Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo de rescate en la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

AGATAN activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre. (Jovani Pérez/Infobae)

A pocos días de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) anunció la puesta en marcha del Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’, una estrategia que se desarrollará del 8 al 13 de diciembre con el objetivo de proteger a los perros que acompañan a los fieles durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este programa busca evitar el abandono de los animales de compañía una vez que concluyen los actos religiosos, así como brindar atención médica, resguardo temporal y alternativas de adopción a los lomitos que terminan en situación de vulnerabilidad durante estas fechas.

De acuerdo con AGATAN, en la edición anterior del operativo se atendió a más de 150 perros, muchos de ellos encontrados desorientados, lesionados o en condiciones de riesgo. En al menos 15 casos, los animales presentaban estado crítico de salud, por lo que fue necesario un tratamiento veterinario urgente y su traslado a espacios seguros.

¿En qué consiste el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’?

El operativo tiene como eje principal el rescate, protección y bienestar de los animales que acompañan a las caravanas de peregrinos. Para este 2025, la estrategia busca reforzar la colaboración ciudadana y promover la responsabilidad de quienes participan en las peregrinaciones, fomentando un trato digno hacia las mascotas y animales de compañía.

Durante los días de mayor afluencia, personal de AGATAN, junto con voluntarios y rescatistas, llevará a cabo acciones de monitoreo permanente, atención veterinaria básica, traslado de animales a espacios de resguardo, así como búsqueda de hogares temporales y definitivos para los perritos que queden desprotegidos.

Voluntarios brindarán alimento, resguardo y atención a los lomitos guadalupanos. Crédito: Cortesía/ AGATAN

¿Cómo puedes participar como voluntario?

AGATAN hizo un llamado abierto a la ciudadanía, organizaciones protectoras de animales, rescatistas independientes y voluntarios en general para sumarse al Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’. Entre las formas de apoyo se encuentran:

Traslado de animales a espacios de resguardo seguros

Provisión de alimento

Paseo y cuidado de los perros

Alojamiento temporal

Jornadas de acompañamiento , en especial durante la madrugada

Apoyo para encontrar familias que adopten a los lomitos

La agencia subrayó que “cada apoyo cuenta”, ya sea un hogar temporal por una noche, una bolsa de croquetas, acompañamiento durante el operativo o incluso la difusión de llamados de adopción en redes sociales.

Quienes deseen sumarse deberán registrarse a más tardar este viernes 5 de diciembre, enviando un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx

coordinacion.agatan@gmail.com

Presupuesto y recursos de AGATAN para 2025

Ana J. Villagrán, titular de AGATAN CDMX, informó que para 2025 la agencia contará con un presupuesto total de 44 millones 599 mil 583 pesos. De este monto, más de 35 millones de pesos se destinarán al pago de nóminas, mientras que alrededor de nueve millones se utilizarán para adquisiciones y prestación de servicios.

La agencia busca evitar el abandono de animales tras las peregrinaciones. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Agregó que el trabajo de la agencia se sostiene a partir de dos principales fuentes de financiamiento: por un lado, los ingresos autogenerados del Hospital Veterinario, que rondan los 5 millones 417 mil 697 pesos, y por otro, el presupuesto asignado por el Gobierno de la Ciudad de México, que asciende a 39 millones 181 mil 886 pesos.

El Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ busca no solo rescatar, sino también generar conciencia sobre el respeto y la protección de los animales, en una de las tradiciones religiosas más importantes del país.