operativo se atendió a más de 150 perros, muchos de ellos encontrados desorientados, lesionados o en condiciones de riesgo. En al menos 15 casos, los animales presentaban estado crítico de salud, por lo que fue necesario un tratamiento veterinario urgente y su traslado a espacios seguros.

¿En qué consiste el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’?

El operativo tiene como eje principal el rescate, protección y bienestar de los animales que acompañan a las caravanas de peregrinos. Para este 2025, la estrategia busca reforzar la colaboración ciudadana y promover la responsabilidad de quienes participan en las peregrinaciones, fomentando un trato digno hacia las mascotas y animales de compañía.

Durante los días de mayor afluencia, personal de AGATAN, junto con voluntarios y rescatistas, llevará a cabo acciones de monitoreo permanente, atención veterinaria básica, traslado de animales a espacios de resguardo, así como búsqueda de hogares temporales y definitivos para los perritos que queden desprotegidos.

Voluntarios brindarán alimento, resguardo y
Voluntarios brindarán alimento, resguardo y atención a los lomitos guadalupanos. Crédito: Cortesía/ AGATAN

¿Cómo puedes participar como voluntario?

AGATAN hizo un llamado abierto a la ciudadanía, organizaciones protectoras de animales, rescatistas independientes y voluntarios en general para sumarse al Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’. Entre las formas de apoyo se encuentran:

  • Traslado de animales a espacios de resguardo seguros
  • Provisión de alimento
  • Paseo y cuidado de los perros
  • Alojamiento temporal
  • Jornadas de acompañamiento, en especial durante la madrugada
  • Apoyo para encontrar familias que adopten a los lomitos

La agencia subrayó que “cada apoyo cuenta”, ya sea un hogar temporal por una noche, una bolsa de croquetas, acompañamiento durante el operativo o incluso la difusión de llamados de adopción en redes sociales.

Quienes deseen sumarse deberán registrarse a más tardar este viernes 5 de diciembre, enviando un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

  • ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx
  • coordinacion.agatan@gmail.com

Presupuesto y recursos de AGATAN para 2025

Ana J. Villagrán, titular de AGATAN CDMX, informó que para 2025 la agencia contará con un presupuesto total de 44 millones 599 mil 583 pesos. De este monto, más de 35 millones de pesos se destinarán al pago de nóminas, mientras que alrededor de nueve millones se utilizarán para adquisiciones y prestación de servicios.

La agencia busca evitar el
La agencia busca evitar el abandono de animales tras las peregrinaciones. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Agregó que el trabajo de la agencia se sostiene a partir de dos principales fuentes de financiamiento: por un lado, los ingresos autogenerados del Hospital Veterinario, que rondan los 5 millones 417 mil 697 pesos, y por otro, el presupuesto asignado por el Gobierno de la Ciudad de México, que asciende a 39 millones 181 mil 886 pesos.

El Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ busca no solo rescatar, sino también generar conciencia sobre el respeto y la protección de los animales, en una de las tradiciones religiosas más importantes del país.

Temas Relacionados

PerritosperegrinosoperativoCDMXDía de la Virgen de GuadalupeBasílica de Guadalupemexico-noticias

Más Noticias

Segob insiste en que uso de la CURP Biométrica sirve para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez señaló que el nuevo documento de identificación digital ya le fue otorgada la certificación ISO 9000 en los últimos días

Segob insiste en que uso

Se registra sismo de 5.5 de magnitud en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 5.5

Nombran a Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Edomex

Será el responsable de supervisar la rehabilitación del Periférico Norte en 2026

Nombran a Joel González Toral

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 5 al 7 de diciembre?

La Secretaría de Educación del Estado de México continúa con el registro para estudiantes de nivel básico

Beca de Aprovechamiento Académico en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Olaff Pedraza: la cronología

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“Desire”, canción del Mundial 2026,

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

Así fue el día que Eduardo Manzano se vio obligado a matar a un asaltante durante un tiroteo en la CDMX

Jaime Camil aparece en el Sorteo Mundial 2026 y mexicanos reaccionan con memes: “Esa no es tu familia”

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

DEPORTES

Edson Álvarez acepta la Selección

Edson Álvarez acepta la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer su rivales en el Mundial 2026: “No hay equipo fácil”

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales

Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026