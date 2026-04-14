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Regresa la normalidad al Metro CDMX este 14 de abril, confirma Adrián Ruvalcaba

Tras una serie de negociaciones entre autoridades y sindicato, el Metro de la Ciudad de México reanuda su servicio habitual luego de un fin de semana de incertidumbre para millones de usuarios

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Tras una serie de negociaciones entre autoridades y sindicato, el Metro de la Ciudad de México reanuda su servicio habitual luego de un fin de semana de incertidumbre para millones de usuarios. (Cuartoscuro.com)
Tras una serie de negociaciones entre autoridades y sindicato, el Metro de la Ciudad de México reanuda su servicio habitual luego de un fin de semana de incertidumbre para millones de usuarios. (Cuartoscuro.com)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba Suárez, informó que, tras alcanzar acuerdos con el sindicato de trabajadores, el servicio operará con normalidad a partir del martes 14 de abril. Los avances llegaron después de un fin de semana marcado por fallas y el anuncio de un paro escalonado, lo que generó preocupación entre los usuarios.

Ruvalcaba detalló que las mesas de trabajo llevadas a cabo entre las autoridades y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, encabezado por Fernando Espino, permitieron establecer compromisos para mejorar la operación y la seguridad. “Todas las partes hemos coincidido en que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, mejoramiento a los trenes, de las vías, de la seguridad sobre todo de los usuarios”, afirmó.

El funcionario capitalino explicó que la instrucción de la jefa de gobierno, Clara Brugada, consistió en mantener el diálogo abierto y encontrar soluciones concretas a las demandas laborales y de operación del sistema. “La intención es trabajar en equipo, jalar juntos y resolver los problemas de manera conjunta”, expuso. Este nuevo acuerdo contempla fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo, así como redoblar la coordinación para evitar interrupciones que afecten a millones de usuarios.

El sindicato amenazó con continuar la protesta hasta que sus demandas sean cumplidas.
Los acuerdos incluyen reforzar el mantenimiento de trenes y vías, así como revisar las condiciones laborales de los empleados del Metro. Foto: SNTSTC

Acuerdos enfocados en mantenimiento y seguridad

El acuerdo alcanzado incluye la asignación de recursos y la revisión de las condiciones laborales para el personal del Metro. Ruvalcaba señaló que “seguiremos trabajando en equipo en favor de la Ciudad de México”. Destacó que la seguridad de los pasajeros se mantiene como máxima prioridad y que la operación cotidiana buscará evitar incidentes que puedan generar retrasos o suspensiones.

Las negociaciones se intensificaron tras el anuncio de un paro para el lunes 13 de abril, lo que incrementó la presión sobre las autoridades para garantizar la movilidad en la capital. La disposición de ambas partes para llegar a un entendimiento fue clave para restablecer la confianza en el servicio. “Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, alcanzamos acuerdos relevantes. Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores”, aseguró el director del STC Metro.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX para reestablecer el servicio en toda la red y acabar con el paro escalonado (Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)
Adrián Ruvalcaba, director del STC, confirmó que la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de la red serán los ejes principales tras los acuerdos alcanzados.(Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)

El servicio del Metro de la Ciudad de México retomará su operación habitual a partir de este martes, con el compromiso de mantener la vigilancia sobre el estado de la infraestructura y la atención a las demandas del personal. “La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad”, concluyó.

Líneas afectadas y con más demoras en el Metro de la CDMX

El paro escalonado registrado en el Metro de la Ciudad de México el 13 de abril de 2026 provocó afectaciones significativas en la movilidad de la capital. Las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A resultaron las más impactadas, con reportes de demoras superiores a los 20 minutos en el paso de los trenes. Usuarios de estas rutas experimentaron tiempos de espera prolongados y congestión en los andenes, especialmente en estaciones de alta demanda.

La reducción en la frecuencia de trenes complicó los traslados en las principales líneas, que diariamente concentran una gran cantidad de pasajeros. Este escenario provocó una saturación poco habitual en pasillos y vagones, obligando a miles de personas a buscar alternativas para llegar a sus destinos. Durante varias horas, la operación del Metro se mantuvo por debajo de su capacidad habitual, lo que generó malestar y quejas entre los usuarios afectados.

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