Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

El evento propone una jornada familiar donde niñas y niños podrán explorar el rock, participar en talleres de arte y convivir en un entorno pensado para su autonomía y bienestar. (Facebook Jack Distortion)

El Mini Rock Fest 2026 llegará a la Ciudad de México el 18 de abril con una promesa inédita: poner a la niñez en el centro de la experiencia musical. El evento, pensado para niños y niñas de 4 a 12 años, ofrecerá una jornada de más de siete horas en Quarry Studios, al sur de la capital, donde las reglas tradicionales de los festivales de adultos quedan de lado para dar paso a la autenticidad y la libertad.

La propuesta, organizada por Silvia Tapia y Jessica Luna, busca romper con la lógica adultocentrista que suele dominar los espacios públicos.

El primer festival de rock diseñado exclusivamente para niñas y niños se realizará en la Ciudad de México, con un cartel que desafía los estereotipos de la música infantil y pone la voz de la niñez en el centro. (Facebook Mini Rock Fest)

Cartel completo del Mini Rock Fest 2026

El line-up del Mini Rock Fest incluye agrupaciones mexicanas como Yucatán A Go-Go, Los Patita de Perro, Crazysaurios y Los Botes Cantan. Desde Chile participará Jack Distortion y desde Argentina llegará Manu Choque. También se suman DJ Purple, Pequeños Diablillos y La Broma Infinita, ampliando la variedad de propuestas musicales para el público.

En entrevista, Silvia Tapia afirma: “Nos dimos cuenta de que hay 300 festivales en México de todo tipo, pero ninguno estaba pensado para la niñez. Descubrimos que infancia viene del latín y significa los sin voz. Desde ahí surge la necesidad de crear un festival donde niñas y niños sean escuchados”. Tapia destaca que el cartel fue seleccionado para ofrecer variedad de géneros y para derribar la idea de que la música infantil debe ser simplista.

Jessica Luna agrega: “Queríamos un evento que funcionara como un vínculo entre los adultos y la niñez. Buscamos bandas que hicieran vibrar el corazón de los papás y de los niños. Esta alineación hará que el Mini Rock Fest sea una experiencia única”.

Organizado por madres, Mini Rock Fest busca romper con la lógica adultocentrista, ofreciendo un espacio seguro, inclusivo y lleno de propuestas musicales y actividades creativas para los más pequeños. (Facebook Mini Rock Fest)

Un festival donde la niñez es el centro y la seguridad es prioridad

El enfoque del festival parte del principio del niñocentrismo. En palabras de Silvia: “Primero somos mamás y vivimos dándonos cuenta de cómo muchas veces se invisibiliza a la niñez. Llegas a un restaurante y no hay nada para ellos. El mundo está muy centrado en el adulto. Queremos que niñas y niños tengan los mismos derechos para disfrutar cualquier espacio”.

El espacio elegido es plano y sin escaleras para facilitar la movilidad, incluso para quienes usan muletas o silla de ruedas. Los niveles de sonido estarán controlados para proteger la salud auditiva de los asistentes más jóvenes y habrá un equipo de seguridad dedicado. “Todo está pensado para que el festival sea un espacio completamente seguro y en donde se sientan libres y felices. Nadie les va a decir: ‘Estate quieto’”.

Durante el festival, los asistentes podrán participar en talleres de arte, zonas para personalizar prendas y pintacaritas, además de cuentacuentos y espectáculos de magia. Las organizadoras subrayan que el festival también contará con áreas de descanso para quienes prefieren una experiencia menos ruidosa.

La respuesta de las familias ha sido entusiasta. Las organizadoras señalaron, “En general la respuesta es sí quiero ir, incluso quienes no tienen hijos buscan la manera de asistir. Nos emociona ver que estamos conectando con la gente”.

Boletos y precios

Los boletos están disponibles a traves de la boletera Passline, en su página oficial .El precio de la entrada general es de 870 pesos y la entrada doble cuesta mil 500 pesos.